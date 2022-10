LA Fundación México-Americana de Oportunidades anuncia su 54ª Gala Virtual Anual de los Premios Azteca

El evento virtual celebrará 54 años de brindar servicios a la comunidad, mejorando la calidad de vida de innumerables familias latinas y presentará los programas de la organización en Educación Infantil Temprana, Desarrollo Comunitario y Servicios para Personas Mayores.

MONTEBELLO, Calif., 20 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación México-Americana de Oportunidades (Mexican American Opportunity Foundation, MAOF, por sus siglas en inglés) celebrará otro exitoso año de servicio dedicado a la comunidad con el anuncio de su 54ª Gala Virtual Anual de los Premios Azteca. Los Premios serán virtuales este año y se espera que destaquen los programas de la organización en temas de Educación Infantil Temprana, Desarrollo Comunitario y Servicios para Personas Mayores, el evento se llevará a cabo el 26 de octubre de 2022 a las 6:00 p. m., hora del pacífico en EE. UU.

"Como organización comprometida con brindar servicios humanos integrales a la vasta comunidad latina del estado, estamos entusiasmados con la celebración anual número 54 de los servicios esenciales que MAOF brinda todos los días", dijo Anita Quiñónez Gabrielian, presidenta de la junta de MAOF. "Estamos muy orgullosos del trabajo que nuestro personal realiza todos los días para brindar servicios de calidad a la comunidad latina. También apreciamos el apoyo de nuestros antiguos y nuevos patrocinadores que reconocen y valoran el trabajo que hace MAOF para mejorar la calidad de vida de tantas familias en las comunidades a las que servimos".

MAOF es una de las organizaciones comunitarias sin fines de lucro más antiguas y destacadas de California que atiende a personas y familias de escasos recursos. Establecida en 1963, MAOF es una de las organizaciones más grandes de los Estados Unidos para la atención de servicios familiares orientadas a los latinos. La fundación alcanzó esta posición brindando servicios y programas sociales de alta calidad a aquellas comunidades donde más se necesita.

Este año, MAOF honrará a tres personas destacadas que han influido en el avance del bienestar y la calidad de vida de la comunidad latina. Los homenajeados incluyen a:

Carlos Viramontes, Presidente de Viramontes Marketing Communications Inc.

Premio a la Trayectoria Dionicio Morales

SoCal Gas Company

Compromiso con MAOF y Premio a la Filantropía Corporativa

Margarita Galbán, Directora Ejecutiva, Bilingual Foundation of the Arts

Premio a la Excelencia en las Artes y la Cultura

Los copresidentes de los Premios Azteca de este año son Jerry Velasco y Jorge Garrido.

El entretenimiento para el evento estará a cargo del Mariachi Arcoiris de Los Ángeles, el primer mariachi LGBTQ+ del mundo, y Kim Baldonado, reportera seis veces ganadora del premio Emmy de KNBC-TV 4, quien actuará como Maestra de Ceremonias.

MAOF desea expresar su profunda gratitud a sus patrocinadores participantes, quienes incluyen a el presentador MAOF Properties, Inc.; Reyes Coca-Cola Bottling; Union Bank, SoCal Gas Company; KNBC-TV 4; Northrop Grumman Corporation; TELACU; AT&T, Atkinson, Andelson, Loya, Ruud & Romo, Charter Communications; Parking Company of America; CG Benefits Group, LLC; Actum LLC, Dr. Richard & Elva Martinez, Envision Consulting, Drs. Ciriaco & Teresa Pinedo; San Gabriel Valley Civic Alliance; Roy Jasso; Viramontes Marketing Communications Inc.; Fernando de Necochea y Elite Productions.

Las personas interesadas en participar en los Premios Azteca pueden ver la transmisión virtual de la gala a las 6:00 p. m., hora del Pacífico de EE. UU., el miércoles 26 de octubre, haciendo clic en el siguiente enlace https://maofaztecawards.org/.

Acerca de la Fundación México-Americana de Oportunidades:

La Fundación México-Americana de Oportunidades (Mexican American Opportunity Foundation, MAOF, por sus siglas en inglés) es una organización comunitaria estatal sin fines de lucro establecida en 1963 por el líder comunitario Dionicio Morales para servir a personas y familias de escasos recursos en el área de Los Ángeles. MAOF es una de las organizaciones de servicios familiares orientadas a los latinos más grandes de los Estados Unidos y ha logrado esta posición brindando servicios y programas sociales de alta calidad a aquellas comunidades donde más se necesita. MAOF opera en siete condados de California con más de 60 localidades de servicio, más de 900 miembros del equipo y un presupuesto anual superior a $176,000,000.

Contacto: Robert Alaniz

Milagro Media Strategies

(626) 437-3354

[email protected]

FUENTE Mexican American Opportunity Foundation

SOURCE Mexican American Opportunity Foundation