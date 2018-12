La Knowledge Summit llega a su exitosa quinta edición en Dubái

DUBÁI, EAU, December 14, 2018 /PRNewswire/ --

La Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ha finalizado la quinta Knowledge Summit, celebrada los días 5 y 6 de diciembre de 2018, en el Dubai World Trade Centre bajo el título "Youth and the Future of the Knowledge Economy".

"Con cinco exitosas ediciones realizadas, la cumbre se ha establecido así misma como un evento de conocimiento destacado a nivel mundial", afirmó el consejero delegado de la MBRF, Su Excelencia Jamal bin Huwaireb, indicando que el tema para el año 2018 se hace eco de las estrategias del Gobierno de los EAU, que busca otorgar poder y dirigirse a los jóvenes en los planes de desarrollo nacionales.

La agenda de la cumbre de 2018 se dirige hacia el impacto de varios temas de los jóvenes y de la economía del conocimiento, desde el desarrollo de capital humano y del conocimiento para la transformación de los países árabes de clientes de conocimiento a productores de conocimiento.

A la cumbre asistieron destacados ponentes internacionales, incluyendo a Su Alteza Real la Princesa Sumaya Bint Al Hassan, presidenta de la Princess Sumaya University for Technology; Su Excelencia el doctor Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministro de Estado de Educación Superior de los EAU; Su Excelencia Mohammad Abu Rumman, Ministro de Cultura y Juventud de Jordania; Syed Saddiq, Ministro de Deportes y Juventud de Malasia; Su Excelencia Mansour Ibrahim Al Mansouri, director general del National Media Council de los EAU; el profesor y doctor Boris Cizelj, director general de la Knowledge Economy Network; y Kevin Harrington, empresario y cofundador de la Entrepreneur's Organization.

Los resultados del Global Knowledge Index 2018, creado en colaboración con UNDP, se anunciaron durante la celebración de la cumbre, nombrando a siete naciones que está previsto lideren el mundo dedicado al conocimiento: Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Finlandia, Singapur, EAU y Brasil. Los Emiratos están en el puesto 19 del índice, avanzando seis puestos respecto a 2017.

Además, la cumbre honró a los ganadores del premio Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award, que son los siguientes: La Magdi Yacoub Heart Foundation, el Institute of International Education, la Saudi Digital Library y la Amersi Foundation.

La cumbre nombró además a los ganadores de la ronda número uno del "Literacy Challenge", que busca formar a 30 millones de jóvenes árabes analfabetos y niños para el año 2030, mejorando el conocimiento y habilidades de los jóvenes árabes en la región.

La MBRF lanzó la iniciativa "Know Talks" en la cumbre de este año, que está formada por sesiones de diálogo casuales que no superan los 20-30 minutos de duración y en la que se muestran expertos y académicos que comparten su visión y experiencia directamente con la audiencia. La cumbre de 2018 incluyó más de 16 de los denominados "Know Talks", atrayendo a una gran concurrencia entre los asistentes al evento.

La Knowledge Summit 2018 reunió a más de 100 expertos, responsables de decisiones y accionistas de todo el mundo en más de 45 paneles de debate.

