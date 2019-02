La marca de moda latina Cubavera se asocia con la banda cubana de música urbana Orishas nominada al Grammy

MIAMI, 27 de febrero de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cubavera®, la marca de moda de estilo de vida latino auténtico que ofrece un estilo relajado inspirado en las raíces latinas, se complace en anunciar una asociación con los Orishas, la banda de hip hop cubano internacionalmente aclamada, nacida en La Habana, Cuba alrededor de 1999.

La asociación de 360 grados incluye el patrocinio de la gira "Origen" de la banda en Estados Unidos, en ciudades que incluyen: la Ciudad de Nueva York, Miami, Washington DC y San Francisco. La gira arrancará en marzo de 2019 (enlace al programa) con la iconografía y las experiencias de la marca Cubavera integradas en los conciertos. Además, cada uno de los miembros principales de la banda vestirá diseños personalizados de Cubavera para las presentaciones. Orishas y Cubavera cocrearán contenido original para celebrar la cultura, la música y la moda cubana en ciudades de todo el mundo. Los elementos de la asociación se ampliarán y compartirán en todas las plataformas de las redes sociales. "Estamos entusiasmados por la asociación con Cubavera. La auténtica estética cubana de la marca nos permite expresar nuestra individualidad y nuestro estilo de moda", afirmó Yotuel Romero, cantante principal de la banda.

El estilo musical de Orishas infunde los sonidos del hip hop latino y afroamericano contemporáneo con ritmos tradicionales cubanos.

"Nos complace asociarnos con los Orishas para compartir nuestros orígenes arraigados en la cultura y herencia cubana, que atraen e influyen en la cultura general a través de su increíble música y nuestra moda de estilo de vida", declaró Oscar Feldenkreis, CEO y presidente de Cubavera.

Para obtener más información sobre la gira y la asociación, visite Cubavera en Instagram y Facebook en @cubavera, y los Orishas en @orishasoficial en Instagram y @orishasthebest en Facebook.

Para consultas de prensa, por favor, póngase en contacto con: luis.toro@pery.com 305-8731413.

Acerca de Cubavera

La marca Cubavera representa la alegría, la vitalidad y el colorido del sabor único de la cultura latina de Cuba que inspira y fascina en todas partes. La familia Feldenkreis vino de Cuba hace 50 años, trayendo consigo la versatilidad informal y elegante de la guayabera a los clientes estadounidenses, con un enfoque en materiales de calidad, sastrería precisa y detalles característicos. En el año 2000, transformaron estos fundamentos de sastrería y diseño en su colección pionera Cubavera de ropa y accesorios para caballeros con raíces latinas y atractivo estadounidense.

Acerca de Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. es un diseñador, distribuidor y licenciador líder de una amplia línea de ropa, accesorios y fragancias de alta calidad para damas y caballeros. La colección de la compañía, que comprende camisas de vestir y camisas informales, ropa deportiva de golf, suéteres, pantalones de vestir, pantalones y shorts informales, ropa de jeans, ropa de deporte, vestidos y trajes de baño para hombres y mujeres, está disponible en todos los principales niveles de la distribución de venta al por menor. La compañía, a través de sus subsidiarias, posee una cartera de marcas reconocidas a nivel nacional e internacional, entre ellas: Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist® y Farah®. La compañía complementa su lista de marcas mediante la obtención de licencias de marcas de terceros, incluyendo: Nike® para trajes de baño, Callaway®, PGA TOUR® y Jack Nicklaus® para prendas de golf y Guy Harvey® para ropa de pesca de alto rendimiento y ropa de resort. Para mayor información sobre la compañía, visite el sitio http://www.pery.com .

