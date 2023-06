La marque de parfum de niche ETERNAL JOURNEY lance « House of Eternal Journey » avec le DJ Pierre Ravan

PARIS, 15 juin 2023 /PRNewswire/ -- La marque montante de parfums de niche française ETERNAL JOURNEY s'apprête à lancer une initiative unique en son genre pour aider les producteurs de musique débutants à se faire remarquer.

Niche perfume brand ETERNAL JOURNEY launches 'House of Eternal Journey' with DJ Pierre Ravan

La marque a annoncé le lancement de l'initiative « House of Eternal Journey » à partir du 15 juin 2023. Grâce à la campagne, des producteurs de musique du monde entier pourront soumettre des propositions de musique électronique en tous genres pour figurer dans la « Eternal Journey Playlist », qui sera constituée par le populaire DJ-producteur de Spiritual House, Pierre Ravan.

Pierre Ravan est l'un des premiers DJ-producteurs de Spiritual House au monde et aussi le créateur d'Eternal Journey. Les trois parfums de la nouvelle gamme représentent le cycle d'une journée de 24 heures et sont nommés « Sunrise to Sunset », « Sunset to Midnight » et « Midnight to Sunrise ». Ils ont été fabriqués avec amour par FIRMENICH & Pierre Ravan.

Les parfums ETERNAL JOURNEY sont disponibles en magasin en France, en Allemagne, en Albanie et au Qatar. La marque prévoit d'étendre sa présence à d'autres régions géographiques, notamment l'Europe, la Serbie, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Amérique du Nord plus tard cette année.

S'exprimant sur le lancement de l'initiative « House of Eternal Journey », Pierre Ravan a déclaré : « Pour vraiment vivre l'expérience d'ETERNAL JOURNEY en tant que marque de parfum de luxe de niche, il faut tenir compte de ses racines dans le luxe, le divertissement et le bien-être. Nous pensons donc que la musique est un élément essentiel de ce voyage. À travers l'initiative "House of Eternal Journey", nous voulons nourrir davantage cette partie de la marque grâce à l'unité du potentiel intérieur de tous les artistes. Nous voulons créer cette plateforme pour que tous les producteurs de musique puissent laisser libre court à leur personnalité. »

Il a annoncé le lancement de la nouvelle campagne au populaire Lighthouse Music Festival en Croatie, qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci.

Les participants peuvent se connecter à house.theeternaljourney.com pour soumettre leur candidature.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gJhyURfr3UI

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2100082/Eternal_Journey_Logo.jpg

SOURCE Eternal Journey