La magia nos envuelve conforme se inician las celebraciones por el 50.º aniversario de Walt Disney World Resort

El día de hoy marca el comienzo de "La celebración más mágica del mundo", un evento de 18 meses de duración que ofrece nuevas atracciones, espectáculos nocturnos y otras experiencias mágicas. En el centro de todo, destaca el Castillo de Cenicienta en el parque Magic Kingdom, que da la bienvenida a los visitantes con relucientes banderines de oro, brillantes adornos dorados y un escudo por el 50.° aniversario y otras mejoras inspiradas en el arte de Mary Blair, la leyenda de Disney.

La gran inauguración de Remy's Ratatouille Adventure el 1 de octubre invita a los visitantes a adentrarse en el sabroso mundo de "Ratatouille", la película de Pixar ganadora del Premio de la Academia®. En esta atracción familiar, los visitantes sienten como si se encogieran al tamaño del Chef Remy y corren por el famoso restaurante de Gusteau. Descubren Remy's Ratatouille Adventure en World Showcase como parte de una zona recién ampliada del Pabellón de Francia, donde lo real se hace fantástico en un París reimaginado que se inspira en la película.

También se estrenará el 1 de octubre en esta sección ampliada del pabellón un nuevo y delicioso restaurante, La Crêperie de París, que ofrece opciones de servicio rápido y a la mesa. El menú contará con crepas dulces, galletas saladas de trigo (naturalmente sin gluten) y auténtica sidra francesa. La atracción, el restaurante y la ampliación del pabellón son parte de la transformación histórica de EPCOT actualmente en curso, que presenta una amplia gama de nuevas experiencias al parque como una celebración de la curiosidad, el descubrimiento y la magia de las posibilidades.

El espectáculo nocturno "Harmonious" renueva la música de Disney en EPCOT

"Harmonious", uno de los espectáculos nocturnos más grandes jamás creados para un parque de Disney, se estrena el 1 de octubre en EPCOT. Este nuevo espectáculo reúne al mundo en World Showcase Lagoon en una celebración de la música de Disney que inspira a personas de todo el mundo. Es un gran y poderoso tributo al poder unificador de la historia y la canción, que abarca la nueva magia técnica con nuevas maneras de incorporar pirotecnia, fuentes móviles con coreografía, iluminación, inmensos paneles LED y medios. "Harmonious" presenta nuevas interpretaciones de canciones clásicas de Disney en más de doce idiomas, interpretadas por un grupo diverso de 240 artistas de todo el mundo, incluidos Luis Fonsi, Joy, Danny Gokey y el Coro Juvenil Ndlovu.

"Disney Enchantment" ilumina las noches en el parque Magic Kingdom

Uniéndose a "Harmonious" que se estrena el 1 de octubre, los visitantes disfrutarán otro nuevo espectáculo nocturno, "Disney Enchantment", en el parque Magic Kingdom. Creado para presentarse junto con "La celebración más mágica del mundo", este espectáculo nocturno lleva a los visitantes a un viaje lleno de aventura, maravilla y empoderamiento. Inspirando a todos a creer en la magia, "Disney Enchantment" cuenta con impresionantes fuegos artificiales, música potente, iluminación mejorada y, por primera vez, efectos de proyección inmersivos que se extienden desde el Castillo de Cenicienta hasta Main Street, en EE. UU. La emotiva banda sonora del espectáculo está representada por una conmovedora canción original, "You Are the Magic", escrita e interpretada por el ganador de numerosos premios GRAMMY® Philip Lawrence, quien comenzó su carrera musical como miembro del elenco de Disney actuando en espectáculos de Walt Disney World.

Símbolos de magia brillan en los parques temáticos de Walt Disney World

Durante la celebración del 50.° aniversario, los íconos de los parques temáticos de Walt Disney World se transforman por la noche en magníficos Símbolos de Magia, que cobran vida con su propio brillo EARidescent.*

El Castillo de Cenicienta iluminará el parque Magic Kingdom con un resplandor deslumbrante y con el brillo del polvo de hadas.

En el parque temático Disney's Animal Kingdom, una luz cálida emanará del Árbol de la Vida mientras las luciérnagas mágicas se reúnen para dar paso a la magia de la naturaleza.

El Hollywood Tower Hotel en Disney's Hollywood Studios estará cubierto del brillo que evoca la resplandeciente época dorada de la imaginación y la aventura.

