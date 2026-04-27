Los ganadores fomentan la innovación en triciclos eléctricos, producción de hidrógeno y sistemas de baterías de carga rápida

Eastern Market sienta las bases para el desarrollo de un ecosistema de innovación en el transporte limpio de mercancías

Los ganadores se repartirán $1.5 millones en fondos de implementación para ampliar las soluciones en Detroit

DETROIT, 27 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, la Fundación Toyota Mobility (TMF) y la ciudad de Detroit anunciaron los tres ganadores del Desafío de Ciudades Sostenibles de TMF en Detroit. El anuncio marca la conclusión de este concurso de tres años de duración, diseñado para promover soluciones de movilidad urbana sostenibles e inclusivas.

La Fundación Toyota Mobility elige a los innovadores en transporte limpio de mercancías como ganadores del Desafío Global de Ciudades Sostenibles de Detroit (PRNewsfoto/Toyota Mobility Foundation)

En Detroit, el Desafío se centró en mostrar soluciones de transporte limpio de mercancías en Eastern Market, pilar de la economía alimentaria de Detroit y un próspero eje comercial. El objetivo era identificar soluciones que redujeran el uso de combustibles fósiles, así como los costos de transporte, y favorecieran un transporte de mercancías más limpio y eficiente.

Cada ganador recibió anteriormente $180,000 en fondos de implementación y ahora, se repartirán $1.5 millones para ampliar sus soluciones a toda la ciudad.

Mary Sheffield, alcaldesa de Detroit señaló: "Las grandes ideas en materia de tecnología de transporte limpio de mercancías han encontrado su hogar en Detroit. Esto se traduce en un aire más limpio y un futuro más prometedor para los residentes. Agradecemos a la Fundación Toyota Mobility por haber elegido a Detroit entre más de 250 ciudades de todo el mundo. Nuestros residentes disfrutan de un aire más limpio, los innovadores cuentan con el respaldo de una ciudad comprometida con la sostenibilidad y juntos, encarnamos el legado de innovación de Detroit".

Ryan Michael, subdirector de Innovación Empresarial e Industrias Emergentes de la ciudad de Detroit comentó: "A nivel mundial, la necesidad de avanzar en el desarrollo de tecnologías limpias para el transporte de mercancías es más que evidente. Detroit valora la oportunidad de colaborar con TMF y la Oficina de Gestión de Emergencias del Estado de Míchigan (OFME) en este sector emergente de vital importancia".

Vince Keenan, director de Innovación en Participación, Oficina de Innovación en Movilidad de la ciudad de Detroit declaró: "La Oficina de Innovación en Movilidad de la Alcaldía tiene como objetivo fomentar grandes ideas. Ya sea que se trate de soluciones de microtransporte de mercancías con cero emisiones capaces de sortear el tráfico para evitar (y prevenir) embotellamientos, de soluciones de recarga para flotas que pueden ofrecer la capacidad de recargar en el mismo tiempo que se tarda en repostar diésel o de un vistazo a las soluciones de hidrógeno que algún día podrían eliminar las emisiones por completo. El SCC ha permitido a Detroit poner a prueba hoy mismo el futuro del transporte limpio de mercancías".

En conjunto, el grupo ganador da lugar al nacimiento de un ecosistema de transporte de mercancías más limpio y resiliente en Eastern Market de Detroit, con beneficios que podrían extenderse más allá de la ciudad y la región. TMF y la ciudad de Detroit se enorgullecen de anunciar que entre los ganadores de Detroit se encuentran:

Civilized Cycles: Civilized Cycles, fabricante de vehículos eléctricos de carga ultraligeros con sede en Detroit, está ampliando la producción de su Semi-Trike patentado como una alternativa práctica a las camionetas de distribución a gasolina. Desde que se anunciaron los finalistas, la empresa ha estado explorando posibles aplicaciones para su Semi-Trike y, en fecha reciente, vendió uno a la empresa Grounded EVs, con sede en Detroit, en la que se utilizará como plataforma para fabricar una autocaravana pequeña.

