La jeune entreprise MONT.BLACK®, spécialisée dans les équipements alpins, dévoile la nouvelle génération de bâtons tout-terrain offrant des possibilités de réglage par simple pression d'un bouton

« Au cours de ces quatre dernières années, nous nous sommes consacrés à la refonte complète du bâton réglable », a déclaré Dominic Box, créateur de MONT.BLACK. « Nos bâtons sont conçus pour avoir une utilité et une résistance maximales tout en supprimant tout poids mort. Nous avons créé ce que nous pensons être le bâton tout-terrain idéal. »

L'histoire de MONT.BLACK a commencé soudainement. Lorsque le fondateur Dominic Box a cassé son bâton et a cherché à le remplacer, il est rapidement arrivé à la conclusion que les produits actuellement disponibles étaient peu originaux et mal conçus. Titulaire d'un Master en génie mécanique, Dominic Box a fondé MONT.BLACK et a commencé à développer la solution.

« Notre objectif était d'améliorer l'expérience des utilisateurs sur tous les terrains », a déclaré M. Box. « Nous voulions que les gens profitent au maximum de la possibilité de réglage, plutôt que de la sous-utiliser comme ils l'avaient fait par le passé. Nous n'aurions jamais pu imaginer à quel point le produit final serait satisfaisant à utiliser. »

Pour MONT.BLACK, la durabilité est essentielle. Avec un produit destiné aux activités de plein air, MONT.BLACK promet de maintenir la positivité climatique au centre de ses pratiques opérationnelles, allant au-delà de la neutralité carbone en s'engageant à compenser 115 % de son empreinte carbone.

Fondé en 2017, MONT.BLACK est un fabricant britannique d'équipement alpin composé d'ingénieurs en mécanique passionnés par les activités de plein air et désireux de faire évoluer le secteur. MONT.BLACK est né de la conviction que les produits actuellement proposés aux consommateurs étaient tous les mêmes, recyclés année après année sans jamais être améliorés. L'objectif était de changer cela, en créant des innovations fiables grâce à une ingénierie de précision et des technologies de pointe. Pour plus d'informations, visitez leur site web à l'adresse suivante : https://mont.black

