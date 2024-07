La marque Freshmood lance 7 nouveautés gourmandes et innovantes, disponibles en juin 2024 en magasin

Ces nouveaux produits parfaitement adaptés aux besoins de praticité et à la recherche de plaisir des consommateurs accompagnent la marque dans son tournant vers le snacking.

LILLE, France, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ --

Une première partie de ces innovations sera disponible à partir du 12 juin 2024.

de gauche à droite : Box Dégustation (15 pièces), Duo Rolls bœuf au combava, Box Mini California à partager, Onigiri saumon-guacamole, Poké Bowl falafels

Après la sortie, et le carton, de la référence Trio Onigiri (3 pièces, saumon - teriyaki / saumon–yuzu / thon épicé - mayonnaise, 180g, PMC* : 4.99€), la marque a opté pour une déclinaison en format individuel adapté au snacking. Deux nouvelles recettes d'Onigiri différenciantes (saumon – guacamole & bœuf au combava), sans algue, conçues pour offrir une expérience gustative optimale ! (Onigiri saumon cru – guacamole, 100g, PMC* : 3.29€ & Onigiri bœuf au combava, 100g, PMC* : 3.49€)

Parallèlement, la gamme apéritive s'élargit et accueille la Box Mini California à partager. Une offre unique, pensée et adaptée pour le moment de l'apéritif, avec 3 recettes de mini california fraîches et savoureuses (24 pièces : saumon cru / fromage frais / concombre, 283g, PMC* : 7.99€)

ET, last but not least**, une nouvelle référence de california avec... de la pulpe d'avocat, une révolution pour les sushi en libre-service ! (Box California Avocado, 12 pièces : 6 california thon cuit – pulpe d'avocat / 6 california saumon cru – pulpe d'avocat, DLC*** : 5 jours, 214g, PMC* : 6.99€)

La seconde partie des produits sera disponible dès le 26 juin 2024.

Afin d'accompagner la croissance de la catégorie snacking, la marque a développé deux recettes de Duo Rolls, l'une au thon cuit – curry rouge (234g, PMC*: 5.99€) et l'autre saveur bœuf au combava (234g, PMC*: 6.43€). La particularité ? La VEGGIESHEET®, une feuille 100% naturelle, colorée et végétale, à base de légumes, qui remplace la traditionnelle feuille de nori pour proposer une expérience visuelle unique.

Enfin, afin d'élargir la gamme de produits exotiques, la marque lance un nouveau Poké Bowl pour emmener les consommateurs en direction du Mexique. Une recette pleine de saveurs composée de poulet, volaille origine France, de maïs, d'haricots rouges, de poivrons verts & rouges, le tout nappé d'une sauce salsa.

7 nouveautés gourmandes et colorées aux saveurs d'ailleurs, bientôt disponibles en magasins, idéales pour célébrer le retour des beaux jours et accompagner les différents temps forts sportifs des prochains mois !

PMC* = Prix Marketing Conseillé

Last but not least** = "Le dernier, mais pas des moindres"

DLC*** = Date limite de consommation