Y, en EPCOT, nuevas luces brillarán a través de los paneles reflectores de Spaceship Earth, conectándose entre sí como un símbolo de optimismo que se asemeja a las estrellas de un cielo nocturno. La nueva iluminación permanente de la icónica estructura continuará más allá de "La celebración más mágica del mundo" como una característica que define al parque.

"Disney Kite Tails" tomará vuelo en el parque temático Disney's Animal Kingdom

El nuevo entretenimiento diurno se está preparando en el parque temático Disney's Animal Kingdom; "Disney Kite Tails" cobrará vida varias veces al día a partir del 1 de octubre dentro del Discovery River Theater. Los artistas volarán atrapavientos y cometas de todas las formas y tamaños, mientras que, en el agua, elaboradas cometas tridimensionales (algunas de hasta 9 metros de largo) representarán a personajes animales de Disney, como Simba, Zazu, Baloo y el Rey Louie. Estas coloridas creaciones bailarán por el cielo al ritmo de las canciones favoritas de Disney en una experiencia estimulante y emocionante para toda la familia.

Star Wars : Galatic Starcruiser, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind en 2022

Dos de las nuevas experiencias más esperadas en Walt Disney World Resort se estrenarán en 2022 como parte de las celebraciones por el 50.° aniversario. El 1 de marzo, Star Wars: Galatic Starcruiser llevará a sus primeros huéspedes oficiales a una galaxia muy, pero muy lejana que superará todo lo que Disney ha creado hasta la fecha. Como parte de esta experiencia de vacaciones que es la primera en su tipo, los huéspedes se convierten en los héroes de sus propias historias durante una aventura de dos noches en la que ven, sienten y viven Star Wars. Las reservas para el público general para Star Wars: Galatic Starcruiser dan inicio el 28 de octubre de 2021.

Como parte de la transformación histórica de EPCOT, en 2022 se inaugurará también, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, el primer pabellón de exhibición de "otro mundo" del parque. La aventura familiar presenta una montaña rusa que gira 360 grados que sumergirá a los invitados en la acción, y que incluye el primer lanzamiento inverso en una montaña rusa de Disney. Los visitantes aprenderán más sobre los tesoros que tiene por compartir Xandar, hasta el momento en que llegan los Guardianes de la Galaxia, ¡y los visitantes participarán en una persecución intergaláctica a través del espacio y el tiempo!

La MagicBand+ desbloquea nuevas experiencias interactivas en Walt Disney World Resort

En 2013, Walt Disney World Resort presentó la MagicBand, una forma revolucionaria de hacer que la experiencia de los visitantes en sus parques temáticos y complejos sea más práctica y manos libres. La MagicBand+ de próxima generación se estrenará en Walt Disney World en 2022, y agregará una nueva funcionalidad para desbloquear momentos y experiencias mágicas.

Una vez que un visitante ingresa a un parque temático de Walt Disney World, la MagicBand+ cobrará vida en varios momentos con luces que cambian de color, vibraciones táctiles y reconocimiento de gestos. Permitirá a los visitantes participar en los momentos favoritos de Disney de nuevas formas y descubrir nuevas experiencias interactivas, que incluyen:

Jugar como un cazarrecompensas en una galaxia muy, muy lejana y encontrar recompensas virtuales en Black Spire Outpost en Star Wars : Galaxy's Edge en Disney's Hollywood Studios.

: Galaxy's Edge en Disney's Hollywood Studios. Interactuar con la "Colección de personajes Disney Fab 50", las esculturas doradas distribuidas por los parques temáticos de Walt Disney World .

. Experimentar los espectáculos nocturnos de una manera nueva al ver cómo sus bandas se iluminan y complementan la magia en el cielo, incluido el nuevo "Harmonious" en EPCOT y "Disney Enchantment" en el parque Magic Kingdom.

En el futuro se revelarán más detalles sobre MagicBand+ y sus funciones. Las MagicBands actuales también seguirán estando disponibles, junto con el servicio gratuito Disney MagicMobile que amplía las funciones de la MagicBand, como el ingreso al parque, a los dispositivos inteligentes.

"Hey Disney!" Agrega magia a Alexa y Echo de Amazon en 2022

Disney está creando su propio asistente de voz personalizado basado en la tecnología de Alexa para dispositivos Echo compatibles de Amazon. Llamado "Hey Disney!", funcionará con Alexa para responder a las indicaciones que le den los huéspedes, con la voz de personajes e historias de Disney, para hacer que las estadías de estos en Walt Disney World Resort sean mucho más increíbles.

