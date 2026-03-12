La Journée mondiale du rein 2026 marque 20 ans d'action mondiale

BRUXELLES, 12 mars 2026 /PRNewswire/ -- En 2026, la Journée mondiale du rein fêtera son 20e anniversaire, marquant deux décennies d'action mondiale de sensibilisation à la santé rénale. La Journée mondiale du rein a été officiellement reconnue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2025, soulignant ainsi son rôle dans la lutte contre les maladies rénales dans le monde.

Le 12 mars 2026, la communauté mondiale s'unira autour du thème : "La santé rénale pour tous " : Prendre soin des personnes, protéger la planète".

The 2026 World Kidney Day campaign image features the yearly campaign theme, "Kidney Health for All: Caring for People, Protecting the Planet" with visual elements representing the importance of kidney care that protects both kidney and planetary health.

La campagne de cette année met l'accent sur le lien croissant entre la santé rénale et la santé planétaire. Les menaces environnementales - notamment la pollution atmosphérique, le stress thermique, la déshydratation et les conditions météorologiques extrêmes - augmentent le risque et la progression des maladies rénales. Par ailleurs, les traitements à forte intensité de ressources, tels que la dialyse, consomment de grandes quantités d'eau, d'énergie et de plastiques à usage unique. Les systèmes de santé doivent s'efforcer de rendre les soins rénaux plus écologiques et durables. Cependant, la prévention et la détection précoce restent les moyens les plus efficaces pour protéger les personnes et la planète.

"Alors que le fardeau mondial des maladies rénales augmente, sous l'effet du diabète, de l'hypertension et des pressions environnementales, la Journée mondiale du rein 2026 est un puissant appel à l'action", a souligné Dina Abdellatif, coprésidente du comité directeur conjoint de la Journée mondiale du rein, au nom de l'IFKF-WKA. "Nous devons responsabiliser les gens, renforcer la prévention et le dépistage précoce, et mettre en place des systèmes de santé équitables et de qualité, tout en préservant notre planète et les générations futures".

Fréquemment qualifiée de "maladie silencieuse", l'insuffisance rénale ne présente souvent aucun symptôme jusqu'à un stade avancé, alors qu'elle peut être évitée grâce à un dépistage précoce et à une prise en charge adéquate des facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension artérielle et l'obésité.

"Les maladies rénales figurent parmi les dix premières causes de décès dus à des maladies non transmissibles, mais elles restent méconnues", a ajouté Li-Li Hsiao, coprésidente du comité directeur conjoint de la Journée mondiale du rein, au nom de la Société internationale de néphrologie (ISN). "Notre mission est claire : sensibiliser, promouvoir le dépistage précoce et donner la priorité à la prévention lors de la Journée mondiale du rein et au-delà".

Le risque de maladie rénale peut être réduit en suivant les 8 règles d'or du site : des conseils simples et pratiques qui aident les gens à protéger leurs reins et à rester en bonne santé.

Références :

Li-Li Hsiao, coprésident du comité directeur conjoint de la WKD pour l'ISN, Boston, MA (617-525-7366, [email protected]).

Dina Abdellatif, coprésidente du comité directeur conjoint du WKD pour l'IFKF-WKA, Le Caire, Égypte ([email protected]).

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2925986/ISN_Photo.jpg

Relations avec la presse :

Martina Pirotta

Responsable de la campagne WKD

Société internationale de néphrologie, Bruxelles, Belgique

+32 2 808 04 20

[email protected]