Zachary Schieffelin, cofundador y director ejecutivo de Civilized Cycles, señaló: "El Desafío de Ciudades Sostenibles nos brindó la oportunidad de demostrar que los vehículos eléctricos ultraligeros de transporte de mercancías pueden satisfacer la demanda comercial. Detroit ofreció una oportunidad ideal para poner a prueba y demostrar su potencial en un entorno comercial real. Gracias a este apoyo, estamos ampliando la producción y promoviendo un modelo más limpio y eficiente para el transporte de mercancías urbano".

ElectricFish Energy Inc: ElectricFish, empresa de infraestructura de energía distribuida que se dedica al desarrollo de soluciones de recarga rápida para vehículos eléctricos, lanzó recientemente 400squared™, un cargador rápido de 400 kW con batería integrada, y presentó su programa Turbo Charge para facilitar su implementación en gasolineras y centros de flotas. Desde que fue seleccionada como finalista, la empresa recibió el respaldo de MotorTrend y figuró en medios de comunicación de gran repercusión, como Axios.

Anurag Kamal, cofundador y director ejecutivo de ElectricFish, señaló: "Detroit nos demostró lo que se puede lograr cuando las empresas públicas y privadas unen esfuerzos para desarrollar estrategias resilientes para las infraestructuras críticas de nuestro país. Nos complace seguir colaborando con esta ciudad progresista en la implementación de movilidad limpia para acelerar la electrificación, lo que podría servir de modelo para el futuro del crecimiento industrial y la reducción de emisiones de carbono a gran escala".

Neology: una empresa emergente de tecnología limpia que se dedica a desarrollar sistemas de energía que pueden producir hidrógeno y electricidad de forma autónoma, útiles en aplicaciones que exigen energía limpia y autónoma. Desde que fue seleccionada como finalista, Neology realizó más de diez demostraciones en vivo en toda la ciudad de Detroit y generó aproximadamente 300 kWh de energía limpia, suficiente para abastecer de electricidad a un hogar promedio estadounidense durante 10 días y producir unos 20 kilogramos de hidrógeno a partir del amoníaco. Estas demostraciones ejemplifican las oportunidades que ofrece el Desafío de Ciudades Sostenibles para validar conceptos de transporte.

Aris Maroonian, fundador y director ejecutivo de Neology, indicó: "Detroit vuelve a demostrar que está a la vanguardia de la innovación industrial. Con el apoyo de la Fundación Toyota Mobility, podemos llevar la tecnología de conversión de amoníaco en hidrógeno de la fase de prototipo a la de implementación, lo que acelera el creciente ecosistema de hidrógeno de la ciudad. Creemos que las soluciones de hidrógeno escalables y asequibles desempeñarán un papel fundamental en el futuro de la movilidad, y nos enorgullece contribuir a posicionar a Detroit como un referente mundial de tal transformación".

En un período de tres años, el Desafío de Ciudades Sostenibles ha reunido a innovadores, formuladores de políticas, líderes del sector y representantes de la comunidad para explorar nuevas formas sostenibles de transportar mercancías en Detroit. Mediante varias rondas de desafíos y un desarrollo colaborativo, las ideas se convirtieron en soluciones prácticas y escalables, diseñadas para contribuir a un sistema de transporte de mercancías más limpio, eficiente y resiliente para la ciudad y sus comunidades.

Detroit, la única ciudad seleccionada del hemisferio occidental, es una de las tres ciudades del mundo que participan en el Desafío de Ciudades Sostenibles, junto con Venecia, Italia y Varanasi, en la India. En las tres ciudades, TMF invirtió un total de $9 millones para abordar desafíos específicos de movilidad en cada una de ellas.

En cada lugar, el objetivo sigue siendo el mismo: fomentar soluciones que mejoren la calidad de vida, respalden la vitalidad económica y promuevan sistemas de transporte más sostenibles. El desafío convierte las ideas audaces en resultados tangibles, lo que potencia la innovación local y la combina con la experiencia internacional.

