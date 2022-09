La gobernadora de Nueva York Hochul, el secretario de Trabajo Walsh y el congresista de los Estados Unidos Espaillat celebran la nueva Iniciativa Rangel para la Fuerza Laboral (Rangel Workforce Initiative) con sede en el CCNY

NUEVA YORK, 20 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul y el secretario de Trabajo de los Estados Unidos Martin J. Walsh valoraron muy positivamente la Iniciativa Rangel de Desarrollo de la Fuerza Laboral para Infraestructura (Rangel Infrastructure Workforce Development Initiative, RIWI) con sede en el City College de Nueva York, al iniciar su primer gran proyecto para solucionar la falta de puestos de trabajo para infraestructura moderna en toda la ciudad de Nueva York.

La iniciativa, introducida esta primavera con $1.5 millones de financiación federal, $1.5 millones de financiación estatal y una asignación inicial de $400,000 de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), que lleva el nombre del representante jubilado de los Estados Unidos Charles B. Rangel y fue diseñada para atender a su antiguo distrito congresional, se suma al proyecto de construcción de la segunda fase del metro de la Segunda Avenida y brinda oportunidades de empleo y capacitación. Otras oportunidades futuras incluyen el Programa Gateway y el proyecto de ley de infraestructura de $1.2 trillones aprobado por el Congreso.

"Aprovechar esta destacada institución educativa para que sea el vehículo que llevará a los jóvenes a un futuro mejor es una oportunidad extraordinaria. ¿Y cómo lo hacemos? Los capacitamos para empleos de infraestructura", comentó Hochul en un recorrido por la iniciativa RIWI, acompañada de Walsh, Rangel, el congresista Adriano Espaillat (NY-13), el presidente del CCNY Vincent Boudreau y otros funcionarios.

"Estoy muy entusiasmada con esto y le agradezco por liderar la iniciativa", le manifestó la gobernadora a Boudreau.

Walsh elogió la iniciativa y agregó: "Cuando pensamos en dónde nos encontramos en los Estados Unidos de América, el Congreso está activo, (el senador Chuck) Schumer ha hecho un trabajo asombroso al aprobar estos proyectos de ley, y ahora depende realmente del City College asegurarnos de que estemos preparando a los jóvenes para acceder a esos empleos".

Boudreau comentó: "Esta iniciativa aprovecha nuestra experiencia en ingeniería, arquitectura y sostenibilidad en favor de las necesidades del momento de una manera más directa que nunca. Estados Unidos debe movilizarse para lograr la reconstrucción de nuestra infraestructura, y esa movilización es una gran oportunidad para desarrollar una fuerza laboral más representativa. Me complace que el CCNY esté en condiciones de atender el llamado y estoy muy agradecido con el congresista Espaillat, la gobernadora Hochul y el congresista Rangel por su fe y apoyo".

Rangel, un pionero que dejó la Cámara de Representantes en 2017 con un enorme legado en su implacable promoción del desarrollo de los centros urbanos deprimidos, se refirió a la iniciativa RIWI como un modelo nacional para programas similares.

Indicó que tener una iniciativa en el CCNY que ofrezca a los jóvenes una opción académica asequible para lograr la capacitación profesional en campos como el transporte y el desarrollo de infraestructura ofrecerá oportunidades equitativas a una comunidad a menudo ignorada.

"Que ahora los estudiantes puedan comenzar sus estudios aquí es un gran paso en el desarrollo de una fuerza laboral adaptada a las necesidades del futuro, especialmente entre los menos favorecidos, con menos estudios y menos oportunidades de empleo", agregó Rangel, estadista residente en el City College. "Esta iniciativa es un modelo fascinante para programas similares en instituciones académicas de todo el país. Es un gran paso para los estudiantes y un programa realmente emocionante para el futuro".

Espaillat, sucesor del Rangel como representante del 13.° distrito congresional de los Estados Unidos, ha sido fundamental para hacer realidad la iniciativa RIWI. El monto inicial de $1.5 millones en apoyo federal formó parte del paquete de $11.5 millones para la financiación de proyectos comunitarios que obtuvo Espaillat. También consiguió $2.2 millones para el ciclo del año fiscal 2023.

"Nuestro trabajo conjunto con instituciones federales, estatales y sin fines de lucro ha impulsado la economía local y, bajo el liderazgo del secretario Walsh, hemos observado niveles bajos de desempleo y crecimiento del empleo sin precedentes", señaló Espaillat. "Me complace dar la bienvenida al secretario Walsh y a la gobernadora Hochul para ver todas las importantes iniciativas y los innovadores centros laborales de mi distrito".

La iniciativa RIWI es la creación del Dr. Robert E. Paaswell, profesor distinguido de Ingeniería Civil en la Escuela de Ingeniería Grove del CCNY, en respuesta al deseo de Rangel de crear puestos de trabajo para infraestructura moderna en el 13.º distrito congresional. Dotará a las comunidades históricamente desatendidas con habilidades analíticas y operativas mediante planes de estudios innovadores, capacitación basada en simulaciones y aprendizaje práctico para ayudarles a seguir carreras profesionales en el dinámico y cambiante sector de la infraestructura urbana.



Paaswell y Michael Bobker, director del Building Performance Lab del Instituto CUNY para Sistemas Urbanos con sede en el CCNY, desarrollaron la estrategia y el contenido únicos de la iniciativa RIWI y recientemente dieron la bienvenida a su nuevo director interino, el profesor Angelo Lampousis, quien dirigirá la continuación del piloto inicial y la implementación completa del plan de estudios este otoño.

Contacto: Jay Mwamba, Comunicaciones del CCNY, 917.892.0374, [email protected]

FUENTE City College of New York, Office of Institutional Advancement and Communications

SOURCE City College of New York, Office of Institutional Advancement and Communications