La LSE lance un accélérateur de 50 millions de livres pour les « licornes sociales »

Le 100x Impact Accelerator forme un nouvel écosystème de financement, de talents et d'accès qui permet aux entreprises sociales et aux organisations à but non lucratif de développer considérablement leur impact.

Les domaines d'impact des applications comprennent le climat et l'environnement, la santé et les soins sociaux, l'éducation, les réfugiés et la démocratie.

LONDRES, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le 100x Impact Accelerator , une nouvelle initiative mondiale à 50 millions de livres sterling destinée à former une nouvelle génération de « licornes sociales », lance aujourd'hui son premier appel à candidatures. Basé à la London School of Economics and Political Science (LSE) , 100x a pour but de soutenir les entreprises sociales à fort potentiel, en leur permettant d'avoir un impact positif à l'échelle de milliards de personnes.

L'objectif de 100x est d'identifier les combinaisons d'expertise, de mentorat et de capital qui permettent aux organisations axées sur l'impact de voir plus grand et de réaliser davantage. Il s'inspire du modèle d'accélérateur d'entreprises du secteur privé et vise à montrer de quelle manière les organisations à fort impact peuvent briser le cycle de la recherche de subventions et de la mauvaise gouvernance. Ces facteurs agissent souvent ensemble pour limiter le potentiel de croissance et d'impact des organisations.

Chaque entreprise sociale sélectionnée pour le 100x Impact Accelerator recevra une subvention de 150 000 livres sterling et aura accès à l'expertise de classe mondiale de la LSE, ainsi qu'à un programme de 12 semaines de soutien sur mesure par des experts et des fondateurs de licornes sociales, destiné à aider les dirigeants à déterminer la meilleure façon de maximiser leur impact. Le programme comprend deux semaines de sessions en personne à la LSE à Londres, des réunions virtuelles avec des experts et une journée annuelle de sommet, au cours de laquelle tous les participants feront des présentations devant des philanthropes, des investisseurs, des membres de gouvernements et des médias. Toutes les dépenses des entreprises participant à 100x seront couvertes.

Le 100x Impact Accelerator soutiendra chaque année deux promotions de dix entreprises sociales, dont 70 % proviendront des marchés émergents. L'accélérateur recherche des organisations à impact croissant qui ont un modèle éprouvé, afin de les aider à réaliser leur prochain grand saut de croissance.

Des places seront offertes aux organisations dans huit secteurs qui reflètent étroitement les priorités de recherche de la LSE. Ces secteurs sont : le climat et l'environnement, la santé et les soins sociaux, les réfugiés et la cohésion, les économies équitables, le bonheur et le bien-être, la démocratie, l'éducation et les nouvelles frontières.

Le professeur Stephan Chambers, directeur de l'Institut Marshall à la LSE, a déclaré : « Il n'existe pas de compréhension claire des meilleures approches permettant aux entreprises sociales et aux organisations caritatives d'accroître leur impact, comme c'est le cas pour les entreprises privées qui cherchent à accroître leurs bénéfices. Cela limite considérablement l'impact que ces organisations pourraient avoir, et le monde s'en porte moins bien. »

Il a ajouté : « 100x Impact Accelerator vise à combler cette lacune. En nous associant à des fondateurs de licornes sociales et en apportant un soutien significatif à un grand nombre d'organisations à fort potentiel, nous voulons mettre en évidence ce qui fonctionne pour les entreprises sociales, afin qu'un plus grand nombre d'entre elles connaissent un réel succès. »

Leslie Labruto, directrice du 100x Impact Accelerator, a déclaré : « Il est temps d'uniformiser les règles du jeu pour les entreprises sociales. Alors que les entreprises à but lucratif ont des objectifs finaux clairs, par exemple, entrer en bourse ou être rachetée, il n'en va pas de même pour les entreprises sociales. Elles sont coincées dans des boucles de collecte de fonds sans fin, ce qui réduit leur potentiel d'impact. »

« Ironiquement, le secteur social est riche en approches novatrices permettant d'accroître l'impact, comme les modèles open-source, les outils numériques et les partenariats gouvernementaux. Nous sommes là pour aider les entreprises à comprendre le meilleur modèle pour résoudre le problème auquel elles tentent de remédier, et ensuite travailler avec elles pour le développer. »

Elle a ajouté : « Nous recherchons des entreprises audacieuses et innovantes pour nous rejoindre et remettre en question le statu quo des entreprises sociales. »

