La grue XCA 2600, la grue tout-terrain la plus robuste au monde conçue par XCMG, établit un nouveau record de levage d'éolienne

WEIFANG, Chine, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La XCA2600, la grue tout-terrain la plus robuste au monde, conçue par XCMG (SHE: 000425), l'un des trois premiers fabricants mondiaux de machines de construction, a récemment soulevé et installé une éolienne de 8, MW dans le parc éolien de Changyi à Weifang, dans la province du Shandong, établissant ainsi le record de levage de la plus grande éolienne terrestre et une nouvelle étape dans le développement de haute qualité des industries manufacturières chinoises.

La XCA2600, la première grue tout-terrain au monde dotée d'un châssis à 10 essieux, est dotée d'un corps de grue inférieur qui peut protéger l'équipement lorsqu'il est utilisé dans des centrales éoliennes. Ainsi, lorsqu'elle est confrontée à des lignes électriques à basse altitude, elle peut les traverser en toute sécurité. Le corps plus compact, associé à un châssis plus large et à un système de suspension indépendant, améliore considérablement la sécurité et la stabilité de la grue.

La solution pionnière de XCMG, la « super grue jumelle », comprend deux méga grues de 2 600 tonnes avec des capacités de levage différentes et que l'on peut permuter librement pour avoir une base sur chenilles ou une base mobile. Cette solution révolutionnaire repousse les limites du levage afin d'améliorer les performances globales et l'aspect pratique de l'adaptabilité sur divers sites de construction. Cette approche progressive vise à fournir des solutions hautement efficaces pour l'installation d'une super éolienne et à personnaliser les opérations pour différents environnements de construction et scénarios d'application.

La grue télescopique sur chenilles XCC2600 possède d'excellentes capacités de chargement et de conduite pour transporter des composants plus lourds (tels que six sections de flèche principales, des jambes et une structure de levage, avec la possibilité de transporter un contrepoids de 40 tonnes et un poids total de 457 tonnes) et de braver des conditions routières difficiles. Sa capacité de montée est de 30 % et sa vitesse de conduite de 2 km/heure.

Dans le cadre des « doubles objectifs carbone 30-60 », le secteur de l'énergie éolienne en Chine se développe rapidement et a établi un nouveau record d'installation en 2021 avec une capacité d'installation d'énergie éolienne terrestre ajoutée totalisant 41,44 millions de kilowatts, soit 74,1 % de la capacité totale nouvellement installée. L'essor de ce secteur en Chine entraîne une forte demande de super grues pour la construction d'éoliennes.

En tant que détenteur du record mondial de levage, XCMG Hoisting Machinery a franchi de nombreuses étapes importantes. Au cours de la dernière décennie, XCMG a livré tous les deux ans des super grues mobiles dotées de la plus grande capacité de levage, passant de la XCA1200, à la XCA1600, à la XCA1800 et à la XCA2600.

La XCA2600 possède huit technologies originales et a réalisé une couverture complète du levage d'éoliennes terrestres pour des générateurs de 8 MW, atteignant une capacité de levage de 173 tonnes à une hauteur de 160 mètres, ce qui améliorera considérablement l'installation de très grandes éoliennes terrestres.

« Le développement rapide des technologies de l'énergie éolienne nécessite des équipements de levage capables de soulever des poids plus lourds à des hauteurs plus élevées tout en garantissant l'efficacité et la sécurité du transport, et en tant que tel, XCMG s'engage à développer les meilleures super grues pour soutenir le développement rapide de l'industrie mondiale de l'énergie éolienne et le développement des nouvelles énergies », a déclaré Li Changqing, expert technique chez XCMG.