"Hey Disney!" comenzará a implementarse en las habitaciones de los huéspedes de todo Walt Disney World en 2022. El acceso se ofrecerá como una función opcional y de cortesía durante las estadías de los huéspedes. "Hey Disney!" hará que los servicios que los usuarios de Alexa conocen y disfrutan, como pronósticos del clima, temporizadores, alarmas, etc., sean mágicos con la ayuda de personajes populares como Mickey Mouse, Olaf, C-3PO, entre otros. "Hey Disney!" presenta también a un personaje completamente nuevo, el compañero mágico de Disney, que ayudará a los huéspedes a descubrir más de mil interacciones mágicas. Los huéspedes de Disney Resort podrán descubrir información útil sobre sus vacaciones, solicitar servicios para sus habitaciones, entre otros.

"Hey Disney!" también estará disponible al comprar dispositivos Amazon Echo compatibles a través de la tienda Amazon Alexa Skills, e invitará a los fanáticos de Disney a hacer que todos los días en casa sean más mágicos. Además, Amazon anuncia la disponibilidad de dos nuevos soportes exclusivos inspirados en Mickey para el Echo Show 5; estos duraderos soportes de la serie OtterBox Den cuentan con las icónicas orejas de Mickey en divertidos diseños inspirados en el atuendo de celebración del 50.° aniversario de Mickey (que se encontrará en las habitaciones de Disney Resort) o en sus clásicos pantalones cortos rojos.

Esculturas doradas de "Disney Fab 50 Character Collection" aparecerán en los parques temáticos

Las nuevas esculturas doradas de "Disney Fab 50 Character Collection" estarán distribuidas en los cuatro parques temáticos de Walt Disney World en honor al 50.° aniversario. En total son cincuenta personajes, incluidos Miguel y Dante de "Coco" de Disney y Pixar en EPCOT; BB-8 y R2-D2 de Star Wars en Disney's Hollywood Studios; Simba, Timón y Pumba de "El Rey León" en el parque temático Disney's Animal Kingdom; y Mickey Mouse y Minnie Mouse (dedicados a los miembros del elenco de Walt Disney World) en el parque Magic Kingdom. Y a partir de 2022, los visitantes podrán usar la nueva banda MagicBand+ para interactuar con estas estatuas de maneras divertidas y sorprendentes como parte de las celebraciones por el 50.° aniversario.

Comida y bebidas de celebración miran hacia el pasado en busca de nueva inspiración

Durante las celebraciones por su 50.° aniversario, Walt Disney World demuestra una vez más cómo la comida y las bebidas pueden ser ingredientes clave para un día divertido en el lugar más mágico de la Tierra. Los nuevos elementos del menú para la celebración ofrecen un vistazo al pasado del complejo mientras llevan las aventuras culinarias a nuevos y emocionantes lugares. Estos incluyen los clásicos de los parques temáticos y algunas de las selecciones favoritas de Walt Disney, junto con novedosos platos y bebidas llenos de color, fantasía y un toque de brillo EARidescent. Entre las más de 150 nuevas opciones disponibles, podemos mencionar:

Cheese Fries with Walt's Chili en el parque temático Disney's Animal Kingdom

en el parque temático Disney's Animal Kingdom Filet Mignon with Walt's Hash en The Hollywood Brown Derby en Disney's Hollywood Studios

en The Hollywood Brown Derby en Disney's Hollywood Studios Hamburguesa Mission to Mars en el Starlight Café de Cosmic Ray en el parque Magic Kingdom

en el Starlight Café de Cosmic Ray en el parque Magic Kingdom EARidescent Croissant Doughnut en EPCOT

en EPCOT EARidescent Ice Dream Cone en el parque acuático Disney's Blizzard Beach

en el parque acuático Disney's Blizzard Beach 50 th Celebration Ganache Chocolate Bar en The Ganachery en Disney Springs

en The Ganachery en Disney Springs 50 th Celebration Soufflé en Disney's Contemporary Resort

en Disney's Contemporary Resort Magical Beacon Cocktail, que se encuentra en muchos restaurantes con servicio a la carta, salones y bares de piscina en Walt Disney World

Los artículos novedosos desarrollados para la celebración, incluidos contenedores para palomitas de maíz, tazas y vasos, están disponibles a partir del 1 de octubre de 2021 y continúan actualizándose en Walt Disney World durante "La celebración más mágica del mundo".

