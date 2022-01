La Fundación HITEC nombra a Ivonne Valdes como nueva presidenta de la junta

CHICAGO, 11 de enero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación HITEC anunció hoy el nombramiento de Ivonne Valdes como su presidenta. Valdes es vicepresidenta de Cuentas Estratégicas Globales, Segmento de Nube y Servicios de Schneider Electric.

Valdes, parte de la comunidad de HITEC desde 2009, ha sido miembro de la junta directiva de la Fundación HITECH desde diciembre de 2017 y se ha desempeñado como secretaria de la junta desde 2019. Valdes mantiene un compromiso de larga data en cuanto a garantizar que los jóvenes latinos accedan a los recursos y a las oportunidades necesarios para avanzar en el ámbito de la tecnología profesional. También se desempeña como presidenta del grupo de miembros hispanos/latinos de Infrastructure Masons.

Valdes ganó los premios 2020 Silicon Valley Women of Influence, 2019 Infrastructure Masons Diversity and Inclusion Champion, 2020 Infrastructure Masons 100, Power 100: the most powerful women of the channel 2016 de CRN, y recibió 8 veces los reconocimientos HITEC 100 y HITEC Hall of Fame Inductee, 2015 Top 10 Latina Executive of the Year, que premia a las 10 ejecutivas latinas más importantes del año.

"Nos entusiasma seguir ampliando el trabajo y el impacto de la Fundación HITEC bajo el liderazgo de Ivonne. Ha sido un potente motor en la junta directiva de la Fundación HITEC y esperamos ampliar nuestro alcance e impacto", expresó Omar Duque, presidente de HITEC. "Estamos eternamente agradecidos por el liderazgo de Ramon Baez. Lo extrañaremos en la junta directiva, pero esperamos seguir contando con su compromiso permanente".

Ramon Baez, quien ha sido miembro de la junta directiva de la Fundación HITEC desde 2017 y presidente desde 2019, dejará de pertenecer a esta. Baez, quien también forma parte de la junta directiva de KaiserPernamente, ha formado parte de la comunidad de HITEC durante muchos años y también ha sido miembro de la junta directiva de HITEC entre 2013 y 2017.

"Me gustaría agradecer a Ramon por tantos años de servicio y liderazgo en beneficio de toda la comunidad de HITEC. Después de trabajar con Ramon durante muchos años en las juntas de la Fundación HITEC y de HITEC, ha sido inspirador ver que él genera un impacto de esta dimensión y es la verdadera esencia de impulsar y potenciar a otros. Le deseo éxito ahora que emprende una nueva aventura y sé que seguirá siendo un pilar de esperanza para nuestra familia HITEC", señaló Guillermo Diaz, Jr. "Me complace dar la bienvenida a Ivonne Valdes como presidenta de la Fundación HITEC. Ella ha sido una visionaria y líder clave para la organización desde su creación. ¡Espero que sigamos colaborando estrechamente mientras conectamos nuestras misiones de la Fundación HITEC y HITEC para cubrir todos los aspectos 'desde el aula hasta la sala de juntas'!".

