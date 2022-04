La innovadora colaboración de UT ayuda a los veteranos y a sus familias a superar los desafíos profesionales y sociales que implica la reincorporación a la vida civil

AUSTIN, Texas, 7 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los miembros del servicio de los Estados Unidos, los veteranos y sus familias se beneficiarán de un innovador programa integral de capacitación profesional y bienestar iniciado en marzo a través de una iniciativa conjunta del Center for Professional Education (Centro de Educación Profesional) y el Institute for Military and Veteran Family Wellness (Instituto para el Bienestar Familiar de Militares y Veteranos) de la Universidad de Texas en Austin.

El nuevo programa Oscar Mike (UTOM) de UT Austin se está implementando a nivel nacional para proporcionar un camino estable para la reincorporación a la vida civil, en lo que puede ser una transición difícil para el empleo, la atención médica, la vivienda, las finanzas y, a menudo, la identidad y el propósito a medida que el compromiso de servicio es cada vez menor. (Oscar Mike significa "On the Move" [en movimiento] en la jerga militar).

UT no solo ofrecerá programas de capacitación profesional que permitan a los militares en transición capacitarse rápidamente y establecer conexiones con empleadores que favorecen a los veteranos, sino que el bienestar y la vida familiar se abordarán a través de la ayuda para las necesidades sociales, económicas y de salud mental.

"Con su enfoque en el bienestar, esta nueva alianza es única en todo el país. No solo apoya a los miembros del servicio en transición, sino también a sus cónyuges y familias, que se reincorporan a la vida civil mientras enfrentan inseguridades financieras, de vivienda e incluso alimentarias", señaló Joseph Kopser, asesor especial de liderazgo militar y política estratégica de UT Austin.

"UT es un socio y destino de clase mundial para los miembros del servicio y sus familias. Al igual que ellos están en la primera línea para ayudar a preservar nuestra democracia, nosotros, como universidad, proclamamos 'Disciplina, Praesidium, Civitatis', lo que significa que nuestra misión es salvaguardar la democracia a través de la educación", señaló Kopser. "Es natural que hayamos puesto en marcha programas y oportunidades para servir a nuestros veteranos y a sus familias".

UT Austin fue designada recientemente como la escuela número 1 para veteranos en el estado de Texas por U.S. News & World Report y educa a unos 475 veteranos y a 1,300 cónyuges o hijos de militares en servicio o retirados. Se espera que el programa Oscar Mike aumente significativamente esas cifras con su enfoque integral que garantiza que los veteranos y sus cónyuges puedan obtener credenciales educativas y apoyo social que allanen el camino para una transición exitosa de la vida militar a la civil.

"Nos importa. Entendemos. Nos enfocamos en los militares y en los cónyuges de militares", señaló Kopser, quien sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante 20 años. "Los desarrolladores de este programa pertenecen al ejército y lo estamos llevando al siguiente nivel, dándole un sentido de propósito, más allá de un simple pago".

Con énfasis en la extensión a las instalaciones militares llevada a cabo en alianza con el Expiration Term of Service Sponsorship Program, una organización nacional sin fines de lucro dedicada a ayudar a los miembros del servicio que realizan la transición a la vida civil con éxito, el apoyo del programa UTOM comenzará antes de que los miembros del servicio abandonen sus tareas militares, de forma tal que puedan graduarse, desvincularse y pasar directamente a los empleos deseados. La formación profesional de dos a tres meses se ofrecerá virtualmente y por la noche, con algunas opciones a disposición de los cónyuges. Un programa piloto virtual se inicia en junio con un grupo proyectado de entre 60 y 80 alumnos. Las primeras opciones profesionales serán la gestión de proyectos, los recursos humanos y la formación personal, con más opciones en el futuro en el completo Extended Campus que atiende a más de 75,000 alumnos al año.

"Los empleadores reconocen las experiencias y conocimientos que nuestros veteranos graduados aportan. Estamos negociando activamente con socios corporativos y gubernamentales en nombre de esta cartera de trabajadores calificados", señaló Liliya Spinazzola, directora sénior de Educación Profesional e Iniciativas Estratégicas de UT Austin. "Los certificados obtenidos a través de nuestro programa de formación tienen alta demanda entre los empleadores, especialmente en el sector de la tecnología que está en pleno auge en el centro de Texas".

UTOM está preparada para inscribir a un número cada vez mayor de veteranos y sus cónyuges. Anualmente, más de 200,000 hombres y mujeres abandonan el servicio para incorporarse a la vida civil. Para quienes carecen de preparación o apoyo, este puede ser un momento estresante, con altas tasas de suicidio. Los cónyuges y los familiares pueden ser ignorados y a menudo carecen de trayectorias laborales de larga duración, formación profesional o conexiones con sus comunidades debido a sus cambios frecuentes.

"Nos entusiasma asociarnos con la Universidad de Texas y poder ofrecer a los miembros del servicio en Texas estas excelentes oportunidades. Al abordar las necesidades críticas del empleo y la educación para nuestros nuevos veteranos y sus familias, juntos podemos establecer las condiciones para una transición tranquila a la vida civil", señaló el general de brigada en retiro Mike Eastman, director ejecutivo del programa ETS. "UTOM servirá de modelo para programas similares en desarrollo en todo el país".

Los seminarios sobre temas como la vivienda y la atención médica, las conexiones con los recursos locales, los colegas coordinadores de transición y un grupo que se reúne mensualmente para brindar apoyo social y emocional son algunos de los programas diseñados para garantizar el éxito.

"El Institute for Military and Veteran Family Wellness es un centro de investigación que se enfoca en el desarrollo de programas eficaces que beneficien a los veteranos y sus cónyuges. Nos sentimos honrados de brindar un apoyo integral para la transición a los miembros del servicio y a sus cónyuges. Los cónyuges en particular pueden ser ignorados en el proceso de transición", señaló Elisa Borah, directora del instituto, que es una iniciativa conjunta de Steve Hicks School of Social Work (Escuela de Trabajo Social Steve Hicks) y el Departamento de Trabajo Social de la Salud de la Escuela de Medicina Dell.

"Los cónyuges de veteranos a menudo suspenden sus estudios y carreras para poder apoyar las carreras militares de sus miembros del servicio", señaló Borah. "Reconocemos eso y hemos desarrollado y evaluado un sistema de apoyo entre pares y para la búsqueda eficaz de empleo dirigido a los cónyuges. La universidad tiene mucho que ofrecer y, al trabajar en diferentes programas, podemos proporcionar ayuda integral a las familias militares en transición. No hay razón para que las familias o los cónyuges queden excluidos del proceso educativo".

La colaboración de UTOM refleja la visión estratégica del presidente Jay Hartzell de acercar a la comunidad, los docentes, el personal y los estudiantes a los objetivos de aprendizaje permanente. Kopser señala que este es un programa que brindará un servicio integral ahora y en el futuro. "Queremos que nuestros veteranos y sus familias sepan que pueden regresar aquí en cada transición, para obtener nuevas habilidades, certificados, todo lo que necesiten. Estamos aquí en cada paso del camino", comentó.

