La ligue de Xilingol a organisé une campagne pour le lancement du projet clé de lutte contre la désertification de Hunshandake à l'automne 2023 et des activités volontaires de tous les secteurs de la société

LIGUE de XILINGOL, Chine, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le 26 octobre, la ligue de Xilingol a organisé une campagne pour lancer le projet clé de lutte contre la désertification de Hunshandake à l'automne 2023 et des activités volontaires de tous les secteurs de la société dans la bannière du Zhenglan. Plus de 400 représentants de tous les secteurs de la société y ont participé et les bannières locales (comtés, villes et préfectures) ont également lancé leurs campagnes locales de lutte contre la désertification.

Parmi les quatre principales zones sablonneuses de Chine, Hunshandake est la plus proche de la capitale Pékin, avec une vaste superficie de terres sablonneuses largement réparties. Dans la ligue de Xilingol, les terres sablonneuses de Hunshandake couvrent une superficie de 52,942 millions de mu, ce qui constitue une zone majeure dans le contrôle de la désertification de Hunshandake.

Ces dernières années, la ligue de Xilingol a résolument donné la priorité absolue à la protection de l'environnement, en se concentrant sur la lutte contre la désertification dans la zone sablonneuse de Hunshandake, et en promouvant sans relâche la prévention et le contrôle de la désertification, selon le département de la publicité du comité de la ligue Xilingol du PCC. En s'appuyant sur des projets clés tels que le contrôle des sources de tempêtes de sable et de poussière dans la région de Beijing-Tianjin et le traitement complet des prairies sablonneuses dans l'est de la Mongolie intérieure, la ligue de Xilingol a réalisé la conservation écologique des forêts et des prairies de 23,12 millions de mu cumulativement et a amélioré la couverture forestière de 7,2 % en 2012 à 7,6 % en 2022 et la couverture moyenne de la végétation des prairies de 43,52 % en 2001-2011 à 45,14 % en 2012-2022 ; la superficie des terres sablonneuses a été réduite d'un total de 2,31 millions de mu et celle des sables mouvants et semi-fixes a été réduite de 4,47 millions de mu, afin d'atteindre les objectifs successifs de « double croissance » de la couverture végétale de la forêt et des prairies et de « double réduction » dans la superficie des terres sablonneuses et du degré de désertification.

En 2023, la ligue de Xilingol a planifié le traitement complet des terres sablonneuses de 31,99 millions de mu, s'efforçant de couvrir une superficie de 11,2 millions de mu ou plus de 35 % de la charge de travail totale avant 2025, d'atteindre une superficie de 28,79 millions de mu ou plus de 90 % de la charge de travail totale avant 2028 et d'atteindre l'objectif de traitement en 2030. La ligue de Xilingol profitera de ce lancement pour s'attaquer à la désertification dans la zone sablonneuse de Hunshandake en prenant des mesures scientifiques et en déployant des efforts soutenus et à long terme.

