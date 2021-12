La Lotería Powerball de EE. UU. ofrece un premio mayor de US$ 483 millones para el Año Nuevo

MALTA, 30 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Los latinoamericanos han estado jugando a las loterías de Estados Unidos durante muchos años, pero según theLotter.com, que ofrece boletos de lotería en línea en América Latina, la cantidad de boletos vendidos para el Powerball ha aumentado especialmente rápido desde el verano pasado. Las ventas en el extranjero se vieron impulsadas desde agosto, cuando el Powerball agregó un nuevo sorteo todos los días lunes. Esto provocó un vertiginoso incremento de los ingresos por ventas de boletos y, en consecuencia, el aumento del tamaño de los premios mayores. Hasta ahora, el premio mayor récord del Powerball de US$ 1,58 mil millones, ganado en enero de 2016, no ha sido superado, pero con el ímpetu de tres sorteos por semana, ahora el Powerball suele ofrecer premios que sobrepasan los US$ 400 millones con mayor rapidez y frecuencia.

La última vez que se ganó el premio mayor del Powerball fue el 4 de octubre. Desde entonces, se han realizado 37 sorteos seguidos sin ningún ganador del premio mayor. Pero la llegada del Año Nuevo ha traído esperanzas renovadas, provocando que los boletos para el premio mayor de US$ 483 millones sean muy populares en América Latina en estas fechas.

"Prestamos servicios a una gran cantidad de países, aunque nuestro crecimiento en América Latina destaca especialmente", dice Adrian Cooremans, portavoz de theLotter. "Jugar a la lotería online es conveniente y seguro, y son muchísimos los ganadores que ya han reclamado con éxito el dinero de sus premios, lo que ha contribuido enormemente a la confianza que nuestros clientes de América Latina han depositado en theLotter".

¿Cómo funciona el servicio? "A diferencia de los sitios de apuestas de la competencia que simplemente adquieren una póliza de seguro para pagar a sus clientes en caso de acierto, nosotros compramos los boletos de lotería oficiales reales en nombre de los clientes. En todos los casos, los ganadores de Europa, Australia, Canadá, Irak y América Latina han sido revisados minuciosamente por agencias federales y estatales concluyendo que siempre se ha actuado de acuerdo con las reglas de la lotería y la ley", dice Cooremans.