Lleva la magia a casa con la colección de artículos promocionales conmemorativos del 50.° aniversario

Los visitantes descubrirán nuevas colecciones de artículos promocionales que se lanzarán en octubre y noviembre de 2021 como parte de la celebración. Estos nuevos artículos incluyen ropa, accesorios, peluches, artículos para el hogar, recuerdos, coleccionables y mucho más, en varias colecciones:

La Celebration Collection incluye un amplio surtido de artículos promocionales conmemorativos para toda la familia.

incluye un amplio surtido de artículos promocionales conmemorativos para toda la familia. Inspirada en el Castillo de Cenicienta, la Disney Castle Collection tiene de todo, desde coleccionables, como adornos y dijes, hasta atuendos inspirados en el castillo y una diadema luminosa con orejas de Minnie Mouse , edición del 50.° aniversario.

tiene de todo, desde coleccionables, como adornos y dijes, hasta atuendos inspirados en el castillo y una diadema luminosa con orejas de , edición del 50.° aniversario. Los fanáticos de Disney y aquellos que aman todas las cosas retro estarán ansiosos por descubrir la Vault Collection que rinde homenaje a los 50 años de magia de Walt Disney World con una variedad de diseños de temática retro directamente de los Archivos de Walt Disney .

que rinde homenaje a los 50 años de magia de con una variedad de diseños de temática retro directamente de los Archivos de . Acorde con la nueva decoración vista en Walt Disney World durante la celebración del 50.° aniversario, la EARidescent Collection presenta una brillante variedad de moda y accesorios temáticos.

durante la celebración del 50.° aniversario, la presenta una brillante variedad de moda y accesorios temáticos. Como su nombre indica, la Luxe Logo Collection ofrece una gama de piezas de lujo para el coleccionista de Disney.

Drawn to Life , presentado por Cirque du Soleil y Disney, se estrena el 18 de noviembre de 2021

Drawn to Life, el nuevo espectáculo familiar que llega a Disney Springs, es una colaboración creativa original entre Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios y Walt Disney Imagineering. "Drawn to Life", que se estrenará el 18 de noviembre de 2021 durante "La celebración más mágica del mundo", es un viaje acrobático en vivo que cuenta la historia de Julie, una niña decidida que descubre un regalo inesperado de su padre, un animador de Disney: una animación sin terminar. Mientras se sumerge en el mundo interior de la animación guiada por un lápiz sorprendente, Julie se embarca en una búsqueda inspiradora llena de recuerdos de Disney de su infancia, que cobran vida a través del diseño innovador de Cirque du Soleil y sus deslumbrantes actuaciones. Las entradas están disponibles en cirquedusoleil.com/drawntolife.

Restaurante Space 220 en EPCOT: La "cena de altura"

En la ampliación del pabellón Mission: SPACE en EPCOT, el nuevo restaurante Space 220 es una experiencia culinaria que ofrece el panorama celestial de una estación espacial, que incluye vistas diurnas y nocturnas de la Tierra a una distancia de 220 millas de altura sobre la superficie del planeta. Los visitantes abordan un ascensor espacial para un viaje simulado a la Estación Espacial Centauri, donde experimentan una "cena de altura". Al llegar, los visitantes disfrutan de comida y bebidas mientras observan paisajes realmente fuera de este mundo.

Los hoteles originales de Walt Disney World Resort con un nuevo toque de polvo de hadas

Mientras Walt Disney World celebra su 50.° aniversario, Walt Disney Imagineering continúa mejorando la narración de historias en los dos hoteles Disney Resort originales de este destino vacacional, parte de Disney Resorts Collection. Todas las habitaciones de la icónica torre con forma de A en Disney's Contemporary Resort están siendo completamente renovadas, mezclando un elegante toque del monocarril que evoca Tomorrowland con algunos de los personajes favoritos de las películas de Los Increíbles de Pixar Animation Studios. En el lobby, los huéspedes pueden ver una colección de piezas de arte moderno, así como fotografías históricas "tras bastidores" de Disney's Contemporary Resort en desarrollo y en construcción. El restaurante del lobby del complejo ha sido rebautizado acertadamente Steakhouse 71, ofreciendo una experiencia gastronómica reinventada justo a tiempo para la celebración del 50.° aniversario.

