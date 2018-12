La industria eólica celebra la Cumbre Mundial del Viento en Taiwán en abril

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801317/Global_Offshore_Wind_Summit.jpg )



La Cumbre del 25 de abril estará organizada por el Global Wind Energy Council y la European Chamber of Commerce Taiwan (ECCT) y patrocinada por la Taiwan International Ports Corporation y The Chinese International Economic Cooperation Association, así como respaldada por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Taiwán. El evento se celebrará en el Huanan Financial Holdings Conference Centre. Estará precedido el 24 de abril por un debate de mesa redonda de asistencia exclusiva por invitación entre los representantes de la industria y miembros de alto nivel del gobierno, y una cena.

Taiwán se ha convertido en uno de los puntos clave en la energía eólica offshore en Asia. El objetivo offshore de 5,5 GW del gobierno para 2025 y un marco regulador atractivo y flexible han captado el interés de la industria eólica offshore de todo el mundo. Los desarrolladores offshore, fabricantes de equipamiento original y compañías de la cadena de suministro han acudido en tropel a Taiwán, asociándose con compañías locales y ayudando a establecer Taipei como eje regional de desarrollo offshore en Asia.

Sin embargo, el proceso no carece de dificultades, ya que el gobierno busca impulsar el nivel más alto posible de localización de la cadena de suministro y ha propuesto cambios al plan FiT establecido.

Alastair Dutton, presidente de la Global Offshore Wind Taskforce de GWEC, dijo: "Taiwán ha asumido una posición de liderazgo en cuanto a mostrar cómo los nuevos mercados eólicos offshore pueden desarrollarse a un ritmo rápido de manera que atraiga fuertes inversiones en el sector". "El crecimiento rápido crea sus propios retos sin embargo, y la experiencia es crear lecciones inestimables para otros mercados que buscan imitar la iniciativa de Taiwán", añadió.

El evento de GWEC y ECCT abordará los actuales retos y analizará la experiencia de Taiwán de construir su industria offshore en un contexto global, examinando las lecciones aprendidas hasta el momento y su relevancia para otros mercados emergentes offshore, y cómo las últimas tecnologías globales y experiencia pueden desarrollar el mercado.

Para más información, visite el sitio web de GWEC aquí: https://gwec.net/global-offshore-wind-summit-taiwan/

