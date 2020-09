La Fundación Christopher & Dana Reeve celebra el Mes de Concientización sobre las Lesiones de la Médula Espinal y el Mes de la Herencia Hispana con una serie de seminarios virtuales educativos en español

Short Hills, Nueva Jersey, 3 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Centro Nacional de Recursos para la Parálisis (PRC) de la Fundación de Christopher & Dana Reeve anunció hoy el lanzamiento de tres seminarios virtuales en español para celebrar el Mes de Concientización sobre las Lesiones de Médula Espinal y el Mes de la Herencia Hispana.

"El desarrollo de una serie de seminarios virtuales para nuestra audiencia de habla hispana fue un paso importante para crear una oportunidad educativa y cultivar la representación en la comunidad de parálisis de habla hispana. Queríamos garantizar un espacio seguro para que las personas que viven con parálisis, sus seres queridos, y cuidadores puedan aprender más sobre los programas y servicios del PRC; mientras trabaja con organizaciones que podrían proporcionar información esencial durante estos momentos ", dice Freddy Perez, el Asociado de Alcance Comunitario.

Nuestros oradores provienen de una variedad de organizaciones. El 15 de septiembre de 2020, tenemos a Yessica M. Guardiola-Marrero del Northeast ADA Center. El Northeast ADA Center (NEADAC) es uno de los diez Centros Regionales de ADA que conforman la Red Nacional de ADA, financiado por el Instituto Nacional de Discapacidades, Vida Independiente y Rehabilitación. El objetivo de NEADAC es brindar orientación informativa y capacitación sobre la implementación de todos los aspectos de la ADA en comunidades, empresas y vidas individuales. La Sra. Guardiola-Marrero hablará sobre el 30º aniversario de la ADA, junto con su impacto en la vida de los hispanos que viven con discapacidades físicas.

Una semana después, el 22 de septiembre de 2020, tenemos a Betzaida Ramos, Directora Ejecutiva del Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), la cual recibió un subsidio del Programa para la Calidad de Vida de la Fundación Reeve. MAVI es un centro de vida independiente con más de 32 años de experiencia brindando servicios a personas con diversas discapacidades en Puerto Rico. La Sra. Ramos hablará sobre la importancia de los centros de vida Independiente, sus servicios y el papel fundamental que desempeñan en momentos de crisis, como la pandemia de COVID-19.

Por último, nuestra serie de seminarios virtuales en español de Reeve finalizará el 29 de septiembre de 2020, donde tendremos la Coalición Nacional para Latinos con Discapacidades (CNLD). CNLD es una organización nacional 100% voluntaria dedicada a afirmar, celebrar y elevar colectivamente a los latinos con discapacidades a través del desarrollo comunitario, la defensa, la protección de los derechos, los recursos y la educación. La Dra. Lisette Torres y Catalina Galván discutirán temas clave que afectan a la comunidad hispana y cómo abogar por sí mismos.

Los tres seminarios virtuales cubrirán temas importantes como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y su impacto en las comunidades hispanas, la importancia del movimiento de vida independiente y sus servicios críticos durante una pandemia, así como formas de abogar por una variedad de temas importantes a la comunidad hispana. Estos seminarios virtuales serán exclusivamente en español y le pedimos a nuestra comunidad que se una a nosotros. Los detalles de registro se pueden encontrar visitando nuestra página de eventos, www.ChristopherReeve.org/Events

El Centro de Recursos para la Parálisis publica muchos recursos que están disponibles en español. Desde nuestra Guía de recursos para la parálisis, hasta las tarjetas de billetera y los blogs, existen valiosas fuentes de información que pueden ser útiles. Nuestro equipo de especialistas en información incluye a un hispanohablante que está disponible para responder preguntas relacionadas con la parálisis, incluida la lesión de la médula espinal, la mielitis transversa, el accidente cerebrovascular, la esclerosis múltiple y otras afecciones. Visite nuestra página web en español, www.paralisis.org para obtener más información.

September 15, 2020 – 3:00pm ET- Decimotercero Aniversario de la ADA – ¿Qué significa la ADA para los latinos con discapacidades físicas? (30th Anniversary of the ADA – What does the ADA mean for Latinos with Physical Disabilities?) | Speaker: Yessica M. Guardiola-Marrero of Northeast ADA Center

September 22, 2020 – 3:00pm ET- Servicios de vida independiente en Puerto Rico (Independent Living Services in Puerto Rico) | Speaker: Betzaida Ramos Charriez of Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI)

September 29, 2020 – 3:00pm ET- Nuestra voz puede cambiar vidas (Our Voice Can Changes Lives) |Speakers: Dr. Lisette E. Torres-Gerald & Catalina Galvan of the National Coalition for Latinx with Disabilities (NCLD)

About the Reeve Foundation

The Christopher & Dana Reeve Foundation is dedicated to curing spinal cord injury by advancing innovative research and improving quality of life for individuals and families impacted by paralysis. We meet all 20 of the Better Business Bureau's standards for charity accountability and hold the BBB's Charity Seal. The Paralysis Resource Center (PRC) is a program of the Reeve Foundation and is funded through a cooperative agreement with the Administration for Community Living (cooperative agreement number 90PRRC0002-03-00). For more information, please visit our website at www.ChristopherReeve.org or call 800-539-7309.

Media Contact:

Freddy Perez

973-933-7208

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/349951/christopher___dana_reeve_foundation_logo.jpg

FUENTE Christopher & Dana Reeve Foundation

Related Links

www.christopherreeve.org



SOURCE Christopher & Dana Reeve Foundation