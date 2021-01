La industria del hielo y la nieve inyecta impulso para el desarrollo de Harbin

Al mismo tiempo, la 2021 Harbin Ice and Snow Expo de un mes de duración ha pasado a celebrarse de forma online por primera vez con la ayuda de nuevas tecnologías como 5G, big data y computación en nube. La expo incluye seis zonas de muestras para mostrar de forma respectiva equipamiento de nieve y hielo, prendas de ropa, auxiliares, herramientas para esculpir hielo, turismo de nieve y hielo y alimentos para las regiones frías. Las compañías y audiencias de todo el mundo podrán ver la expo e interactuar con los exhibidores de forma online. La expo se compromete a proporcionar una plataforma para los que se dedican a la industria de la nieve y el hielo y llevar a cabo la cooperación e intercambio económico, mejorando la confianza de los turistas en el turismo invernal, e inyectando un nuevo momento en el desarrollo de la economía de nieve y hielo. Marca además un nuevo intento creado por la "Ice City" de Harbin para integrar sus recursos únicos de nieve y hielo con la economía digital.

Como capital provincial con la latitud más elevada de China, Harbin cuenta con un invierno largo y frío, cuando la temperatura cae hasta menos 30 grados Celsius y los fuertes vientos y nevadas son frecuentes. Normalmente, las temperaturas frías extremas podrían suponer un reto a las operaciones del día a día de la ciudad y el desarrollo económico. A pesar de ello, este no es el caso de Harbin, que ha cambiado con éxito estas desventajas en ventajas icónicas. Por medio de medidas como la ampliación de los mercados nacionales e internacionales para sus recursos de nieve y hielo y presentando programas de viajes y parques temáticos, incluyendo el Ice and Snow World, la ciudad ha impulsado el desarrollo del turismo y ha cambiado su entorno frío en una fuerza impulsora para el crecimiento económico.

Al tiempo que se acercan los 2022 Beijing Winter Olympics, Harbin ha tomado la oportunidad de promocionar el desarrollo de la industria del hielo y la nieve en lo que respecta al suministro y la demanda para cumplir con las necesidades de los turistas y las agencias de viajes en la era de la post-pandemia. A través de medidas combinadas como el refuerzo de la construcción de marca y la mejora de la capacidad de los servicios y su cualidad, la ciudad ha establecido un sistema de suministro de productos de turismo de nieve y hielo de alta calidad.

El progreso tecnológico desempeña un papel importante en la aceleración de la transformación inteligente y en el desarrollo de alta calidad del turismo de hielo y nieve en Harbin. Desde el año 2015, el Ice and Snow World ha ofrecido Wi-Fi gratuito para turistas, sustituyendo las bombillas tradicionales por franjas de luces LED que conservan la energía para proporcionar mejores efectos visuales. Los turistas pueden disfrutar de ollas calientes en iglús congelados con una temperatura de menos 30 grados Celsius. Estas interacciones entre los escenarios naturales y las experiencias personales promoverán el turismo y estimularán el desarrollo económico.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1424662/video1.mp4

SOURCE Information Office of the Municipal Government of Harbin