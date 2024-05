La maison de JJ transforme l'industrie du mariage avec un transport rapide, un service sur commande et des prix abordables

LONDRES, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- JJ House, un important détaillant en ligne de robes de mariée et de demoiselle d'honneur, révolutionne la mode nuptiale grâce à son approche innovante. Leur dernière entreprise, The Gold Collection, met l'accent sur le luxe, la personnalisation et l'inclusivité, marquant ainsi une nouvelle ère pour la marque.

Malgré les incertitudes économiques, JJ House se distingue par sa fiabilité et son excellence. Leurs robes fabriquées sur commande, prêtes dans les trois semaines, utilisent des matériaux de haute qualité tout en restant abordables. Cette stratégie s'adresse aux épouses et à leurs partenaires, soulignant l'engagement de la marque en faveur d'un service client exceptionnel et d'un souci du détail méticuleux.

« La collection Gold Atelier est conçue pour les épouses modernes, offrant des styles allant de l'élégance intemporelle au chic contemporain, a déclaré JJ House. Notre objectif est de rendre le luxe accessible, en permettant aux épouses de concevoir leur robe de rêve sans étiquette de prix premium. »

La maison de JJ propose une large sélection de robes de mariées de plus de 60 couleurs et de différentes tailles et styles, garantissant une fête de mariage spectaculaire. La marque étend également ses services sur mesure aux mères de l'épouse, offrant des options élégantes pour une solution complète de fête nuptiale.

Engagée dans la durabilité, la maison de JJ utilise un modèle fabriqué sur commande qui réduit considérablement les déchets et l'impact environnemental. « Nous croyons en la mode responsable, c'est pourquoi nos processus de production minimisent les déchets de tissu et nos méthodes d'expédition sont optimisées pour réduire notre empreinte carbone », a déclaré l'entreprise.

Le lancement de The Gold Collection vise à établir une nouvelle norme dans l'industrie du mariage, combinant des temps de production rapides avec des produits de haute qualité et abordables et une expérience client personnalisée. La maison de JJ est sur le point de devenir la marque de référence pour les épouses dans le monde entier.

Élargissant sa présence à Londres et en Europe, JJ House vise à transformer le paysage de la mode nuptiale en rendant les robes de mariées sur mesure et luxueuses accessibles à tous. Cette initiative renforce sa mission de célébrer l'individualité de chaque mariée à travers la mode.

