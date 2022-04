La gamme révolutionnaire de batteries Marathon PowerCycle propulse Exide Technologies à l'avant-garde des télécommunications et des services publics sur tous les réseaux !

Les batteries Marathon PowerCycle sont fabriquées en Europe et reposent sur la technologie avancée AGM, qui est non seulement capable de résister à la menace des températures élevées, mais aussi d'offrir une utilisation en cyclage élevée. Ces capacités sont essentielles pour la poursuite du déploiement de la 5G et la densification progressive du réseau, mais aussi pour répondre aux besoins des marchés émergents où le réseau est médiocre ou inexistant.

Une solution idéale pour les installations à distance combinées à des énergies renouvelables

Dans les zones reculées dépourvues de réseau électrique, les applications de télécommunications reposent généralement sur des générateurs diesel. Ces derniers s'accompagnent de coûts de carburant et d'entretien élevés, de niveaux de CO 2 élevés, ainsi que d'une efficacité et d'une fiabilité insuffisantes. Le passage à Marathon PowerCycle, dans le cadre d'une solution hybride qui combine le stockage d'énergie par batterie et les sources d'énergie renouvelables, supprime ces inconvénients. La gamme offre une solution de stockage d'énergie durable et rentable pour les clients et démontre la volonté d'Exide de répondre aux demandes importantes du marché.

Ouvrir la voie

Marathon PowerCycle est conçue pour une utilisation intensive en cyclage, ce qui garantit une longue durée de vie et un faible coût total de possession, même dans les zones non contrôlées.

La gamme offre un stockage d'énergie avancé pour les télécommunications et les services publics, ainsi que pour les applications de systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) industriels et de centres de données.

Sa capacité à tolérer des températures élevées signifie que les coûts de refroidissement sont considérablement réduits et que l'utilisation à l'extérieur est possible.

L'accès aux bornes frontales permet une installation rapide et facile.

La technologie unique Carbon Boost ® garantit la meilleure charge de sa catégorie.

Les batteries Marathon PowerCycle sont dotées de caractéristiques de sécurité intrinsèques.

Les batteries sont entièrement recyclables, ce qui réduit l'empreinte carbone des clients.

Cette nouvelle gamme est révolutionnaire par sa capacité de cyclage élevée à l'état de charge partielle (PSoC). Combinée à une énergie renouvelable volatile, elle constitue la solution de stockage pour les applications hybrides.

Avec une durée de vie de 20 ans dans des conditions standard et de sept ans à haute température (40 °C), ainsi qu'une promesse d'absence de maintenance pendant la durée de vie de la batterie, la gamme Marathon PowerCycle répond aux besoins d'aujourd'hui et de demain.

Un stockage d'énergie plus intelligent

Exide Technologies comprend combien il est important de garder le monde connecté, et les clients ont besoin d'être assurés que, quelles que soient les exigences, leurs applications peuvent compter sur les solutions de stockage d'énergie les plus fiables et les plus performantes.

Ce qu'Exide Technologies a créé est essentiel pour le monde d'aujourd'hui et de demain, qu'il s'agisse de la 5G ou de l'évolution des simples batteries de secours qui se transforment en solutions de stockage d'énergie intelligentes et durables, associées à des sources d'énergie renouvelables.

Serge Arbes, directeur commercial d'Exide Technologies, Network Power EMEA, a déclaré : « Avec notre gamme bien connue de batteries AGM Marathon, nous offrons déjà les meilleures solutions de secours du marché pour les applications de télécommunication dans de bonnes conditions de réseau. Aujourd'hui, nous avons développé la solution de stockage d'énergie idéale pour les opérations hybrides également.

La capacité exceptionnelle de Marathon PowerCycle à fonctionner à des températures et à des cycles élevés, associée à une très longue durée de vie de conception, permet de réduire le coût total de possession, même dans les zones non contrôlées et lorsque les réseaux sont instables ou indisponibles. »

À propos d'Exide Technologies

Exide Technologies (www.exidegroup.com), dont le siège est situé près de Paris, en France, est un fournisseur de premier plan de solutions avancées de stockage d'énergie pour les marchés automobile et industriel. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise les technologies de batteries d'aujourd'hui et de la prochaine génération utilisées dans un large éventail d'applications, de l'automobile au tout-terrain en passant par la manutention, le stationnement, le ferroviaire et la défense. Exide Technologies offre aux marchés mondiaux des technologies de batteries de premier ordre, un savoir-faire et des services à valeur ajoutée sous de nombreuses marques réputées.

En tant que fabricant d'équipements d'origine pour les principaux constructeurs automobiles et industriels, Exide Technologies a été impliqué dans de nombreuses percées importantes en matière de stockage d'énergie qui permettent d'innover sur tous les marchés. Avec deux sites de R&D, dix usines de production et trois usines de recyclage en Europe, l'entreprise s'engage à fournir une ingénierie, une fabrication et un recyclage de haute qualité. Elle propose au monde les solutions énergétiques les plus efficaces, aidant ainsi les clients à maximiser leur productivité et leurs performances. Exide Technologies sert les marchés avec des produits et des services d'une valeur annuelle d'environ 1,5 milliard d'euros.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1775929/1.jpg

SOURCE Exide Technologies