La hidrocortisona no impide la complicación pulmonar en bebés extremadamente prematuros

BETHESDA, Maryland, 23 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

QUÉ:

La hidrocortisona no es más eficaz que el placebo para prevenir los daños que pueden resultar de la terapia con oxígeno y ventilador necesaria para mantener vivos a los bebés prematuros, según indica una investigación financiada por los Institutos Nacionales de Salud. El estudio de un posible tratamiento para la enfermedad, conocido como displasia broncopulmonar, se publicó en el New England Journal of Medicine.

En los últimos años, se ha considerado a la hidrocortisona como sustito del fármaco dexametasona de uso generalizado en la prevención de la displasia broncopulmonar. Ambos fármacos inhiben la inflamación que se cree que contribuye a la displasia broncopulmonar (DBP), pero estudios en animales sugieren que la hidrocortisona tendría menos efectos en el cerebro en desarrollo. Los bebés que nacen prematuros tienen tasas más altas de muerte y discapacidad.

El estudio incluyó a 800 bebés nacidos antes de la semana 30 de embarazo que usaron un ventilador durante al menos siete días. Entre 14 y 28 días, además de recibir atención estándar y terapia con ventilador, se asignó al azar a los bebés para recibir hidrocortisona o placebo. De los bebés tratados con hidrocortisona, el 16.6 % sobrevivió a 36 semanas sin displasia broncopulmonar moderada o grave, lo cual no varió significativamente del 13.2 % en el grupo que recibió placebo. La tasa de deterioro del neurodesarrollo no varió significativamente entre los grupos (36.9 % frente al 37.3 %). El grupo tratado con hidrocortisona presentó mayor probabilidad de requerir tratamiento farmacológico para la hipertensión que el grupo que recibió placebo (4.3 % frente al 1.0 %).

Kristi L. Watterberg, M.D., del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, dirigió el equipo de investigación. El estudio fue financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD) de los NIH y National Center for Advancing Translational Sciences.

QUIÉN:

Michele Walsh, M.D., neonatóloga de la División de Embarazo y Perinatología del NICHD y científica del proyecto de la Red de Investigación Neonatal del NICHD, está disponible para comentarios.

ARTÍCULO:

Watterberg, K.L., Hydrocortisone to improve survival without bronchopulmonary dysplasia. New England Journal of Medicine. 2022. DOI: 10.1056/NEJMoa2114897

Acerca del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver (NICHD): El NICHD lidera la investigación y la capacitación para comprender el desarrollo humano, mejorar la salud reproductiva, mejorar la vida de niños y adolescentes, y optimizar las habilidades para todos. Si desea más información, visite https://espanol.nichd.nih.gov.

Acerca de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH): NIH, la agencia de investigación médica de los EE. UU., incluye 27 institutos y centros, y es un componente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. NIH es la principal agencia federal que realiza y apoya investigaciones médicas básicas, clínicas y traslacionales, y que investiga las causas, los tratamientos y las curas para enfermedades comunes y raras. Para obtener más información sobre los NIH y sus programas, visite https://salud.nih.gov.

FUENTE Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development; National Institutes of Health (NIH)

SOURCE Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development; National Institutes of Health (NIH)