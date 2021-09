La lutte entre la distillerie de whisky canadien et la SWA prend de l'ampleur

La SWA a répondu aux nombreuses lettres de soutien à Macaloney envoyées à la SWA et a affirmé être ouverte à la négociation. Les avocats de la SWA n'ont toutefois avancé aucune suggestion de compromis. Ces faits sont en contradiction directe avec les déclarations de la SWA.

Les avocats de la SWA exigent la médiation d'un tiers non exécutoire et confidentielle. En raison de sa nature confidentielle, si aucun règlement ne résulte de cette médiation forcée, le public n'a aucun moyen de savoir si la SWA a entamé ce processus de bonne foi ou s'il s'agit d'une tactique pour accroître les frais juridiques de Macaloney. Étant donné les déclarations et actions contradictoires de la SWA jusqu'à présent, Macaloney se méfie des intentions de la SWA.

Contexte – Antécédents de poursuites punitives de la SWA

La SWA a l'habitude de s'en prendre aux petits distillateurs artisanaux qui souhaitent célébrer leur famille ou le patrimoine local de la diaspora écossaise. L'association s'est notamment attaquée à la distillerie Glenora en Nouvelle-Écosse (voir ci-dessous) et à d'autres distilleries dans le monde entier, menaçant de faire traîner les procédures sur de longues périodes et d'entraîner les distilleries visées dans des procès coûteux.

La SWA compte à son actif les contestations juridiques internationales suivantes :

Parmi les distilleries et whiskies visés aux États-Unis, citons le whisky Glen Fargo en Caroline du Nord, la distillerie Virginia Distillery VA et la distillerie Glen MacDonald Distillery WA.

En Allemagne, le whisky Glen Buchenbach a été visé par des poursuites similaires. Pour l'occasion, le juge a semblé oublier le fait que « Glen » est, à l'origine, un mot irlandais adopté par les Écossais et les Canadiens, et que son usage n'était pas réservé à l'Écosse. On trouve, par exemple, le whisky Glendalough en Irlande et le whisky Glen Breton au Canada .

et le whisky Glen Breton au . Le procès opposant la SWA et la marque de whisky Glen Breton a été commenté de façon poignante et pertinente par l'écrivain néerlandais Johannes van den Heuvel .

. La Brasserie de Bercloux a également été menacée par les avocats de la SWA pour leur entente cordiale franco-écossaise.

La SWA poursuit la « Caledonian Distillery » de Macaloney au sujet de ce que la SWA prétend être des « noms et/ou des images, réels ou fictifs, qui évoquent l'Écosse », y compris le nom de famille du propriétaire « Macaloney », le terme « Island » (île), les mots gaéliques « Inver » et « Glen » (largement utilisés en Irlande, en Écosse et au Canada) et « Caledonian » (« New Caledonia » était le nom original donné à la province de la Colombie-Britannique, à savoir « Nouvelle-Calédonie »). Le litige entourant l'utilisation du mot gaélique « Glen » a déjà réglé devant les tribunaux canadiens après une bataille juridique de neuf ans, que la SWA a perdue contre Glenora Distillery, en Nouvelle-Écosse. Le critique de whiskies écossais Ralfy a récemment estimé que les Canadiens ont autant le droit de célébrer leur héritage écossais, et que la SWA et ses membres du conseil d'administration n'ont pas le droit exclusif de « s'approprier » la culture écossaise aux fins de l'industrie écossaise. Il a également déclaré que les actions de la SWA, financées par les bénéfices des whiskies écossais, pourraient entraîner un retour de flamme, conduisant à un boycott des whiskies écossais.

Aux World Whiskies Awards (WWA's), les whiskies de Macaloney ont remporté la médaille d'or « Canadian Best Single Malt » (Glenloy), « Canadian Best Single Malt Single Cask » (Invermallie) et « World's Best New Make » (whisky tourbé). C'est seulement après que les whiskies de Macaloney ont commencé à remporter des prix et à acquérir une renommée internationale que la SWA a déposé ses recours contre Macaloney.

Les sociétés multinationales spécialisées dans la production de grands spiritueux orientent les actions de la SWA mais continuent d'utiliser des noms évocateurs de l'Écosse

Le conseil d'administration de la SWA est composé de représentants de 16 entreprises écossaises, dont 15 sont des multinationales de grands spiritueux et l'une d'elles est copropriétaire d'un conglomérat alimentaire multinational. Il s'agit de DIAGEO (trois sièges au conseil de la SWA), Pernod-Ricard (deux sièges), Edrington (deux sièges) et William Grants (deux sièges). Aucun distillateur artisanal n'est représenté au conseil de la SWA. Il est ironique de constater que DIAGEO possède McDowell's (fondé par l'écossais Angus McDowell) et des whiskies Bagpiper fabriqués en Inde, et que Pernod-Ricard possède un whisky Jameson fabriqué en Irlande (fondé par la famille écossaise de Jameson). Les whiskies de Macaloney sont tous étiquetés « Produit du Canada » et l'adresse canadienne de Macaloney figure sur chaque bouteille.

L'opinion publique compte – comment le public peut aider

L'équipe de la distillerie et brasserie de Macaloney est persuadée que la pression publique continue sur la SWA peut être un moyen efficace de décourager l'association de suivre ses poursuites punitives contre les distillateurs artisanaux comme Macaloney. Pour rédiger une lettre de soutien, le public est invité à envoyer un e-mail à Graeme Macaloney à l'adresse suivante : [email protected]. La mention « SWA assistance » doit être indiquée dans la ligne d'objet. Graeme Macaloney fournira les coordonnées de la SWA et de son conseil.

