La fusion de BioCina et NovaCina renforce l'industrie mondiale des CDMO

ADÉLAÏDE, Australie du Sud et PERTH, Australie occidentale, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Les organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) BioCina et NovaCina annoncent une fusion stratégique qui créera une marque puissante dans le domaine de la fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques et de petites molécules. La société issue de la fusion, qui conservera le nom de BioCina, sera totalement intégrée pour proposer au marché une offre homogène de bout en bout, depuis le développement de la lignée cellulaire et des procédés jusqu'à la substance médicamenteuse clinique et commerciale, en passant par le remplissage et la finition stériles des produits pharmaceutiques. Cette nouvelle gamme complète de services permet à BioCina de répondre à la demande croissante de solutions de fabrication intégrées de haute qualité pour ses clients aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Australie et ailleurs.

La fusion intègre l'expertise de classe mondiale de BioCina en matière de développement de processus et de fabrication pour les modalités microbiennes, l'ADN plasmidique et l'ARNm sur le site d'Adélaïde, en Australie-Méridionale, avec le site de NovaCina à Perth, en Australie-Occidentale, une usine ultramoderne de remplissage et de finition stériles qui a produit plus de 600 produits biologiques et de petites molécules. Les clients sont servis par des PME techniques très expérimentées ayant une ancienneté moyenne de plus de dix ans et l'union synergique offre une expérience rationalisée et centrée sur le client, gérée par une seule entité. Des solutions agiles, adaptées aux différentes phases, marquées par une qualité exceptionnelle et une fiabilité de livraison à temps et complète (OTIF) à la pointe de l'industrie sont les pierres angulaires de BioCina aujourd'hui. BioCina peut se targuer d'un bilan réglementaire éprouvé, comprenant des approbations de la FDA américaine, de l'EMA, de la TGA et de Santé Canada. En outre, les développeurs de médicaments continueront à bénéficier de l'incitation fiscale la plus importante d'Australie, qui peut atteindre 48,5 % pour les programmes CDMO mis en œuvre en Australie.

Mark W. Womack, qui a mené avec succès la croissance et le développement explosifs de BioCina au cours des deux dernières années, restera CEO. Womack est reconnu depuis longtemps pour son leadership visionnaire, qui lui a permis d'instaurer une culture véritablement axée sur le client et d'obtenir des résultats opérationnels exceptionnellement fiables dans de nombreuses organisations prospères. Auparavant, Womack a été CEO de KBI Biopharma et de Stelis Biopharma, ainsi que Chief Business Officer d'AGC Biologics, où il a joué un rôle déterminant dans l'expansion de l'entreprise.

« La cohésion de ces deux entreprises est tout à fait idéale, et nous avons une immense confiance dans ce qu'elles vont réaliser ensemble, surtout avec Mark à la barre. Le secteur se transforme rapidement et devient de plus en plus complexe. Les nouveaux développeurs de médicaments et les entreprises biopharmaceutiques expérimentées recherchent un partenaire CDMO de confiance qui travaillera main dans la main pour amener leurs produits sur le marché avec efficacité et en rationalisant l'approbation réglementaire. Chacune de ces entreprises, dans son domaine, est superbe. Ensemble, elles renforceront les capacités et les normes du secteur et proposeront une offre inégalée », déclare Masood Tayebi, cofondateur et CEO du groupe Bridgewest, société mère des deux entreprises.

« Je suis ravi de diriger cette nouvelle organisation dynamique. Cette fusion consolide notre position dans le secteur en tant que CDMO de bout en bout le plus fiable et le plus centré sur le client pour l'industrie biopharmaceutique mondiale et l'industrie des petites molécules », déclare Mark W. Womack, CEO, BioCina.

À propos du nouveau BioCina

BioCina est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui offre à ses clients une qualité inégalée, le respect des normes réglementaires les plus strictes et les meilleurs délais de livraison, établissant ainsi une nouvelle référence dans l'industrie en matière de qualité et de fiabilité. Forte de son expertise dans le domaine des petites molécules, des modalités microbiennes, de l'ADNp et de l'ARNm, BioCina propose une gamme complète de services comprenant le développement de lignées cellulaires, le développement de procédés, le développement analytique et de formulations, ainsi que la fabrication clinique et commerciale selon les BPF actuelles.

BioCina exploite deux installations de pointe à Adélaïde, en Australie-Méridionale, et à Perth, en Australie-Occidentale. Les installations s'appuient sur une riche histoire en matière de développement et de fabrication de substances médicamenteuses et de produits pharmaceutiques cliniques et commerciaux, avec l'appui d'experts très expérimentés ayant plus de dix ans d'ancienneté en moyenne.

BioCina maintient un niveau de qualité exceptionnel, répondant aux normes internationales les plus strictes. Les installations ont passé avec succès les inspections réglementaires de la FDA américaine, de l'EMA et de Santé Canada, et sont agréées par la TGA australienne pour la fabrication de substances médicamenteuses en vrac et de produits pharmaceutiques stériles selon les normes BPF. BioCina a fait ses preuves dans la production de médicaments de haute qualité distribués dans 98 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie et d'Afrique.

BioCina est fier de servir des clients issus de tous les grands marchés de l'industrie mondiale et, n'étant pas un développeur de médicaments, BioCina peut se concentrer exclusivement sur les produits de ses clients.

L'Australie offre l'une des incitations fiscales les plus attrayantes au monde (jusqu'à 48,5 % de remboursement en espèces), ce qui en fait une destination idéale pour les développeurs de médicaments qui souhaitent investir dans la mise à l'échelle et la fabrication de leurs produits.

BioCina, l'une des entreprises à la croissance la plus rapide de l'industrie biopharmaceutique en Australie, a reçu le prix « Emerging Business of the Year » 2024 pour l'Australie-Méridionale.

Pour en savoir plus, consultez https://biocina.com.

