La Fundación Hogg concede US$ 2 millones en subvenciones para el Censo 2020; los latinos, un enfoque clave

Si no se hace un recuento completo durante el Censo 2020, Texas enfrentará desafíos sin precedentes y perderá recursos y representación durante al menos una década. Un censo completo y preciso es necesario para determinar la justa asignación de dólares federales para recursos, servicios e infraestructura que apoyen nuestra calidad de vida cotidiana.

Las comunidades latinas tienen altas probabilidades de estar concentradas en áreas del estado difíciles de contar. La Oficina del Censo estima que, en el Censo 2010, se incluyeron alrededor de 700,000 latinos menos de los realmente existentes y se omitieron alrededor de 400,000 niños latinos de entre 0 y 4 años. Un conteo incorrecto significativo de esta población tendría un impacto gravemente negativo en sus comunidades y en el estado en general.

"Un conteo incompleto de la población de Texas, incluso de un 1%, podría dar como resultado una pérdida de US$ 300 millones en financiamiento federal, y alrededor del 25% de los texanos --más de seis millones de personas-- viven en barrios difíciles de contar", dice el Dr. Octavio N. Martinez, Jr., director ejecutivo de la Fundación Hogg y vicepresidente adjunto senior de diversidad y participación comunitaria de la Universidad de Texas en Austin. "Así que los riesgos, en particular para los latinos y otras comunidades históricamente excluidas, no podrían ser más altos".

La Fundación busca propuestas que apoyen: 1) los esfuerzos de conteo local completo directo en el terreno, o 2) la coordinación a nivel estatal de esos esfuerzos locales. Se dará preferencia a estrategias que se centren en las poblaciones y comunidades HTC o en regiones geográficas que en Texas se denominan áreas de escasez de profesionales de la salud.

Según la investigación de la Oficina del Censo, las poblaciones difíciles de contar se definen como las integradas por personas que típicamente no son recogidas por los datos del Censo. Ejemplos de ellas son los niños menores de 5 años, las personas con alta movilidad, las minorías raciales y étnicas, los no anglófonos, las personas con bajos ingresos o sin techo, y los inmigrantes indocumentados. Las personas con trastornos de salud mental también son una población HTC. Una guía útil para las poblaciones HTC puede encontrarse aquí.

"Debido al hecho de que muchas de las poblaciones difíciles de contar viven en áreas de escasez de atención de salud en Texas, el financiamiento federal es aún más importante para cerrar la brecha de la atención médica disponible para apoyar el bienestar y la salud mental", dice Emily Bhandari, responsable del programa estratégico de aprendizaje y evaluación de la Fundación Hogg.

Esta iniciativa se propone asegurar un conteo completo y es también una oportunidad para promover nuevas formas de colaboración comunitaria y participación cívica que generen beneficios en el largo plazo para los texanos.

La fecha límite para el envío de propuestas es el 23 de septiembre de 2019. Pueden encontrarse detalles sobre la iniciativa y cómo participar en hogg.utexas.edu/texas-communities-count.

ACERCA DE LA HOGG FOUNDATION FOR MENTAL HEALTH

La Hogg Foundation for Mental Health, creada en 1940, imagina un futuro en el que los habitantes de Texas prosperen en comunidades que apoyen la salud mental y el bienestar. La Fundación utiliza diversos métodos--entre ellos, la concesión de subvenciones, las convocatorias, la investigación y la política pública-- para colaborar en la transformación de la forma en que las comunidades promueven la salud mental en la vida cotidiana.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/970196/Hogg_Foundation.jpg

FUENTE Hogg Foundation

Related Links

http://hogg.utexas.edu



SOURCE Hogg Foundation