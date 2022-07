La marque centenaire d'électroménager Paris Rhône s'attaque à un nouveau segment avec son incomparable projecteur UST 4K

Avec une résolution 4K de 8,3 millions de pixels et HDR 10, le projecteur laser Paris Rhône 4K offre des images nettes et des détails riches pour un plaisir visuel inégalé. La luminosité de 2 000 lumens ANSI assure une qualité d'image vive et incroyable dans toutes les conditions d'éclairage, même lorsque vous regardez des films en journée ; tandis que la technologie ALPD de pointe garantit une large gamme de couleurs, une luminosité élevée et un contraste élevé pour des projections vraiment éclatantes.

De plus, avec un contraste intégré de 3000:1, la télé laser 4K Paris Rhône projette clairement plus de détails dans les ombres profondes et les hautes lumières pour des affichages cristallins, notamment lorsque les utilisateurs regardent des scènes en basse lumière ou des films en noir et blanc. Les téléspectateurs apprécieront également les expressions précises des couleurs grâce à une gamme de couleurs Rec.709 de 100 %, tandis que les puissants haut-parleurs de 50 W prennent en charge le décodage Dolby audio et DTS pour un son stéréo immersif.

Dotée d'un taux de projection ultra court de 0,233:1, la télé laser 4K Paris Rhône est capable de projeter des images incroyables allant de 80 à 150 pouces à des distances inégalées de seulement 5,8 à 19,6 pouces du mur. Ce cadre compact signifie que les utilisateurs peuvent placer cette télé contre n'importe quel mur avec facilité, ce qui en fait un moyen peu encombrant d'apporter une expérience visuelle 4K dans chaque foyer. De plus, l'impressionnante durée de vie de 25 000 heures de la lampe de la télé laser Paris Rhône 4K permet de visionner plus de 12 000 films d'une durée de deux heures.

Grâce à ses multiples ports, la télé laser Paris Rhône 4K est optimisée pour une variété d'appareils de divertissement, notamment les ordinateurs, les décodeurs, les haut-parleurs et les consoles de jeu de nouvelle génération. Les joueurs apprécieront les jeux rapides et à faible latence avec ce projecteur : un taux de rafraîchissement de 60 Hz, un temps de réponse de 50 ms et la technologie de lissage des mouvements MEMC leur permettent de s'immerger véritablement dans l'instant présent et de suivre le rythme effréné de leurs batailles.

Que ce soit pour visionner des films à la maison, regarder du sport sur grand écran ou jouer, la télé laser Paris Rhône 4K est dotée de nombreuses fonctionnalités pour améliorer l'expérience du home cinéma. La télé laser Paris Rhône 4K sera lancée sur Indiegogo en juillet avec une offre de lancement compétitive, ce qui en fait une option 4K très rentable par rapport aux autres projecteurs à courte focale du marché.

À propos de Paris Rhône

Depuis sa création en 1915, Paris Rhône se consacre au développement de produits qui facilitent la vie quotidienne des clients et améliorent leur qualité de vie globale. Elle s'est spécialisée dans la recherche et la fabrication de produits électroniques depuis plus d'un siècle, s'adaptant aux nouvelles avancées technologiques pour améliorer la production d'appareils électriques, la conception des produits et le développement de l'influence des marques.

La marque et ses sous-marques couvrent désormais une gamme variée de produits, notamment des appareils de qualité de l'air, des appareils de nettoyage, des appareils de cuisine, des équipements audio et d'autres appareils ménagers. Forte d'un siècle d'expertise dans la poursuite d'une innovation significative et d'un design de pointe, Paris Rhône jouit désormais d'une réputation mondiale dans la création d'appareils connectés intelligents exceptionnels qui apportent une valeur ajoutée à la vie des gens.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://igg.me/at/parisrhonelaser

Pour plus d'information sur Paris Rhône : https://www.parisrhone.co/

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1858443/video.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1858442/1.jpg

SOURCE Paris Rhône