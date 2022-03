LA INNOVACIÓN EN COSTURA GANA EL PREMIO AL MEJOR DISEÑO RED DOT

PFAFF® creative icon™ 2 recibe premios de diseño e innovación

LA VERGNE, Tenn., 24 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- La máquina de coser y bordar PFAFF®creative icon™ 2 de SVP Worldwide ha ganado el distintivo Red Dot Design Award para Diseño de Producto, uno de los sellos de calidad más codiciados para el buen diseño. La máquina ha recibido el prestigioso Best of the Best Award. Menos del uno por ciento de los nominados reciben ese reconocimiento. La selección del jurado tiene lugar una vez al año en Essen, Alemania, y consta de tres categorías principales: Diseño de producto, Diseño de marca y comunicación, y Concepto de diseño.