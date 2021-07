La fusion de deux acteurs majeurs - IGEL Electric et Solcon Industries unissent leurs forces

DORTMUND, Allemagne, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Solcon Industries, leader dans le domaine des démarreurs de moteurs ainsi que IGEL Electric spécialiste des technologies de transmission de puissances électroniques prévoient d'unir leurs forces et de fusionner sous le nom de SOLCON IGEL - POWERED.

SOLCON IGEL - POWERED deviendra un acteur leader dans son secteur d'industrie. Cette fusion permettra d'accélérer sa croissance, de maximiser la présence territoriale du Groupe tout en lui permettant de continuer à fournir un support technique, de service et de logistique sur l'ensemble des continents. Cette nouvelle organisation proposera un plus large portefeuille de produits, de services et de solutions complémentaires dans le cadre d'une vision partagée et d'une stratégie de croissance commune. (www.solconigel.com )

Itai Zifroni, PDG de Solcon Industries, a déclaré : "L'union de nos forces augmentera considérablement les capacités, la taille et l'étendue géographique de nos activités. Nous avons identifié des synergies substantielles entre nous qui généreront des revenus plus importants, la combinaison de talents et de technologies et une portée mondiale, tout en nous permettant de réduire notre base de coûts. Nous pensons que la fusion offre une opportunité incroyable qui profitera aux clients de Solcon et d'IGEL, à nos collaborateurs et à l'ensemble de notre réseau de distributeurs dans le monde entier ".

Michael Kleiböhmer, PDG d'IGEL Electric est d'accord : "Le timing pour cette fusion est parfait. Nos clients servent le marché international avec des installations dans le Monde entier. L'émergence de SOLCON IGEL - POWERED constitue un partenaire encore plus attractif en mesure de mieux soutenir les installations, où qu'elles soient. La combinaison de nos savoir-faire techniques permettra de créer des produits et des solutions encore plus performantes. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes et tous les acteurs."

À propos de Solcon Industries

Solcon Industries Ltd (www.solcon.com) est une société spécialisée dans l'électronique de puissance. Elle conçoit, développe, fabrique des systèmes électroniques pour l'industrie depuis plus de 40 ans. En tant que leader mondial de la technologie des démarreurs progressifs et de systèmes de pilotage des moteurs électriques, Solcon fournit des solutions pour les applications les plus exigeantes dans tous les secteurs d'activité industriels.

Les critères de conception développés par Solcon sur le terrain garantissent la fiabilité à long terme des équipements et apportent des solutions innovantes tournées vers l'avenir. Cette approche a permis à la société de servir plus de 76 pays dans le monde.

A propos d'IGEL Electric

IGEL® Electric GmbH (www.igelelectric.de ) a été fondée en 2001, elle était à l'origine une division de "FANAL" Group Wuppertal. Elle a plus de 100 ans d'expériences combinées dans les technologies d'entraînement de puissance électroniques.

IGEL propose dans son portefeuille de produits, des moteurs, des systèmes d'entrainement de puissance et complète son offre par la fourniture, l'étude et la conception de solutions individuelles sur mesures.

