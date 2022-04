La marque d'appareils ménagers Ciarra dévoile un nouveau look

Avec plus de dix ans d'expérience, Ciarra a réalisé des avancées productives pour les chefs amateurs qui cherchent à préparer des repas fabuleux pour les amis et la famille. À maintes reprises, Ciarra a pris des mesures pour devenir une marque de premier rang avec pour vocation de faciliter la vie des gens. Ciarra s'efforce depuis toujours de fournir des appareils de cuisine intuitifs à ceux qui aiment cuisiner, tout en rendant leurs expériences culinaires plus faciles et plus joyeuses.

Cela dit, Ciarra a décidé de mettre à jour les éléments de marque suivants pour qu'ils reflètent davantage sa vision. Voici quelques détails sur ces changements passionnants.

Le nouveau look de Ciarra

La nouvelle marque verbale de Ciarra s'inspire des détails subtils de sa gamme de produits. Elle vise à refléter une silhouette plus fine et à susciter la même réponse émotionnelle que ses produits : la convivialité, la facilité d'utilisation et la simplicité.

La nouvelle marque figurative est constituée de quatre carrés formant la lettre « C » de Ciarra. Inspirée des origines de la société, elle reprend les éléments fondamentaux de la marque Ciarra, tout en incorporant un nouveau look audacieux qui aidera Ciarra à interagir davantage avec ses clients existants et nouveaux.

Slogan : Make life easier

Slogan : Ciarra is care

La marque Ciarra

Comme on le sait, l'acte de cuisiner peut être une expérience stressante et désordonnée. Ciarra se donne la mission de transformer les tâches ennuyeuses de la cuisine en une expérience joyeuse pour tous les clients. Avec des appareils parfaitement adaptés à la cuisine quotidienne, n'importe qui peut préparer des repas incroyables pour leurs proches. Ciarra fournit les produits qu'il faut, spécialement conçus pour les individus, les familles et la planète. Parallèlement, Ciarra a amélioré ses produits en les rendant plus efficaces sur le plan énergétique et en créant des emballages plus écologiques. Toutefois, Ciarra sait qu'il est toujours possible de faire mieux et la société a continuellement perfectionné ses produits au fil des ans pour répondre aux besoins des différents clients.

Après avoir fabriqué et vendu pendant des années des produits hautement appréciés des utilisateurs, Ciarra a apporté de nouveaux changements pour se rapprocher de son objectif et de sa mission. Ciarra cherche à offrir à tous les clients l'expérience de cuisine la plus confortable et conviviale, ainsi qu'un mode de vie parmi les plus durables.

La vision initiale de Ciarra demeure inchangée

Tout au long de son histoire, Ciarra a fourni les meilleurs produits pour les clients de tous horizons, et elle continuera de la faire à l'avenir. En mettant à jour son image de marque, la société a cherché à créer des styles plus attrayants qui plaisent davantage aux clients. Bien que le logo de Ciarra ait changé, sa vision et sa mission resteront les mêmes. La société veut rendre la vie plus facile et offrir ce mode de vie durable à tous les clients.

Ce que les clients peuvent attendre de Ciarra

Des produits plus efficaces, pour des économies d'énergie et de temps.

Des emballages conviviaux faits de ressources recyclées.

Le lancement prochain d'une gamme variée d'appareils de cuisine

Un mode de vie plus durable grâce aux produits Ciarra.

Ciarra vous invite donc à explorer sans plus attendre son site Web récemment rénové.

https://www.ciarraappliances.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1800568/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1800569/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1800570/3.jpg