Katy Trudeau, presidenta y directora ejecutiva de Eastern Market declaró: "Por más de cien años, Eastern Market ha sido un lugar en el que los comercios se adaptaron y crecieron para abastecer de alimentos a Detroit. Este desafío se basa en ese legado que aporta ideas nuevas e innovaciones a un entorno de trabajo real, creado teniendo en cuenta las necesidades de las personas y las empresas que se encuentran aquí a diario. Estas soluciones no solo nos muestran lo que es posible; ya nos están ayudando a avanzar hacia un sistema de transporte de mercancías más limpio y eficiente que apoya a nuestra comunidad y puede servir de modelo para otros".

Ryan Klem, director de Programas de la Fundación Toyota Mobility comentó: "En estrecha colaboración con la ciudad de Detroit e Eastern Market Corporation, nos complace anunciar a los ganadores de hoy y reconocer la contribución de todos los innovadores que participaron para concretar esta iniciativa. Tanto aquí en Detroit como en el resto del mundo, la Fundación Toyota Mobility seguirá promoviendo soluciones prácticas para que las comunidades sean más sostenibles, eficientes y funcionales".

El Desafío de Ciudades Sostenibles es financiado por la Fundación Toyota Mobility y se lleva a cabo en colaboración con Challenge Works y World Resources Institute. Los ganadores de Detroit demuestran cómo el apoyo a los innovadores locales puede generar un impacto considerable en las comunidades, con el potencial de ampliar las soluciones a otras ciudades y regiones.

Para obtener más información, visite: sustainablecitieschallenge.org

Acerca de la Fundación Toyota Mobility

La Fundación Toyota Mobility (presidida por Akio Toyoda) fue establecida en agosto de 2014 por Toyota Motor Corporation (Toyota) para apoyar el desarrollo de una sociedad más móvil en la que todo el mundo pueda desplazarse con libertad. La Fundación destaca el compromiso permanente de Toyota con la mejora continua y el respeto por las personas. Ella aprovecha la experiencia y las tecnologías de Toyota para apoyar sistemas de movilidad sólidos, eliminando al mismo tiempo las disparidades en la movilidad. TMF trabaja en colaboración con universidades, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, instituciones de investigación y otras organizaciones en la creación de programas alineados con los objetivos de desarrollo sostenible (SDG, por sus siglas en inglés) de la ONU para resolver problemas de movilidad en todo el mundo.

"TMF tiene como objetivo crear una sociedad verdaderamente móvil que ayude a las personas a llevar una vida mejor, independientemente de dónde se encuentren", afirmó Akio Toyoda.

Acerca de Challenge Works

Durante una década, Challenge Works se ha consolidado como líder mundial en el diseño y la organización de desafíos de gran repercusión con el fin de promover la innovación de vanguardia en aras del bien común. Challenge Works es una empresa social fundada por la agencia de innovación británica Nesta. Durante la década pasada, Challenge Works organizó 101 desafíos con premiación en los que participaron más de 16,000 innovadores y se movilizaron más de 310 millones de libras en fondos para hacer frente a algunos de los mayores desafíos del mundo. Challenge Works considera que ningún desafío es insuperable y colabora con organizaciones sin fines de lucro, gobiernos y otras entidades de todo el mundo para descubrir a emprendedores y sus innovaciones capaces de superar los mayores desafíos de nuestro tiempo. Para conocer más detalles, visite https://challengeworks.org/

Acerca de World Resources Institute

El World Resources Institute (WRI) es una organización mundial de investigación con oficinas en Brasil, China, Colombia, India, Indonesia, México y Estados Unidos, así como oficinas regionales para África y Europa. Los 1,700 empleados del WRI trabajan con socios para desarrollar soluciones prácticas que mejoren la vida de las personas y garanticen el bienestar ambiental. Conozca más en: WRI.org y en X (antes Twitter) @WorldResources.

Acerca de la Oficina de Innovación en Movilidad (OMI) de la ciudad de Detroit

La Oficina de Innovación en Movilidad (OMI, por sus siglas en inglés) tiene la misión de ayudar a la ciudad de Detroit a transitar en la rápida evolución de los sectores del transporte y la movilidad. El transporte y la movilidad son esenciales tanto para las personas como para las empresas y el legado automotriz de Detroit ofrece una oportunidad inigualable de trabajar con el sector para innovar y definir su futuro.

