La Fundación Nacional del Riñón celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana destacando cinco factores de riesgo para la enfermedad renal

NUEVA YORK, 15 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En celebración del Mes Nacional de la Herencia Hispana, la campaña nacional de concientización de la Fundación Nacional del Riñón (National Kidney Foundation, NKF), "¿Formas parte del 33%?" invita a los adultos en los Estados Unidos a conocer los cinco factores de riesgo de la enfermedad renal, también conocida como enfermedad renal crónica (ERC): cardiopatías, hipertensión, diabetes, obesidad y antecedentes familiares de enfermedad renal. La NKF insta a todos a verificar si están entre el 1 de cada 3 adultos en riesgo de desarrollar una enfermedad renal (aproximadamente 80 millones de personas) realizando un cuestionario de un minuto en MinuteForYourKidneys.org.

"La enfermedad renal afecta un estimado de 37 millones de adultos, pero el 90 % de estos no sabe que la padecen ya que es un asesino silencioso que no presenta síntomas durante las primeras etapas de la enfermedad", señaló Kevin Longino, director ejecutivo de la NKF y paciente de trasplante de riñón. "La mayoría de las personas tampoco conoce el vínculo entre los cinco factores de riesgo y la enfermedad renal, por lo que el primer paso para prevenir esta enfermedad es entender su nivel de riesgo y hablar con su médico para hacerse una prueba. Padecer la enfermedad renal también implica un riesgo más alto de desarrollar complicaciones potencialmente mortales de la COVID-19, por lo que conocer su nivel de salud renal es de suma importancia".

El actor, activista, productor y empresario Wilmer Valderrama lidera el trabajo de concientización como portavoz nacional para una inspiradora campaña enfocada en 1 de cada 3 adultos estadounidenses en riesgo de enfermedad renal. Se transmite por redes sociales y anuncios públicos disponibles tanto en inglés como en español. Durante los últimos dos años, Valderrama también participó en las Cumbres del Paciente Renal de la NKF (realizadas de forma virtual debido a la pandemia) que reciben a cientos de personas que trabajan en el campo renal cada año para reunirse con sus delegaciones del congreso y abogar por la adopción de medidas legislativas que impacten la vida de quienes padecen la enfermedad renal. Los defensores de los pacientes enfatizan de manera consistente la importancia de prevenir y tratar la enfermedad renal dado su impacto en las personas de color.

"Dada la gran carga que implica esta enfermedad, me preocupa que más adultos en los Estados Unidos no estén al tanto de la enfermedad renal", expresó Wilmer Valderrama. "Es por eso que me enorgullece prestar mi voz para promover la concientización y la detección temprana de la enfermedad renal, especialmente en las comunidades tradicionalmente desatendidas".

Durante los eventos de la NKF, Valderrama compartió su conexión personal con estas enfermedades, revelando que varios de sus familiares cercanos viven con diabetes e hipertensión, dos de los factores de riesgo más comunes para desarrollar la enfermedad renal. Tener azúcar alta en la sangre a causa de la diabetes puede causar daños dentro de los riñones, por lo que es importante controlar los niveles de glucosa. Tener hipertensión no controlada, con el tiempo, puede hacer que las arterias alrededor de los riñones se estrechen, debiliten o endurezcan. Estas arterias deterioradas no pueden llevar suficiente sangre al tejido renal, lo que puede causar enfermedades renales.

"La enfermedad renal es una crisis de salud pública que podría afectar a todas las personas en algún momento de sus vidas", señaló la Dra. Sylvia E. Rosas, presidenta electa de la NKF y nefróloga y epidemióloga del Joslin Diabetes Center en Boston, Massachusetts. "Todos deben saber si están entre el 33 % de los adultos estadounidenses en riesgo de desarrollar enfermedad renal, en particular si enfrentan alguno de los cinco factores de riesgo y los desafíos únicos que se presentan para cada una de esas enfermedades. Conteste el cuestionario sencillo de un minuto en MinuteForYourKidneys.org para ayudar a promover la salud renal en su familia".

