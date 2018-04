La Locus Chain Foundation lance la technologie blockchain de quatrième génération

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/684345/Locus_Chain.jpg )



La Locus Chain Foundation est dirigée par M. Sang Yoon Lee, la légende du jeu de la Corée du Sud.

La fondation est une force transformative pour le nouvel écosystème financier mondial émergent, soutenue par des experts engagés dans l'industrie et possédant plus de 20 ans d'expertise.

La Locus Chain Foundation est en train d'étendre sa technologie afin de proposer des outils et services visant à renforcer la capacité des bénéficiaires dans la collecte de fonds pour les organismes de bienfaisance, le développement des ressources, le crowdfunding et l'accès aux bases de données des donateurs et des fondations via sa plateforme technique.

Sang Yoon Lee, président et PDG de la Locus Chain Foundation, a déclaré : « Nous sommes très fiers de lancer la quatrième génération de blockchain dotée d'un accès sécurisé de pointe et d'une transaction avec des entrées biométriques. Nous appliquons maintenant la technologie blockchain, qui semblait bien loin du monde réel, à la vraie vie et nous la développons en tant que technologie que tout le monde peut utiliser. Notre équipe représente un mélange unique de talent technologique, financier, commercial et humanitaire. »

La fondation a annoncé la mise en place d'un mécanisme de financement qui utilisera la technologie blockchain de quatrième génération pour aider les bénéficiaires à recevoir des fonds directement sous la forme de crypto-actifs. C'est peut-être la première fois que ce genre d'initiative à grande échelle est en train d'être mise en œuvre en utilisant la technologie blockchain.

La fondation, qui a déjà levé une somme considérable, a signé un partenariat avec de nombreuses organisations du monde entier. Avec ses partenaires, la fondation mettra en œuvre le mécanisme de financement afin d'aider les causes.

Keun Young Kim, fondateur de la Locus Chain Foundation, a commenté : « Très peu de personnes souhaitent prendre un risque en tant que bailleurs de fonds initiaux. Ils veulent une mise sûre. La Locus Chain Foundation pense que la technologie en question sensibilise ces leaders émergents et ses services et programmes. Elle incitera d'autres personnes à fournir un soutien supplémentaire, ce qui créera un effet d'entraînement dans la collectivité en fonction de l'habilitation. »

« Nous pensons que notre technologie sûre et fiable, avec une transparence, une traçabilité et une connectivité harmonieuse, est une composante fondamentale essentielle qui nous permet d'éduquer les gens et de prendre soin de notre génération future, quelles que soient les frontières géographiques », a-t-il ajouté.

