La gamme Whiteness de FGM se distingue sur le marché mondial

JOINVILLE, Brésil, 23 février 2023 /PRNewswire/ -- FGM Dental Group est un leader dans la vente de produits de blanchiment des dents dans plus de 15 pays. L'une des solutions de son portefeuille, Whiteness Perfect, est reconnue par l'agence nord-américaine Dental Advisor comme étant le meilleur gel de blanchiment des dents à domicile.

The Whiteness line by FGM stands out in the worldwide market.

Étant l'une des principales marques du secteur dentaire, FGM offre un large portefeuille pour un grand nombre de techniques de blanchiment des dents. La gamme Whiteness s'est développée continuellement pendant 30 ans et est désormais présente dans plus de 100 pays. Elle est même leader dans 15 d'entre eux. Le dernier lancement en date est celui du gel blanchissant au peroxyde d'hydrogène à 6 % Whiteness HP Automixx, qui peut être utilisé sur des patients âgés de 18 ans et plus, conformément à la réglementation européenne sur les cosmétiques. « Notre engagement pour le développement de produits va de la validation scientifique par des professeurs renommés et des organismes de réglementation, à une disponibilité commerciale et une facilité d'utilisation, qui apporte d'excellents résultats tels que la facilité d'application et la performance », a expliqué Bianca Mittelstädt, PDG de FGM Dental Group.

Whiteness HP Automixx 6 % est disponible avec un embout pinceau permettant l'application d'une couche fine et homogène de gel. De plus, la faible concentration de peroxyde d'hydrogène réduit considérablement les problèmes de sensibilité, rendant ainsi facultative l'utilisation d'une protection gingivale. Ce produit se différencie également par ses performances, permettant jusqu'à quatre applications, y compris sur les mâchoires supérieures et inférieures.

Selon le professeur et médecin Alessandro Loguercio, « Whiteness HP Automixx 6 % a démontré un très bon processus de blanchiment en plus de présenter de faibles pourcentages de sensibilité dentaire, ce qui en fait un produit de choix pour les jeunes patients ou ceux ayant des antécédents d'hypersensibilité lors d'un traitement de blanchiment dentaire en cabinet ».

Whiteness HP Automixx 6 % peut être utilisé en association avec les gels Whiteness à domicile, qui donnent des résultats encore plus satisfaisants. Whiteness Perfect a récemment été récompensé par Dental Advisor, une agence spécialisée dans l'évaluation clinique des produits dentaires et qui sert de source de confiance aux professionnels du monde entier. Ce prix lui a été accordé pour la quatrième année consécutive, ce qui prouve son efficacité.

Par des sourires dans le monde entier, les solutions FGM révolutionnent la vie des gens.

