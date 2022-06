La gran empresaria y actriz puertorriqueña, Roselyn Sánchez se asocia con Life Happens para educar a las personas sobre la importancia de tener seguros de vida

La actriz y madre de dos hijos comparte la importancia de tener estabilidad financiera y tomar decisiones que protejan a nuestros seres queridos

ARLINGTON, Virginia, 21 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Life Happens, una organización nacional sin fines de lucro que educa a los consumidores sobre la importancia de los seguros de vida como parte de un plan financiero, anuncia hoy su colaboración con la actriz, cantautora, bailarina, modelo, productora, autora, esposa y madre Roselyn Sánchez, para destacar la importancia de los seguros de vida durante el Mes de la Concientización sobre los Seguros de Vida (LIAM, por sus siglas en inglés) de Life Happens en septiembre.

Como madre de dos hijos, Roselyn sabe cuánto cambia todo cuando uno se convierte en madre. "Para empezar, ya no vives para ti mismo, vives para tus hijos", comentó ella. "La familia es lo más importante para mí, y cada decisión, tanto grandes como pequeña, vuelve a ellos". Como Roselyn, todos los padres se enfrentan constantemente con diferentes opciones para sus familias. Puede resultar abrumador, pero afortunadamente la decisión de obtener un seguro de vida no necesita serlo. Esta es la razón por la que el tema de la campaña de LIAM de este año es: obtener un seguro de vida: una decision fácil.

La campaña para LIAM de este año ha cobrado una nueva importancia ya que la necesidad de obtener un seguro de vida continúa creciendo. Según el Estudio del Barómetro de Seguros 2022, realizado por Life Happens y LIMRA (por sus siglas en inglés), el 44 % de los estadounidenses experimentaría dificultades financieras en un plazo de seis meses si el principal proveedor de ingresos de sus hogares falleciera, mientras que uno de cada diez cree que las dificultades se presentaría en solo una semana. La misma encuesta también reveló que la necesidad de obtener un seguro de vida es mayor en ciertas comunidades, y que la comunidad hispana expresa la necesidad más alta: el 51% dice que necesita un seguro de vida o ampliar la cobertura de su policía actual.

Como nativa de Puerto Rico, Roselyn se ha asociado con Life Happens para cambiar esta estadística y incitar a todos los estadounidenses, incluyendo los hispanos, a comprar un seguro de vida. Al educar a las personas sobre este importante producto, Roselyn espera poder inspirar a las personas a que obtengan la cobertura que necesitan.

"El seguro de vida es algo en lo que muchas personas piensan, pero no actúan al respecto. Sé que esto puede ser especialmente cierto en la comunidad hispana, algo que espero cambiar a través de mi alianza con Life Happens", resalto Roselyn Sánchez. "A través de la educación y de la campaña del Mes de la Concientización sobre los Seguros de Vida de este año, creo que todos los estadounidenses verán que la decisión de obtener un seguro de vida no es un gran compromiso, sino más bien una decisión fácil que no cuesta demasiado".

Los recursos que presentan a Roselyn y el tema de este año "Seguros de vida: una decisión facil" ya están disponibles en Life Happens Pro.

"Roselyn Sánchez es una impresionante modelo a seguir, ya que aporta la misma energía y pasión que tiene por su carrera y su familia a nuestra campaña y misión", señaló Faisa Stafford, Presidenta y Directora ejecutiva de Life Happens. "Estamos encantados de tener a Roselyn como nuestra vocera para el Mes de la Concientización sobre los Seguros de Vida del 2022, ya que transmitirá el mensaje de que brindar seguridad financiera a nuestros seres queridos con un seguro de vida es realmente una decisión fácil y asequible".

Roselyn se desempeñará como portavoz nacional del LIAM en septiembre. Como parte de esta alianza, Roselyn compartirá más acerca su experiencia con los seguros de vida, incluyendo este anuncio de servicio público (PSA por sus siglas en ingles) en línea. Para obtener más información sobre LIAM y la alianza de Life Happens con Roselyn, visite el sitio web de Life Happens.

Acerca de Life Happens

Life Happens es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a los consumidores a asumir su responsabilidad financiera personal a través de la contratación de seguros de vida y productos relacionados. La organización no respalda ningún producto, empresa o asesor de seguros. Desde su creación en 1994, Life Happens ha brindado información independiente y objetiva de la más alta calidad para las personas que buscan ayuda en sus decisiones al momento de comprar seguros. Para obtener más información, visite https://lifehappens.org/

Contacto para medios

KWT Global para Life Happens

[email protected]

FUENTE Life Happens

SOURCE Life Happens