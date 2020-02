La grappe IA Huawei Atlas 900 remporte le GLOMO Tech of the Future Award de la GSMA

La technologie innovante a propulsé l'industrie du mobile bien au-delà des attentes les plus folles des premiers pionniers de la technologie. GSMA décerne le GLOMO Award – Tech of the Future Award pour récompenser la technologie qui est en avance sur son temps et qui refond le monde. Ce prix témoigne de la reconnaissance du secteur pour la grappe IA Huawei Atlas 900 en tant que produit qui atteint de nouveaux sommets dans l'innovation IA.

Atlas 900 est la grappe de formation IA la plus rapide au monde. C'est une véritable machine qui réunit des milliers de processeurs IA Huawei Ascend 910 pour offrir entre 256 et 1024 petaFLOPS (PFLOPS) FP16, soit la puissance de calcul de 500 000 PC. Lors du test de performance de formation du modèle ResNet-50, Atlas 900 a brisé le record mondial en assurant la formation en 59,8 secondes. C'est le seul produit du secteur capable d'assurer une telle formation en moins d'une minute.

Atlas 900 compte diverses applications pour la recherche scientifique et l'innovation des entreprises, et permet aux chercheurs de former plus rapidement des modèles IA avec des images et des vidéos. Non seulement cela est un atout pour la recherche scientifique avec des prévisions astronomiques, pétrochimiques et météorologiques plus efficaces et plus précises, mais cela crée également des atouts pour les entreprises, comme un temps d'accès au marché plus court pour a conduite autonome.

La grappe IA Atlas 900 offre trois modes d'interconnexion haut débit : Huawei Cache Coherent System (HCCS), PCIe 4.0 et 100GE. Atlas 900 fait appel à des commutateurs de centre de données de la série Huawei CloudEngine pour prendre en charge un réseau de synchronisation de paramètres à maillage intégral pour la formation de modèle IA avec plus de 100 To (10^12)/seconde. Cela réduit la latence de synchronisation de 10 % à 70 % pour un gain immense en efficacité de formation.

Une très grande puissance de calcul peut entraîner une surchauffe du système. La grappe IA Atlas 900 est dotée d'un système de dissipation thermique à la pointe du secteur pour faire face à ce problème. Sa solution de refroidissement liquide hybride prend en charge un ratio de refroidissement liquide supérieur à 95 % avec une technologie adiabatique fermée au niveau du cabinet. L'indicateur d'efficacité énergétique (PUE) idéal pour un centre de données est de 1,0. Un seul cabinet avec Atlas 900 offre une dissipation thermique pouvant atteindre 50 kW pour un PUE de moins de 1,1. En outre, Atlas 900 est beaucoup plus efficace en termes d'espace qu'un cabinet refroidi par air de 8 kW, ce qui réduit l'empreinte de l'équipement de 79 %. Le système innovant de refroidissement liquide permet de réduire sensiblement le coût total de propriété pour le client avec une grande puissance, une faible densité et un faible indicateur d'efficacité énergétique.

Les membres du jury ont déclaré : « Ce participant a créé une plateforme pour le progrès pour toute une série d'applications dans le secteur du mobile et au-delà, en faisant appel à la toute dernière technologie pour offrir une puissance et une performance incroyables avec une empreinte carbone minimale. »

GSMA GLOMO

Les Global Mobile Awards (GLOMO) ont été créés par la GSMA en 1996 et sont devenus l'un des prix les plus prestigieux du secteur. Ils récompensent les contributions importantes qui font progresser le secteur des communications mobiles.

