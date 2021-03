La marque TENCEL™ de Lenzing révèle les prochaines tendances alors que l'industrie de la mode entre dans une nouvelle ère audacieuse de développement durable

LENZING, Autriche, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- Pendant de nombreuses années, l'industrie de la mode a observé l'impact majeur du changement climatique au niveau mondial. Alors que les préférences des consommateurs se tournent aujourd'hui vers le développement durable, 2021 sera une année charnière pour l'industrie de la mode, car les technologies émergentes posent les bases d'un avenir plus durable. En cette période cruciale, Florian Heubrandner, « vice president » de l'activité « Global Textiles » chez Lenzing, dévoile les trois principales tendances de développement durable qui influenceront le secteur de la mode en 2021.

1. Briser les mythes et assumer ses responsabilités

Les consommateurs continuent à chercher des meilleurs moyens de s'informer et de faire des achats éco-responsables. En conséquence, les marques respectueuses de l'environnement créent des produits que les consommateurs peuvent acheter en bonne conscience. En outre, les marques publient leurs références environnementales et leurs initiatives écologiques pour permettre aux consommateurs de se rendre compte de leurs progrès en matière de développement durable. Les marques éco-responsables impulsent activement des changements durables par rapport à certaines marques de « fast fashion » et de luxe qui sont à la traîne ou qui évitent encore le sujet.

Le rapport Fossil Fashion de 2021 a révélé que de nombreux consommateurs ignorent toujours que des fibres bon marché comme le polyester se trouvent dans plus de la moitié des produits textiles et représentent 530 millions de tonnes d'émissions de carbone. Cette méconnaissance indique que les marques doivent continuer à sensibiliser les clients et à réduire leur dépendance vis-à-vis des matières synthétiques bon marché.

2. Les initiatives de recyclage manquent, mais la « slow fashion » a le vent en poupe

L'essor de la « fast fashion » est lié à la disponibilité généralisée de fibres peu chères à base de carburants fossiles, comme le polyester. La production de polyester est incroyablement énergivore – équivalant à six fois les émissions de carbone du coton, selon le rapport Fossil Fashion de 2021.

Le rapport a également révélé que la seule production de polyester en 2015 était responsable de plus de 700 millions de tonnes d'émissions de carbone et que les efforts pour recycler ces articles restent insuffisants. À l'heure actuelle, seulement 1 % des vêtements sont recyclés et, même lorsqu'on a recours au polyester recyclé, les matières premières utilisées sont souvent des bouteilles en plastique, et non des textiles.

Ces chiffres sont inquiétants, mais la crise sanitaire a fait reculer l'appétit du monde pour la « fast fashion ». Conscients des enjeux, de nombreux consommateurs se tournent plutôt vers la « slow fashion » : non seulement on achète moins de vêtements mais ces produits sont censés durer beaucoup plus longtemps.

3. L'innovation sera le moteur de la stratégie zéro carbone de l'industrie

Un besoin urgent de repenser la production de carbone du secteur a incité les marques à redoubler d'efforts pour innover, augmentant la demande de matières alternatives aux matières synthétiques, comme les fibres végétales qui offrent confort et solidité parallèlement à des garanties de durabilité.

Ces innovations comprennent également le développement de procédés circulaires novateurs destinés à réutiliser l'eau et les solvants pendant la production. Bien que certaines émissions demeurent inévitables à l'heure actuelle, ces innovations contribueront également à l'abandon à grande échelle des pratiques de production lourdes dans les années à venir.

En réduisant l'impact environnemental des vêtements au stade de la production, les émissions de carbone seront considérablement réduites tout au long de leur cycle de vie et des investissements coûteux dans la technologie de recyclage pourront être réalisés selon une approche progressive qui est réalisable pour l'ensemble du secteur.

L'appel aux armes de l'industrie

Pour faire d'un avenir sans carbone une réalité, les marques doivent sensibiliser les clients au fardeau que les fibres comme le polyester font peser sur l'environnement. En outre, les marques doivent mettre en œuvre de toute urgence des alternatives aux produits synthétiques bon marché ainsi que promouvoir et soutenir davantage les processus de production durables. Les changements que les marques apportent aujourd'hui ouvriront la voie à un avenir meilleur.

La marque TENCEL™ maintient son engagement envers l'innovation axée sur le développement durable. Avec l'introduction de la nouvelle génération de fibres lyocell et modales neutres en carbone de la marque TENCEL™ et l'ambitieuse vision de Lenzing pour 2050, des innovations de pointe seront annoncées en 2021 pour soutenir l'industrie de la mode et du textile tout au long de son parcours vers une parfaite durabilité.

