La Fundación Nacional Hispana de la Salud (NHHF) organiza sus galas de becas para homenajear a los líderes y estudiantes que promueven la equidad en la salud

Por medio de becas y mentorías, la NHHF impulsa a la próxima generación de profesionales de la salud latinos

WASHINGTON, 22 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Fundación Nacional Hispana de la Salud (NHHF), que es el brazo filantrópico 501(c)(3) de la Asociación Médica Nacional Hispana (NHMA), se enorgullece en celebrar las galas de becas para estudiantes profesionales de la salud hispanos, la 15.ª Gala Anual de California y la 19.ª Gala Anual de Nueva York, en las que se entregarán becas a 22 estudiantes latinos sobresalientes que aspiran a convertirse en profesionales de la salud. La NHMA tiene el honor de brindar asistencia a estos becarios en sus trayectorias para convertirte en médicos, enfermeros, odontólogos, farmacéuticos, auxiliares médicos y administradores de salud pública.

"En estos importantes eventos, la comunidad médica latina se congregará para premiar a jóvenes profesionales y líderes de todo el país por su visión para mejorar la salud y el bienestar de las comunidades desatendidas", señaló la Dra. Elena Ríos, presidenta de la NHHF y presidenta/directora ejecutiva de la NHMA. "Estamos profundamente agradecidos con nuestros líderes y patrocinadores, quienes han ofrecido su apoyo para promover un sector médico más diverso y equitativo".

La gala de premiación de California se llevó a cabo en Pasadena, California, el 17 de noviembre de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., hora del Pacífico. La gala de premiación de Nueva York tendrá lugar en la ciudad de Nueva York el 1 de diciembre, de 6:30 p. m. a 11:00 p. m., hora del este.

La NHHF agradece a los siguientes líderes del sector de la salud por sus esfuerzos en la transformación de programas gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones del sector privado y comunidades locales encaminados a mejorar el acceso a la atención médica. Los galardonados con los Premios al Liderazgo Hispano en Salud son los siguientes: la congresista de los Estados Unidos Lucille Roybal-Allard (D-CA 40.º Distrito); Diana E. Ramos, MD, MPH (cirujana general de California); Lourdes Baezconde-Garbanati, PhD, MPH (decana asociada para Iniciativas Comunitarias de la Escuela de Medicina Keck de USC); Donaldo (Don) Hernández, MD, FACP (presidente de la Asociación Médica de California); Robert J. Rodríguez (secretario de Estado de Nueva York); Debra Furr-Holden, PhD (decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Nueva York); Niesha Foster, MBA (vicepresidenta de Acceso a Productos de Salud Global e Impacto Social de Pfizer), y Claudia Romo Edelman (diplomática mexicana-suiza).

Con inmensa gratitud, la NHHF agradece a todos los patrocinadores de las galas de becas en todos los sectores por su generosidad y dedicación para apoyar nuestra misión de empoderar y diversificar a la próxima generación de profesionales de la salud. Entre los patrocinadores platino se encuentran: NHMA, UHF, Health Net / Fidelis / Centene Corporation. Entre los patrocinadores oro se encuentra: Anthem. Entre los patrocinadores plata se encuentran: AMGEN, Universidad Charles R. Drew de Medicina y Ciencia, Escuela de Medicina David Geffen de UCLA Health, Lilly, Henry Schein, TelevisaUnivision, Kaiser Permanente, DaVita y la Fundación IDSA. Entre los patrocinadores bronce se encuentran: Universidad de California Health, Oficina del Presidente de la Universidad de California; Asociación Médica de California; Cedars Sinai; El Paso Cardiac, Vascular & Thoracic Surgeons, P.A. (EPCVTS); Great Minds in STEM; Huntington Health; PIH; Medtronic; Boston Scientific; Escuela de Medicina Keck de USC; Intercept Pharmaceuticals; PAN NO. 1 Family Limited Partnership; Sylvia Preciado, MD; The California Liver Institute; Tony Alamo, MD; AMA; Escuela Icahn de Medicina en Mount Sinai; Angel's Smile Hospice, Inc.; New York Life Insurance; Fundación Comunitaria del Área de Princeton; Comisión Latina sobre el SIDA; Campos Family Foundation; New York Presbyterian Hospital, y NYC Health + Hospitals/Elmhurst.

La NHHF se complace en anunciar a los siguientes galardonados de las becas 2022:

Becarios de la gala de California:

Cristhian Martínez Hernández, Laurel Barrios, Melinda Benavides, Osbaldo Camargo, Raúl Soto Jr., Mónica Soto Noveron, Sergio Trejo Jr., Cecilia Pimentel, José Felipe Domínguez, Claire Alvarenga, Elizabeth Murguia y Cassandra Molano.

Becarios de la Gala de Nueva York:

César Hernández, Viridiana Godínez, Christine López, Bryan Torres, José Ibarra, Erika Zambrano Álvarez, Ashley Bernard, Danielle Obijeski, Kelly González y Guadalupe Quintana.

Visite nhmafoundation.org/ para obtener más información sobre la inscripción en la gala, los beneficiarios de las becas, los ganadores por liderazgo, los patrocinadores y mucho más.

La NHHF es brazo filantrópico 501(c)(3) de la Asociación Médica Nacional Hispana (NHMA), una organización sin fines de lucro que representa a 50,000 médicos hispanos en los Estados Unidos. La misión de la NHHF es mejorar la salud de los hispanos a través de actividades de investigación y educación. Conozca más en www.NHMAFoundation.org

FUENTE National Hispanic Health Foundation

