La Fundación Moore Bahamas anuncia la entrega de subvenciones por valor de $300,000 para las actividades de asistencia por los daños del huracán Dorian

NASSAU, Bahamas, 18 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación Moore Bahamas (Moore Bahamas Foundation) ("Moore Bahamas") anunció hoy la entrega de nuevas subvenciones por valor de $300,000 para las actividades de asistencia y recuperación por los daños causados por el huracán Dorian, parte de la suma de $1 millón en apoyo comprometido por el filántropo de la conservación Louis Bacon.

Louis_Bacon

Las nuevas subvenciones se entregan luego de que Moore Bahamas otorgara fondos para la ayuda de emergencia inmediatamente después del huracán, y de una evaluación de necesidades posterior al huracán. Las subvenciones ayudarán a enfrentar las continuas necesidades de emergencia y a acelerar la recuperación de los espectaculares ecosistemas de las Bahamas y su economía.

"A raíz de la destrucción causada por Dorian, nuestra meta es apoyar a las familias conforme reconstruyen el mejor futuro posible para sí mismas y sus comunidades", declaró el Sr. Bacon, presidente de la Fundación Caritativa Moore (The Moore Charitable Foundation) y Moore Bahamas, su afiliada local. "Al apoyar la restauración ambiental y la asistencia humanitaria por igual, Moore Bahamas espera ayudar a los habitantes de Gran Bahama y Abaco a retomar sus vidas y restablecer su economía".

Moore Bahamas apoya a organizaciones que desplegarán recursos para la recuperación a lo largo del próximo año, lo que incluye una alianza con el Bahamas National Trust (BNT) para realizar evaluaciones de daños al ecosistema respecto a los hábitats marinos y de manglares de Gran Bahama y Abaco.

"Las evaluaciones posteriores al huracán financiadas por la Fundación Moore Bahamas guiarán cómo y dónde efectuar las inversiones con mayor impacto en la restauración de hábitats", expresó Shelley Cant-Woodside, directora de Ciencia del BNT. "Además de estimular la economía turística de las Bahamas, los ecosistemas sanos desempeñan un papel crucial al actuar como barreras que protegen a nuestras comunidades de los efectos de futuras tormentas".

A continuación se ofrece una lista de las organizaciones beneficiarias. La lista íntegra de las subvenciones otorgadas en 2019 por Moore Bahamas se puede consultar aquí.

Bahamas National Trust (BNT)

Bahamas Reef Environmental Education Foundation (BREEF)

Friends of the Environment in Abaco (Friends)

GiveDirectly

Grand Bahama Disaster Relief Foundation (GBDRF)

International Medical Corps (IMC)

Paradise Fund

Ranfurly Home for Children

Waterkeepers Bahamas

Waves For Water (W4W)

Acerca de la Fundación Moore Bahamas

La Fundación Moore Bahamas (Moore Bahamas Foundation), la afiliada para Bahamas de la Fundación Caritativa Moore (The Moore Charitable Foundation), fundada por Louis Bacon en 1992, apoya las organizaciones comprometidas con la conservación marina, colaborando con socios como Waterkeepers Bahamas; The Cape Eleuthera Institute; The Nature Conservancy Caribbean Program - Bahamas; The Bahamas National Trust y Oceans 5. Conozca más sobre la Fundación Caritativa Moore en www.moorecharitable.org.

FUENTE The Moore Bahamas Foundation

