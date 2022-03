La más reciente obra publicada de la autora Beatriz Flores Gómez, Versos Flores, es un inspirador libro lleno de versos que llenan el alma y nos dejan un claro mensaje de amor propio y superación.

La autora de este maravilloso libro, Beatriz Flores Gómez, nos comenta un poco acerca del mismo: "Hay momentos en que tu vida de color de rosa se convierte en un negro oscuro, del cual piensas que no podrás salir jamás. El cegarte por alguien que parece tu príncipe azul y luego se convirtiera en un monstruo, pensando que construiste una familia que no existe, donde la culpa te lleva a depender de esa persona, pero con el tiempo te das cuenta que fue él quien falló, y llegarás a la conclusión de que solo tú trabajaste por ese anhelo, y él no compartía el mismo anhelo. Que él era tu verdugo en esa cárcel de oro, pero con cada golpe aprendiste que eres más fuerte de lo que tú pensabas, que él solo te estaba preparando para volar más alto y nadie podrá cortar tus alas nunca más. Sola no estás. Mi experiencia es un legado para los demás. Gracias por escucharme".

Para las personas que gustan de una lectura inspiradora cargada de sentimientos salidos de lo más profundo del alma; pueden hacerlo a través de la lectura de este libro comprando Versos Flores en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.

