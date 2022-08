LA GOLDEN TRAIL SERIES AMENE LES MEILLEURS TRAILEURS DU MONDE EN NORVÈGE

6 AOÛT 2022, Départ 11h00, 25 KM, 1 700 M D+

ANNECY, France, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Pour la première fois de son histoire, la Golden Trail World Series a décidé de se rendre dans un pays nordique ! C'est sur la Stranda Fjord Trail Race, que se tenait en effet la 3e manche de la coupe du monde de trail ce week-end. Une course exigeante physiquement et techniquement qui a su séduire les meilleurs athlètes du monde qui ont répondu présent pour cette étape scandinave.

The best trail runners in the world have rubbed shoulders at the terrible Nordic terrain! (©Philip Reiter)

« Mettre en lumière le trail en Norvège »

Anders Kjaerevik (team Salomon, Norvège) attendait cette étape norvégienne avec impatience, lui qui vit à quelques heures de Stranda. Pour lui, la venue de la GTWS dans son pays est une réelle opportunité pour le développement du trail local. « C'est une très bonne chose ! Quand j'ai vu qu'il y allait avoir une étape en Norvège, je n'y croyais pas. Le trail n'est pas très populaire ici, tout tourne souvent autour du ski de fond. Pourtant on a de très bons coureurs, il suffit de regarder Stian Angermund (vainqueur de la GTWS 2021). Mais peu d'entre eux vont tenter de se mesurer aux meilleurs européens car il faut une grosse logistique et ils n'ont pas le temps de tout gérer avec les voyages. Je pense que d'avoir un tel événement avec la venue des meilleurs coureurs va permettre de mettre en lumière le trail running et de l'aider à grandir ici. J'espère que la Golden restera encore plusieurs années surtout qu'on a les terrains parfaits pour ça ! »

Jonathan Albon (team The North Face, Grande-Bretagne) est aussi de cet avis, lui qui a déménagé en Norvège il y a plus de 7 ans maintenant, et qui a remporté la course grâce, notamment, à ses connaissances parfaites du terrain. « J'ai décidé de participer à la course une semaine avant en me disant que je ne pouvais pas manquer ça pour une fois que les meilleurs coureurs viennent en Norvège. C'était fun de les voir ici, même si ça demande clairement des qualités différentes car les sentiers sont très techniques. Ça met en lumière le sport ici et c'est bien. »

20 nationalités dans le top 50 !

Quand on regarde les coureurs présents dans le top 50 hommes et femmes à l'arrivée, on retrouve 20 nationalités différentes ; la preuve que la Golden Trail Series est en train d'atteindre l'un de ses objectifs : amenez les meilleurs athlètes du monde à se rencontrer à chaque étape. On retrouve ainsi des coureurs européens, bien sûr, mais également des athlètes venus des États-Unis, du Mexique, de Colombie, du Maroc, d'Australie, ou encore de Nouvelle-Zélande. Cela pourrait même être encore davantage cosmopolite lors de la finale à Madère, où d'autres athlètes (comme ceux venus d'Afrique) pourraient se qualifier. « Je pense que c'est parce que la Golden a réussi à trouver un bon compromis qui plait à tous les athlètes et permet donc d'éviter la multiplication des séries et la dilution du niveau, affirme Anders Kjaerevik. C'est une excellente chose et c'est pour ça qu'il y a autant d'athlètes qui veulent y participer. »

On enchaîne avec la Suisse

À peine le temps de savourer les victoires de Jonathan Albon et Sophia Laukli (team Salomon, États-Unis) à Stranda que la Golden Trail World Series se tourne déjà vers la prochaine étape en Suisse : Sierre Zinal. Rendez-vous le 13 août pour cette 4e manche.

Résultats

Hommes

JONATHAN ALBON (GBR – THE NORTH FACE): 02:24:02 MANUEL MERILLAS (ESP – SCARPA): 02:26:45 BART PRZEDWOJEWSKI (POL – SALOMON): 02:26:59 FRÉDÉRIC TRANCHAND (FRA – SCOTT): 02:27:40 DAVIDE MAGNINI (ITA – SALOMON): 02:29:48

Femmes

SOPHIA LAUKLI ( USA – SALOMON): 02:57:36 ÉLISE PONCET (FRA – SIDAS X MATRYX): 03:00:13 EMELIE FORSBERG (SUE – NNORMAL): 03:01:34 BLANDINE L'HIRONDEL (FRA – EVADICT): 03:01:50 SARA ALONSO (ESP – SALOMON): 03:03:52