La enfermedad cardíaca pueden afectar de manera directa sus posibilidades de contraer una enfermedad renal ya que el corazón y los riñones trabajan juntos para mantener la salud y la vida. El corazón bombea sangre llena de oxígeno a través de todas las partes del cuerpo, incluidos los riñones. No mantener un peso corporal saludable también puede aumentar su riesgo de diabetes, enfermedad renal, cardiopatía y muchos otros problemas. Y, por último, un antecedente familiar de enfermedad renal puede aumentar sus posibilidades de contraer la enfermedad.

"Cerca de 785,000 estadounidenses padecen insuficiencia renal irreversible y necesitan diálisis o un trasplante de riñón para sobrevivir", agregó la Dra. Rosas. "Debemos transformar de manera urgente la comprensión del riesgo en acciones para ayudar a millones de estadounidenses que tienen cualquiera de los cinco factores de riesgo. Los pacientes también deben consultar con sus médicos acerca de dos pruebas sencillas para diagnosticar enfermedad renal: una prueba específica de orina llamada uACR y una prueba calculada de sangre llamada eGFR".

Las personas afrodescendientes, hispanas o latinas, indígenas estadounidenses o nativas de Alaska, asiáticoamericanas o nativas de Hawái u otras islas del Pacífico tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Los afroamericanos constituyen el 13 % de la población de los Estados Unidos, pero representan el 35 % de las personas con insuficiencia renal. Los hispanos o latinos tienen 1.3 veces más probabilidades que los no hispanos o latinos de desarrollar insuficiencia renal. Para ayudar a gestionar estas disparidades, la NKF se centra en abordar los determinantes sociales de la salud que contribuyen al riesgo desproporcionado de enfermedad renal en las comunidades de color, y en eliminar las disparidades raciales y étnicas en áreas críticas como el acceso a trasplantes y la diálisis domiciliaria.

La campaña "¿Formas parte del 33%?" invita a todas las personas que tengan algún factor de riesgo a que aprendan más realizando un sencillo cuestionario en línea de un minuto en MinuteForYourKidneys.org. El micrositio de la campaña está disponible en inglés y español en MinuteForYourKidneys.org.

Datos sobre la enfermedad renal

En los Estados Unidos, se estima que 37 millones de adultos padecen enfermedad renal crónica (ERC) y aproximadamente el 90 % no sabe que la tiene. 1 de cada 3 adultos en los Estados Unidos tiene riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Algunos factores de riesgo para la enfermedad renal incluyen: diabetes, hipertensión, cardiopatías, obesidad y antecedentes familiares. Las personas afroamericanas, hispanas o latinas, indígenas estadounidenses o nativas de Alaska, asiáticoamericanas o nativas de Hawái u otras islas del Pacífico tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Los afroamericanas tienen casi cuatro veces más probabilidades que los estadounidenses blancos de padecer insuficiencia renal. Los hispanos o latinos tienen 1.3 veces más probabilidades que los no hispanos de padecer insuficiencia renal.

Cerca de 785,000 estadounidenses padecen insuficiencia renal irreversible y necesitan diálisis o un trasplante de riñón para sobrevivir. Más de 550,000 de estos pacientes reciben diálisis para reemplazar la función renal y 230,000 viven con un trasplante. Cerca de 100,000 estadounidenses están en la lista de espera para un trasplante de riñón en este momento. Dependiendo de dónde viva el paciente, el tiempo promedio de espera para un trasplante de riñón puede estar por encima de tres a siete años.

Acerca de la Fundación Nacional del Riñón

La Fundación Nacional del Riñón (National Kidney Foundation, NKF) es la organización centrada en el paciente más grande, integral y antigua dedicada a la concientización, la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal en los Estados Unidos. Para obtener más información acerca de la NKF, visite www.kidney.org.

