La marketplace spécialiste de la mode Secret Sales arrive sur les marchés européens, à commencer par les marchés belge et néerlandais

Les sites Internet secretsales.be et secretsales.nl ont été entièrement localisés pour leur clientèle cible. Ils ont donc été traduits dans les langues locales et proposent des modes de paiement sans frais de douane, ainsi que la livraison et des retours à 60 jours gratuits dans chaque pays. Les adeptes de la mode peuvent y trouver des articles jusqu'à -70 % de leur prix d'origine.

Les marques et revendeurs connectent numériquement leur chaîne d'approvisionnement et leurs systèmes d'inventaire à Secret Sales afin de gérer plus efficacement leurs stocks tout au long de l'année et ainsi réduire les déplacements de stocks et les coûts, tout en augmentant leurs ventes et leurs marges.

Plus de 700 millions d'euros d'inventaire sont actuellement revendus sur les deux sites.

Suite à ce lancement, Secret Sales, dont le siège se trouve au Royaume-Uni, a également conclu son dernier cycle d'investissement pour accélérer sa croissance dans 12 autres pays européens sur les deux prochaines années. L'entreprise entend devenir la plus grande marketplace de déstockage mode en Europe.

« Secret Sales propose aux marques une façon durable de vendre leurs stocks à prix réduit. Le concept plus large de consommation plus responsable trouve un écho favorable auprès des consommateurs en Belgique et aux Pays-Bas. Ces deux pays se sont imposés comme choix évidents pour notre première phase d'expansion en Europe », a déclaré Chris Griffin, PDG de Secret Sales. « Notre marketplace répond aux questions universelles auxquelles se retrouve confronté le secteur de la vente et propose une solution à long terme propre et rentable. Nous sommes en train de créer une nouvelle culture autour du déstockage. »

Le business model unique de Secret Sales permet à des marques de mode, de beauté et d'articles pour la maison d'éliminer efficacement leur surstock dans un environnement haut de gamme et d'intégrer de nouveaux clients à leurs listes de diffusion plein tarif individuelles en leur proposant un formulaire d'inscription conforme au RGPD.

La marketplace est en train de mettre sur pied une équipe locale aux Pays-Bas afin de travailler directement avec les marques, les partenaires et les clients dans ces deux pays.

« Secret Sales réinvente l'expérience shopping à prix réduit, de l'apparence du site au parcours d'achat et à la livraison », affirme Tom Kelly, responsable des ventes Secret Sales pour les Pays-Bas et la Belgique. « Les différentes catégories sont faites de manière à afficher des produits complémentaires et des marques similaires, et les commandes sont expédiées par la marque ou par l'entrepôt du revendeur directement au client afin de limiter l'empreinte carbone. »





À propos de Secret Sales

Secret Sales est une marketplace de e-commerce haut de gamme spécialisée dans la mode, les chaussures, les accessoires mode, les produits de beauté et les articles pour la maison. La plateforme s'appuie sur un business model révolutionnaire qui entend transformer le secteur du déstockage et résoudre les problèmes de surplus d'inventaires en proposant un canal numérique direct vers le consommateur pour les marques et revendeurs souhaitant vendre leur stock de fin de saison dans une optique de croissance et de rentabilité, tout en sauvegardant la valeur de leur marque. Autre avantage inédit de Secret Sales : identifier de nouveaux clients cibles plein tarif en conformité avec le RGPD.

Basée au Royaume-Uni, l'entreprise Secret Sales est également présente en Belgique et aux Pays-Bas.

Les entrepreneurs Chris Griffin et Matt Purt ont racheté Secret Sales en mars 2020 et ont transformé ce site Internet proposant auparavant des ventes flash uniquement à ses membres en une véritable marketplace spécialisée. Au Royaume-Uni, Dolce & Gabbana, Versace 19v69, G-Star Raw, Superdry et Jigsaw figurent parmi les plus de 1 600 marques haut de gamme et de luxe actuellement présentes sur le site. Les articles sont présentés dans un environnement clair et élégant mettant en avant des articles complémentaires et marques similaires, loin des présentations en désordre associées aux marketplaces traditionnelles et des délais de livraison interminables généralement proposés par les sites de vente flash.

Cette plateforme dite prête à l'emploi permet aux marques de connecter numériquement leur chaîne d'approvisionnement et leurs systèmes d'inventaire à Secret Sales, et de vendre plus efficacement, sans avoir besoin de déplacer leurs stocks à un vendeur tiers. Ainsi, Secret Sales est une solution technologique et marketing qui opère comme une extension efficace de l'activité de e-commerce d'une marque de mode.

31 millions de visiteurs uniques se sont rendus sur Secretsales.com en 2021. Le site Internet compte 6,7 millions d'utilisateurs inscrits.

Chris Griffin et Matt Purt figurent dans le Top 100 Retail Movers and Shakers Report de 2020 du magazine Retail Insider. Ce rapport met en avant les « personnes les plus progressistes sur le plan numérique qui contribuent de manière significative à l'évolution du paysage du e-commerce».

En 2021, Secret Sales un reçu le prix Editor's Choice Special Award aux Retail Insider's Transforming Retail Awards et était nommé dans la catégorie « Distruptor » aux Drapers Awards.

