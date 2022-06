La marque VEOCEL™ rejoint des défenseurs de l'écoresponsabilité pour élargir la définition de « protection de l'environnement »

LENZING, Austria, 2 juin 2022 /PRNewswire/ -- La marque VEOCEL™ de Lenzing annonce aujourd'hui le lancement de l'initiative « VEOCEL™ cares for the future », qui débutera à l'échelle mondiale et régionale le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement 2022. Ce nouveau programme consacré à l'engagement et à la formation des consommateurs débute par la campagne « cares for the future », qui comporte une série d'activités conçues spécifiquement pour l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Afin d'inspirer et d'encourager les communautés à protéger l'environnement, l'initiative utilisera les médias sociaux pour inspirer, éduquer et donner aux consommateurs les moyens de jouer un rôle plus important dans la protection de la planète et la construction d'un avenir meilleur pour les générations futures.

« Chez VEOCEL™, notre souci de l'environnement transcende les frontières, et intègre nos enfants, nos familles, la communauté au sens large, notre environnement et notre planète », a déclaré Monique Buch, Vice-présidente de Global Nonwovens Business, Lenzing AG. « Notre nouvelle campagne mondiale vise à élargir la signification du concept de protection de l'environnement à chaque étape de la vie : couples, jeunes mariés ou jeunes parents. Nous espérons que notre collaboration avec des défenseurs de l'écoresponsabilité permettra aux consommateurs de différentes régions du monde de nous rejoindre pour protéger l'environnement et partager leurs histoires afin d'être une source d'inspiration. Chaque action compte pour construire un avenir meilleur. »

Influenceur mondial voué à inspirer le changement

Le premier ambassadeur mondial de la marque VEOCEL™, @valerialipovetsky, chef d'entreprise et mère de trois enfants, est une figure publique. Elle donnera des conseils à ses 1,9 million de followers sur Instagram afin de vivre dans le respect du développement durable et soulignera que c'est son amour sans faille pour ses enfants qui nourrit son souci de l'écologie dans une perspective d'avenir.

Montrez votre amour pour la planète

Aux États-Unis et en Europe, les influenceurs engagés pour le respect de l'environnement Eva Klaus, Müge Boz, et Heather Goodman, vont lancer le défi #sharehowycare pour encourager leurs abonnés à commenter des exemples concrets de protection de l'environnement. Pour participer au défi et gagner une chance de séjourner dans un hôtel de luxe en forêt, rendez-vous sur les comptes des influenceurs sur les réseaux sociaux pour en savoir plus.

Dans le cadre de l'initiative « VEOCEL™ cares for the future », menée en collaboration avec le partenaire de longue date de VEOCEL™, One Tree Planted, les utilisateurs de réseaux sociaux du monde entier pourront contribuer aux efforts de reforestation mondiale et mener à bien un changement positif pour la planète en commentant les publications des influenceurs.

« Protéger l'environnement, c'est également une question de respect pour les générations futures. Plus tard dans l'année, la campagne « VEOCEL™ cares for the future » s'emploiera à développer des contenus éducatifs et des programmes scolaires sur le style de vie écoresponsable à l'attention des enfants », ajoute Monique. Pour en savoir plus sur les prochaines initiatives de la campagne « cares for the future », consultez les réseaux sociaux de VEOCEL™.

