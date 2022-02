La marque australienne de surf Piping Hot s'associe aux climatologues de l'Université de technologie de Sydney pour développer un textile à base d'algues

SYDNEY, 22 février 2022 /PRNewswire/ -- La marque australienne Piping Hot Australia et l'University de technologie de Sydney (UTS) ont annoncé aujourd'hui un partenariat de recherche visant à développer une fibre durable à base d'algues. Cette étude innovante sur les biomatériaux a été commanditée par Piping Hot et apportera un soutien critique à la mission de l'entreprise en faveur d'océans propres.

En février 2022, les climatologues de l'UTS entameront la mise au point d'un prototype de fibre destiné à soutenir l'objectif de Piping Hot de protéger les océans pour les générations futures. La solution à base biologique capturera le carbone dans l'océan et réduira l'impact environnemental des fibres synthétiques.

Cette innovation australienne a le potentiel de transformer l'industrie mondiale du polyester.

« C'est un honneur et un privilège de travailler avec l'éminent professeur Peter Ralph et le Climate Change Cluster de l'UTS. L'investissement ciblé de Piping Hot dans les domaines de la biotechnologie marine et de la science des matériaux jouera un rôle essentiel dans sa mission de protéger les océans. Ensemble, nous avons l'intention de contribuer au changement à l'aide de la science marine et de transformer la dépendance de l'industrie aux combustibles fossiles », a déclaré Stan Wan, PDG et directeur général de Piping Hot Australia.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Piping Hot sur ce projet de recherche passionnant. Le Climate Change Cluster de l'UTS et Piping Hot sont tout aussi déterminés à construire un avenir plus durable pour notre planète, et il est essentiel que nous développions des matériaux issus de sources durables pour atteindre cet objectif.

La mise au point de nouvelles solutions naturelles dans les industries de la mode et du textile a le potentiel de révolutionner les produits et leur impact sur les océans », a affirmé l'éminent professeur Peter Ralph, directeur du Climate Change Cluster de l'UTS.

Engagée en faveur des familles australiennes depuis 1975, Piping Hot incarne le style de vie côtier australien, offrant une gamme complète d'articles de mode, de chaussures et d'accessoires pour la famille. Piping Hot a pour mission d'aider les familles à économiser de l'argent et de protéger les océans. Axés sur la transparence, la circularité et les matériaux recyclés, les produits de Piping Hot sont issus de sources durables. Les produits de la marque sont disponibles auprès de détaillants sélectionnés et en ligne, sur pipinghot.shop.

L'UTS est une université de technologie de pointe située au cœur du quartier de l'innovation de Sydney. S'appuyant sur un modèle d'apprentissage distinct, l'établissement affiche un rendement solide dans le domaine de la recherche et jouit d'une réputation de premier plan en ce qui a trait à la mobilisation de l'industrie et des professionnels. Avec un accent sur l'impact social et un engagement résolu en faveur de la durabilité, l'UTS est classée première jeune université d'Australie.

