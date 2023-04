La IMS aplaude la reafirmación del papel de la ganadería en los sistemas alimentarios sostenibles

- La International Meat Secretariat aplaude la reafirmación del papel fundamental de la ganadería en los sistemas alimentarios sostenibles

PARÍS, 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- La IMS ha acogido hoy martes con satisfacción un nuevo informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que reafirma el papel fundamental de la ganadería en las dietas sanas y los sistemas alimentarios sostenibles, y que contribuirá de forma significativa a la comprensión global de los beneficios de la producción y el consumo de carne.

El informe de la FAO ("Contribution of terrestrial animal source food to healthy diets for improved nutrition and health outcomes") concluye que, dentro de unos patrones dietéticos apropiados, la carne y otros alimentos producidos a partir de animales terrestres pueden contribuir de manera vital a alcanzar las metas de nutrición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluyendo la reducción del retraso en el crecimiento, la emaciación y el sobrepeso entre los niños; la mejora del peso al nacer; la reducción de la anemia en mujeres en edad reproductiva; y la reducción de la obesidad y las enfermedades no transmisibles (ENT) en adultos.

El director general de la International Meat Secretariat (IMS), Guillaume Roué, aplaudió el informe y comentó lo siguiente:

"Las conclusiones de la FAO reafirman que la carne desempeña un papel esencial en los resultados positivos para la salud y señalan la necesidad urgente de seguir investigando sobre las necesidades nutricionales de poblaciones específicas, así como la necesidad de acelerar la adopción de una producción ganadera climáticamente inteligente".

"Las recomendaciones mundiales y nacionales sobre la producción y el consumo de carne deben basarse en los datos más fiables, incluido el análisis de la FAO, con el fin de aprovechar los beneficios de la carne para la salud humana y el medio ambiente".

El informe es el primero de una serie encomendada por el Comité de Agricultura de la FAO (COAG), que en 2020 pidió a la FAO que elaborara una "evaluación mundial exhaustiva, basada en datos científicos y pruebas científicas, de la contribución de la ganadería a la seguridad alimentaria, los sistemas agroalimentarios sostenibles, la nutrición y las dietas saludables".

El informe de la FAO está disponible aquí .

Acerca de la International Meat Secretariat (IMS): La IMS representa al sector mundial de la carne y el ganado como motor vital de crecimiento y prosperidad para satisfacer la futura demanda de proteínas animales sostenibles, de alta calidad, nutritivas y seguras. La IMS es una organización sin ánimo de lucro que reúne a asociaciones de productores de ganado, asociaciones cárnicas nacionales y regionales, asociaciones de exportadores de carne, empresas de procesamiento de carne, gobiernos y socios corporativos de todo el mundo que representan más del 75% de la producción mundial de carne de vacuno, porcino y ovino. Para más información, visite https://www.meat-ims.org/home/.

SOURCE International Meat Secretariat