La OMI dirige las iniciativas de promoción de movilidad en representación de la ciudad de Detroit y colabora con la industria, el mundo académico, la filantropía y la administración local, estatal y federal. Al centrarse en los residentes en cada paso del proceso, la OMI se enfoca en el aprovechamiento de la movilidad como una vía hacia nuevas oportunidades en Detroit.

Para obtener más información sobre la OMI, visite: detroitmi.gov/government/mayors-office/office-mobility-innovation o síganos en LinkedIn, Facebook, YouTube e Instagram.

Acerca de Eastern Market

Eastern Market Partnership es una organización sin fines de lucro que gestiona y administra el histórico distrito Eastern Market de Detroit, uno de los mercados públicos más grandes y antiguos de Estados Unidos. Como organización 501(c)(3), esta institución dirige operaciones, desarrollo de infraestructuras y programas con el fin de consolidar el mercado como centro regional de distribución alimentaria reconocido a nivel nacional, a la vez que promueve el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo comunitario. Mediante colaboraciones con partes interesadas locales, Eastern Market Partnership trabaja para ampliar el acceso a alimentos saludables y asequibles, apoyar a las pequeñas empresas y a los productores locales, así como promover iniciativas que mejoren los sistemas alimentarios, la sostenibilidad y el desarrollo equitativo en Detroit y el sureste de Míchigan.

Acerca de Civilized Cycles

Civilized Cycles es una empresa de diseño e ingeniería con sede en Detroit que está redefiniendo el futuro del transporte comercial de mercancías. Mediante la fabricación de vehículos eléctricos ultraligeros de uso comercial, entre los que se destaca su "Semi-Trike" modular patentado, Civilized Cycles permite a las empresas una transición sin inconvenientes para dejar de usar camionetas a gasolina. Su tecnología ofrece una capacidad de carga incomparable, suspensión neumática dinámica y un importante ahorro de costos operativos, a la vez que reduce la congestión urbana, el ruido y las emisiones de carbono.

Acerca de Electricfish Energy Inc.

ElectricFish Energy Inc. es una empresa de infraestructura energética distribuida que cuenta con una plataforma integrada de recarga de vehículos eléctricos para gasolineras, tiendas de conveniencia y operadores de flotas. Su plataforma incluye las innovaciones más recientes de ElectricFish: 400squared™ (cargadores rápidos con batería integrada), Reef® (CSMS) y Stargazer® (optimización con IA), respaldados por cinco patentes estadounidenses otorgadas.

ElectricFish, fundada en 2019, ofrece una potencia de carga de 400 kW sin necesidad de costosas modernizaciones de la red eléctrica, lo que permite su implementación en semanas en lugar de años y continúa suministrando energía a vehículos eléctricos e instalaciones, incluso durante cortes del suministro. La empresa, con oficinas en San Carlos, California y Detroit, cuenta con el respaldo de inversores, empresas y organismos gubernamentales de primer nivel.

Acerca de Neology

Neology es una empresa suiza de energía limpia que desarrolla sistemas modulares de conversión de amoníaco en hidrógeno y de amoníaco en electricidad para aplicaciones de energía y movilidad descentralizadas. Al aprovechar el amoníaco como vector de hidrógeno, Neology permite una producción de hidrógeno escalable, transportable y rentable para celdas de combustible, motores de combustión e infraestructuras de repostaje. Sus soluciones pueden sustituir a los generadores diésel en entornos sin conexión a la red eléctrica, a la vez que contribuyen a la movilidad basada en el hidrógeno y a la descarbonización industrial. Neology está ampliando su presencia en Estados Unidos mediante iniciativas de implementación en Detroit.

CONTACTOS PARA LOS MEDIOS

Alison Powell

gerente de Comunicaciones de la

Fundación Toyota Mobility

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FUENTE Toyota Mobility Foundation