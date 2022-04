La Japan Aqua Sommelier Association organise le concours JAPAN AQUA AWARDS 2022 pour promouvoir les produits et services liés à l'eau

YOKOHAMA, Japon, 3 avril 2022 /PRNewswire/ -- La Japan Aqua Sommelier Association (JASA) organisera un concours intitulé « JAPAN AQUA AWARDS 2022 (JAA2022) », qui vise à sensibiliser le public à la qualité de l'eau et à aider les producteurs et les distributeurs de produits primés à recevoir une reconnaissance dont ils peuvent être fiers. L'Association a commencé à accepter les candidatures au concours le 1 mars, et les candidatures seront acceptées jusqu'au 15 mai.

Pour obtenir le formulaire d'inscription en anglais et savoir comment présenter une demande de participation, veuillez consulter le site Web suivant :

http://japanaquaawards.com/

Logo :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107109/202203238963/_prw_PI1fl_45ssEk2j.jpg

JAA est le premier système d'accréditation de l'eau au Japon, organisé par la JASA. Il s'agit d'un concours axé sur l'eau et qui vise à permettre aux producteurs et aux distributeurs d'accroître leur notoriété, d'élargir leurs réseaux de vente et de reconfirmer la qualité de leurs produits. Les sommeliers d'eau effectueront principalement la sélection initiale des produits soumis au concours et une équipe de juges, composée principalement de maîtres sommeliers d'eau, procédera à la sélection finale.

Après une sélection rigoureuse par des sommeliers d'eau, les produits platine (grand-prix), or et argent sont sélectionnés. Les produits primés seront récompensés par des labels de qualité garantie. Les organisateurs espèrent que ces labels contribueront à accroître, chez les consommateurs, le sentiment de sécurité. Trois fabricants européens de produits d'eau ont participé aux concours précédents.

Photo 1 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107109/202203238963/_prw_PI2fl_64455odu.jpg

JAA2022 présente un exemple des participants au concours de cette année. « Oku-Aizu Kaneyama Natural Sparkling Water (Harves Co., Ltd.) » est « la seule » eau douce gazeuse naturelle au Japon. Le produit est caractérisé par ses fines bulles et utilisé dans les restaurants étoilés au guide Michelin et lors des conférences internationales comme eau de table pour les dignitaires étrangers. La bouteille en verre a un design distinctif, orné de motifs japonais classiques « Seigaiha Wave » et « Rising Sun ».

https://www.harves.co.jp/en/business/water.php

Photo 2 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107109/202203238963/_prw_PI3fl_sT63Nm9C.jpg

