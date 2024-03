La journée mondiale du rein 2024 : Promouvoir un accès équitable aux soins et une utilisation optimale des médicaments

Il est temps d'agir et de se concentrer sur l'amélioration de l'accès aux médicaments pour une prise en charge équitable des maladies rénales

BRUXELLES, 14 mars 2024 /PRNewswire/ -- En 2019, les maladies rénales chroniques (MRC) ont été responsables de plus de 3,1 millions de décès, ce qui en fait la 7e cause de mortalité dans le monde. La mortalité mondiale attribuée à l'ensemble des maladies rénales est estimée entre 5 et 11 millions par an, impactant particulièrement les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI), touchés de manière disproportionnée par l'insufficance rénale aiguë et confrontés à des défis liés à l'accès insuffisant aux thérapies de remplacement rénal, dont la transplantation et la dialyse.

Le 14 mars 2024, la Journée mondiale du rein appelle à se mobiliser sur le thème « La santé rénale pour tous : Promouvoir un accès équitable aux soins et une utilisation optimale des médicaments » afin d'améliorer la qualité de vie et de retarder la progression de la maladie pour les personnes atteintes d'une maladie rénale.

Lisez le texte complet du communiqué de presse ici : https://www.worldkidneyday.org/knowledge-bank-files/wkd-press-release-2024/

Masomi Nangaku, président de la Société Internationale de Néphrologie (ISN), et Latha Kumaraswami, président de la Fédération Internationale des Fondations du Rein - Alliance Mondiale du Rein (IFKF-WKA), les deux organisations qui organisent la campagne de la Journée mondiale du rein (WKD), soulignent conjointement que « surmonter les obstacles à une pratique optimale de médicaments pose des défis à multiples aspects, notamment les contraintes économiques, l'accès limité à des traitements abordables, les lacunes dans la connaissance des maladies, l'importance insuffisante accordée à la prévention et au diagnostic précoce, les problèmes liés à la prise de médicaments, les lacunes des politiques mondiales, la pénurie de professionnels de santé de premier recours et l'impact préjudiciable de la désinformation des patients. » En outre, ils insistent sur le fait que "la résolution de ces problèmes est essentielle pour garantir un accès équitable et promouvoir une gestion efficace et bien informée des médicaments".