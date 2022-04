La jeune startup estonienne Upty rachète son concurrent finlandais plus important et lance un premier tour de table

La jeune startup Upty a réussi à acquérir son concurrent plus important et mieux établi dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions. L'union de ces deux leaders du commerce électronique de seconde main, ou « preloved » (déjà aimé), marque une avancée vers la mode durable grâce à l'économie circulaire. La plateforme de vente en ligne d'Upty permet aux consommateurs de désencombrer leurs placards tout en leur permettant d'acheter des articles comme neufs avec une réduction allant jusqu'à 90 %. Avec Rekki faisant désormais partie de la famille Upty, les vendeurs et les acheteurs qui cherchent à participer à la revente de mode écologique bénéficieront d'un choix plus vaste que jamais.

La dernière acquisition d'Upty n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Le système de responsabilité élargie des producteurs (REP), qui devrait entrer en vigueur d'ici 2024, signifie que les entreprises européennes de collecte des déchets ne seront pas autorisées à décharger les vêtements collectés dans les champs. De toute évidence, la vision d'Upty s'inscrit dans la tendance générale des consommateurs et des pouvoirs publics à réutiliser, recycler et réduire les déchets textiles.

Le PDG d'Upty, Sergei Brek, a commenté : « L'ajout d'un acteur de l'écomarché bien établi comme Rekki à une plateforme Upty en pleine croissance marque la création d'un acteur sérieux de l'économie circulaire, non seulement dans les géographies où nous opérons actuellement, mais dans toute l'Europe, car les pratiques de mode écologique continuent de gagner du terrain sur le marché. »

Tero Ylönen, PDG de Rekki, a ajouté : « Rekki est ravi d'unir ses forces à celles d'Upty. Le groupe a des projets passionnants et ambitieux pour l'avenir et nous sommes impatients de contribuer au développement de la mode circulaire à travers l'Europe alors que nous étendons notre portée. »

À propos d'Upty

Upty a été créée en novembre 2020, portée par une vision de la mode plus durable. Nous sommes actuellement présents en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Finlande. La marque finlandaise Rekki a rejoint la famille Upty en avril 2022 et nous avons des projets ambitieux d'expansion en Allemagne d'ici la fin de l'année. Au cours des deux prochaines années, le groupe Upty prévoit de se lancer en Pologne, en République tchèque, aux Pays-Bas et en Suède. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://upty.ee et suivez-nous sur Facebook et Instagram .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1801844/Upty_Rekki.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1760079/UPTY_Logo.jpg

