La licorne du voyage Hopper choisit RateGain pour son accès privilégié à l'offre hôtelière mondiale et aux données intelligentes de tarification

BARCELONE, Espagne, 23 février 2022 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited, une société SaaS internationale spécialisée dans le voyage et l'hôtellerie, a annoncé un partenariat stratégique avec Hopper, la place de marché du voyage mobile à la croissance la plus rapide au monde. Ce nouveau partenariat connectera Hopper aux chaînes d'hôtels du monde entier et permettra aux réservations effectuées via certains partenaires Hopper Cloud de passer par la plateforme Connectivity Switch de RateGain.

Hopper entend tirer parti de la technologie de RateGain et de son réseau complet de demande et d'offre pour offrir aux utilisateurs des expériences uniques en matière de réservation de voyages, ainsi que pour accroître la visibilité et les réservations d'hôtels sur tous les continents. À l'heure où les voyageurs recommencent à planifier leurs voyages, les applications mobiles comme Hopper sont privilégiées par les jeunes consommateurs à la recherche des meilleures offres.

Outre la connectivité, Hopper exploite également le produit d'intelligence tarifaire compétitive de RateGain pour les hôtels et les locations de voitures dans le monde entier afin de rester en tête du marché. Les informations exploitables les aident à répondre de manière proactive aux changements du marché à un niveau granulaire. RateGain continue d'apporter une valeur ajoutée à Hopper grâce à des améliorations du produit telles que la cartographie des chambres pilotée par l'IA, l'intégration d'API, la veille concurrentielle à partir de l'application mobile, des appareils, des méta-canaux, etc.

À propos de ce partenariat, Chinmai Sharma, président de RateGain pour les Amériques, a déclaré : « Le comportement des consommateurs a subi un changement à 360 degrés. Les frontières entre le voyage et le travail sont de plus en plus floues. Les entreprises de voyages numériques comme Hopper offrent plus de flexibilité à leurs clients en mettant en relation l'offre et la demande. Nous sommes heureux de jouer notre rôle dans cette phase passionnante de l'évolution humaine. La plateforme Connectivity Switch de RateGain garantit une connectivité transparente à l'offre qui propose une expérience de réservation fluide aux voyageurs effectuant des réservations sur Hopper. »

« Une qualité que nous avons appréciée chez RateGain était nos synergies mutuelles. Ils ont construit une entreprise solide dans le secteur du voyage et de l'hôtellerie en s'appuyant sur des plateformes technologiques de pointe, et possèdent plus de trois décennies d'expertise dans le domaine de la distribution. Cette connectivité permettra d'ouvrir les portes à tous nos fournisseurs pour qu'ils puissent accéder à plus de 400 partenaires de demande sur RateGain, y compris les principaux OTA, les acteurs régionaux, les moteurs de métarecherche, les GDS, etc. Nous espérons que ce partenariat contribuera à la reprise, non seulement pour nos partenaires et nos clients, mais aussi pour l'industrie dans son ensemble », a déclaré David Lewis, responsable de l'offre hôtelière chez Hopper.

À propos de RateGain

RateGain Travel Technologies Limited est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour le secteur du voyage et de l'hôtellerie qui travaille avec plus de 2 200 clients dans plus de 100 pays, les aidant à accélérer la génération de leurs revenus par l'acquisition, la rétention et l'expansion de leur part de marché. RateGain travaille avec les 23 premières chaînes hôtelières sur 30, les 25 premières agences de voyages en ligne sur 30 et tous les principaux loueurs de voitures, y compris 8 entreprises du classement Global Fortune500. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.rategain.com

À propos de Hopper

Hopper est la place de marché du voyage mobile qui connaît la croissance la plus rapide au monde. En exploitant des quantités massives de données et l'apprentissage automatique, l'entreprise a développé plusieurs solutions fintech uniques qui aident les clients à économiser de l'argent et à mieux voyager. Grâce à son initiative B2B, Hopper Cloud, la société syndique ses solutions fintech, son infrastructure et le contenu de ses agences. Pour en savoir plus sur Hopper, visitez le site hopper.com

SOURCE RateGain