La marque de whisky écossais The Singleton lance « The Course of a Feast » : la toute première expérience gastronomique qui permet aux clients de créer une œuvre d'art unique

L'œuvre créée par le « Course of a Feast » inaugural est à la fois une création numérique en mouvement qui illustre les éclats et les contours des mouvements des invités au cours de la soirée, ainsi qu'un portrait fixe qui dépeint la soirée dans une composition en plusieurs couches. L'œuvre retrace le parcours d'un festin, une odyssée décadente de saveurs qui reflète le parcours de maturation du The Singleton 39 ans. Vieilli dans une variété de fûts qui ont servi à stocker les vins des vignobles et des châteaux d'Europe, le festin nous a permis de traverses ces régions avant de revenir dans les Highlands, où est produit The Singleton, à Glen Ord, où le whisky a été nourri par Maureen Robinson, maître de malt chez The Singleton.

Ollie Dabbous, chef cuisinier et gérant du HIDE London, un restaurant étoilé par le Guide Michelin, s'est inspiré de ces influences qui ont contribué à façonner le whisky rare, et avec Julien Sarrasin, son chef sommelier primé, ils ont créé un menu de festin à cinq plats, accordé aux meilleurs vins et whiskies écossais single malt de The Singleton. Julien a mis à profit ses connaissances et son accès à l'incroyable vinothèque de 6 500 vins Hedonism Wines, décrite comme un véritable musée du vin fin, pour l'accord de la soirée. La soirée s'est achevée par une dégustation du The Singleton 39 ans, accompagné d'un dessert spécialement créé en hommage au whisky, un millefeuille de mûres combiné à un crumble au sucre muscovado, contenant des gouttes du précieux whisky dans ses nombreuses couches.

Tous ces mets individuellement sublimes, lentement fabriqués par des experts, se sont harmonieusement mariés pour créer un véritable festin de goût et de profondeur, apprécié par les invités ; parmi lesquels Charles Maclean, un écrivain de premier plan spécialiste du whisky et autorité mondiale sur le sujet, la maître de malt Maureen Robinson, le chef sommelier de HIDE Julien Sarrasin et Ewan Gunn, ambassadeur principal de la marque Diageo à l'échelle mondiale, réunis à Woods Quay, le tout nouvel espace privé londonien flottant sur la Tamise. Les moments éphémères, les expressions et les mouvements des invités tout au long de ce festin convivial ont été capturés par des caméras aériennes, créant une œuvre d'art sur mesure à savourer longtemps après le moment de l'expérience gastronomique.

Les expériences gastronomiques « Course of A Feast » de The Singleton' se déclineront dans plusieurs pays du monde entier, où les invités embarqueront pour un sublime voyage gustatif, un festin où ils découvriront la vraie richesse d'être ensemble, lors d'un événement ensuite capturé dans une belle œuvre d'art qu'ils pourront chérir pour toujours. Pour signaler votre souhait de participer à l'un de ces événements exclusifs, consultez Malts.com .

Maureen Robinson, maître de malt chez Singleton, a déclaré : « Ce "Course of a Feast" a été une expérience inoubliable. Voir le voyage gustatif du The Singleton 39 ans, une partie de l'œuvre de ma vie après 40 ans à Diageo, prendre vie et inspirer le menu d'Ollie Dabbous était incroyable.

« Le parcours de 39 ans de maturation du The Singleton 39 ans a été une exploration épicurienne des couches savamment superposées de texture et de saveur, imprimant une topographie de la richesse sur la langue. L'œuvre que nous avons créée lors du "Course of a Feast" en était l'incarnation parfaite, car nous avons cartographié nos interactions pour en faire une œuvre d'art multidimensionnelle unique en son genre. Je chérirai l'œuvre d'art que nous avons créée pour toujours en souvenir d'une soirée exceptionnelle et d'un whisky spécial que nous présentons au monde. »

Ollie Dabbous a déclaré : « L'expérience gastronomique du repas à cinq plats en accord mets et vins est une manifestation physique de la saveur du The Singleton 39 ans. La première fois que j'ai goûté The Singleton 39 ans, j'ai été impressionné par les couches de richesse et d'audace de ce spiritueux. Les mûres et le sucre muscovado craquent sur le palais ; c'est ce que j'ai voulu honorer en créant un millefeuille spécial de mûres et un crumble au sucre muscovado. »

Julien Sarrasin a déclaré : « En tant que chef sommelier chez HIDE, aux côtés d'Ollie, nous travaillons avec des saveurs exquises que nous accordons au quotidien avec des vins fins rares. J'ai trouvé fascinant de rencontrer Maureen et de se plonger davantage dans le monde du whisky, et ce fut un plaisir de goûter le parcours de ce whisky particulier, vieilli dans des fûts qui ont été utilisés pour stocker du vin provenant de chez moi, à Bordeaux. »

En décembre de cette année, HIDE London sera également le premier lieu au monde où The Singleton 39 ans sera disponible à la vente au verre pour le plus grand plaisir des clients du restaurant et du bar.

The Singleton 39 ans est désormais disponible à la vente dans le monde entier auprès de détaillants sélectionnés et sur Malts.com. Le prix de vente au détail recommandé en GBP est de 2 295 £, droits et taxes du Royaume-Uni inclus et de 2 680 $, droits et taxes inclus en USD.

