La letra musical "Sin el Partido Comunista, no habría una nueva China" revela cómo China alcanzó un enorme logro: embajador argentino en China

PEKÍN, 21 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- "Sin el Partido Comunista, no habría una nueva China". La letra de esta canción refleja sucintamente la razón fundamental por la que China ha logrado un progreso sin precedentes en la historia de la humanidad", afirmó Sabino Vaca Narvaja, embajador argentino en China, al Global Times.

El embajador comentó que lo que más lo impresionó en China fue el momento en que escuchó la canción "Sin el Partido Comunista, no habría una nueva China" en la Plaza de Tiananmen una mañana durante una ceremonia de conmemoración del centenario de la fundación del PCC en 2021, porque la letra también expresaba sus propios sentimientos.

Puso de relieve que el desarrollo y el cambio de China han sido notables durante la última década bajo el liderazgo de Xi Jinping, especialmente en el campo de la ciencia y la tecnología. "China ha estado a la vanguardia del mundo en las comunicaciones electrónicas, la tecnología 5G y otros campos. El desarrollo de los portaaviones ha logrado grandes avances, y también se ha alcanzado importantes logros en el campo de la aviación".

Entre la serie de cambios que ha experimentado China, el diplomático valoró particularmente el esfuerzo de China en la mitigación de la pobreza. "Sacar a cientos de millones de personas de la pobreza absoluta es algo sumamente positivo, y no solo es de gran importancia para China sino que también constituye una importante contribución al mundo", afirmó.

"Veo la gran determinación del gobierno chino y del presidente Xi para reducir la desigualdad y abordar el desequilibrio del desarrollo. El desarrollo siempre trae consigo una brecha entre los ricos y los pobres, pero China está trabajando arduamente para resolverlo. Este es un trabajo muy significativo", afirmó.

En febrero, el presidente argentino Alberto Fernández fue invitado a visitar China. Después de la reunión entre el presidente Xi y el presidente Fernández, Narvaja, quien escuchó las conversaciones entre ambos líderes sobre el desarrollo y la cooperación de China, pensó una vez más en la letra de la canción "Sin el Partido Comunista, no habría una nueva China".

"Me he reunido con el presidente Xi algunas veces antes y considero que es una persona muy amable, entusiasta y culta. Así que no pude evitar leerle la letra: "Sin el Partido Comunista, no habría una nueva China". Me sonrió con mucha alegría. También me sentí muy feliz porque expresé mis verdaderos sentimientos", comentó Narvaja al Global Times con una sonrisa.

El embajador subrayó que es erróneo asumir que un modelo de desarrollo particular podría utilizarse de manera universal. Señaló que el modelo de desarrollo que un país debe adoptar está determinado por la propia historia de ese país y su pueblo.

"Demonizar el comunismo es esencialmente revivir los conceptos erróneos de la Guerra Fría, que dividió de manera artificial al mundo en 'buenos' y 'malos'. No es algo bueno y está desencadenando conflictos", afirmó el embajador. "Para los seres humanos, no hay nada mejor que la diversidad. Debemos respetar los diferentes estilos políticos y organizativos de los distintos países. Solo de este modo el mundo será más diverso y las mentes de las personas se enriquecerán.

FUENTE Global Times

SOURCE Global Times