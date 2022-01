La más reciente obra publicada de la autora América Moreno, Bajo el mismo techo que mi verdugo, una autobiografía de una mujer y su lucha constante contra los abusos y maltratos que deja un mensaje claro

La autora de esta maravillosa obra literaria, América Moreno, nos habla un poco acerca de la misma: "Esta es la triste historia de una niña que nació en un lugar muy apartado de la civilización donde se carecía de lo más indispensable. La mayoría de la gente era muy pobre, analfabeta, no sabían leer ni escribir. Su nombre es América Moreno Morales, era la tercera hija de un matrimonio formado por Eliza Morales y Samuel Moreno. Eliza una mujer muy enferma de asma, y Samuel era un alcohólico, abusivo, egoísta que solo pensaba en él. Para él no importaba que su mujer se estuviera muriendo de enferma y de hambre. Encima de eso, todavía la maltrataba, la humillaba y la celaba. En ese hogar solo había amargura y mucho dolor; además, de mucha hambre y Eliza viviendo en ese infierno. Su poca salud no dio para más, dejando a sus hijos completamente desprotegidos, a merced de un hombre que no sabía qué era ser padre. A los diez años, América tenía que hacerse cargo de sus tres hermanos pequeños. Quedando en el mismo infierno que vivió su madre, a los 14 años un malvado se enamoró de ella, y como ella era una niña no le hizo caso. Él la secuestró haciendo con ella lo que a él le daba la gana hacerle. La violaba, la humillaba todo lo que le daba su gana, la golpeaba día a día. Eso duró un año, lo asesinaron y ella se liberó. América se enamoró y conoció la felicidad. Pronto despertó de ese sueño y entraría a lo que sería su tercer infierno. Pero ya no era solo ella, también sus pequeñas hijas. Ellas la acompañarían para salir de un infierno para entrar a otro. Y así pasó gran parte de su vida. Se vino a Estados Unidos para sacar a sus hijas adelante, y se encontró con el mismo diablo en persona. No podía creer tanta mala suerte, después de 5 años se tuvo que regresar a México; sus hijas fueron amenazadas de muerte y solo en México estarían seguras. Siguió conociendo personas malas y sufriendo mucho. Hasta en el año 1995 llegó su primer tesoro y con él llegó la paz, la felicidad y todo lo bueno".