Las habitaciones fueron recientemente remodeladas basándose en Disney's Polynesian Village Resort con una paleta de colores inspirada en el Océano Pacífico y sus islas. Su nuevo aspecto fresco se basa en los detalles, texturas y diseños que se encuentran en "Moana" de Disney, con personajes y referencias a la viva narración de la película. El complejo también cuenta con una nueva y espectacular puerta cochera para mejorar la experiencia de entrada al momento en que los huéspedes llegan a su Gran Casa Ceremonial.

"The Magic Is Calling" durante la celebración del 50.° aniversario

"The Magic Is Calling", una nueva e inspiradora canción escrita especialmente para el 50.° aniversario, se puede escuchar de varias maneras durante la celebración que durará 18 meses. La compositora y productora musical Alana Da Fonseca, con ventas de discos de platino, y el compositor y productor Bobby Studley, que radica en Nashville, crearon la canción original, colaborando con la galardonada compositora Emily Bear y el fenómeno del canto Journi. El estilo de música pop de Da Fonseca y Studley, las orquestaciones altísimas de Bear y la mágica interpretación vocal de Journi se unen para crear una canción que es a la vez nostálgica, inspiradora y contemporánea.

La nueva canción invita a todos los visitantes a unirse a la celebración, incluso por la noche cuando los íconos de cada parque temático se transforman en Símbolos de Magia. * "The Magic Is Calling" también se incluye en momentos especiales de entretenimiento en vivo en Walt Disney World, como durante "Mickey's Celebration Cavalcade" en el parque Magic Kingdom, las actuaciones de Dapper Dans (Magic Kingdom), Discovery Island Drummers (Disney's Animal Kingdom) y Voices of Liberty (EPCOT). "The Magic Is Calling" está disponible en la lista de reproducción de Walt Disney World a través de Disney Music Group a partir del 1 de octubre de 2021.

El servicio de transporte de Walt Disney World es más mágico

Varias de las formas divertidas y convenientes de transporte gratuito de Walt Disney World han sido decoradas especialmente por el 50.° aniversario durante la celebración. Los visitantes pueden viajar con un estilo brillante con nuevas obras de arte agregadas a cabinas selectas de Disney Skyliner, autobuses de Disney Transportation y un monocarril dorado. Cada tren monocarril también ofrece mejoras nocturnas especiales para el 50.º aniversario con la adición de luces brillantes que coinciden con el color específico de cada tren, llevando la magia por todos los rincones del monocarrill a través de Walt Disney World.

Electrical Water Pageant agrega brillo del 50.° aniversario

El Electrical Water Pageant, una tradición de 50 años, navega todas las noches a través de Seven Seas Lagoon y Bay Lake, deleitando a los huéspedes de los hoteles Disney Resort cercanos con música y luces en un desfile flotante. Para la celebración del 50.° aniversario, el espectáculo agregará nuevos detalles con un imponente castillo, polvo de hadas y una versión del himno de celebración "The Magic Is Calling", grabado en el icónico sonido del sintetizador electrónico del desfile.

Mickey, Minnie y sus amigos se visten para la ocasión

Mickey Mouse, Minnie Mouse, el Pato Donald, la Pata Daisy, Tribilín, Pluto y Chip 'n' Dale, también conocidos como los "EARidescent 8", se visten con nuevos y brillantes trajes, hechos a la medida para esta ocasión especial. Los aspectos más destacados de estos diseños de celebración incluyen impresiones delicadamente bordadas del Castillo de Cenicienta con fuegos artificiales en la parte de atrás, así como un brocado en tela EARidescent de varios tonos, todo salpicado con ráfagas doradas. Los personajes de Disney también harán apariciones en los hoteles de Disney Resort, vestidos con sus mejores trajes EARidescent.

Mickey y Minnie son los anfitriones de "La celebración más mágica del mundo", y junto con los miembros del elenco de Walt Disney World son el alma de este evento. Con sus nuevas identificaciones EARidescent diseñadas para el 50.° aniversario, los miembros del elenco demostrarán una vez más por qué son reconocidos por su compromiso con el servicio, superando constantemente las expectativas de los visitantes y haciendo todo lo posible para hacer que las visitas al lugar más mágico de la Tierra sean especiales.

Para obtener más información sobre Walt Disney World Resort y "La celebración más mágica del mundo", visite wdwnews.com. Los invitados deben visitar DisneyWorld.com/50 y DisneyParksBlog.com, y además seguir a #DisneyWorld50 en las plataformas de redes sociales.

*Los símbolos de magia aparecerán todas las noches en determinados parques temáticos. Consulte DisneyWorld.com/50 para obtener más información.

